Hamilton wijst naar gevecht met Verstappen: 'Mooiste is om een andere kampioen in te halen"
Hamilton wijst naar gevecht met Verstappen: 'Mooiste is om een andere kampioen in te halen"
Lewis Hamilton wist in Canada eindelijk zijn eerste podiumplek voor Ferrari te pakken. Daarvoor moest de zevenvoudig kampioen in de slotfase nog langs Max Verstappen en de Engelsman is na afloop vol lof over zijn Nederlandse rivaal.
Hamilton zat er al het hele weekend in Montreal goed bij en leek eerder in het weekend mogelijk een gooi te doen naar de poleposition, wat uiteindelijk niet gebeurde. Toch was het gevoel goed en dat bleek ook tijdens de race. Vooral op de mediumbanden had Ferrari de snelheid te pakken en in de slotfase kon Hamilton een achterstand van om en nabij vijf seconden op Verstappen goedmaken en de viervoudig kampioen zelfs inhalen.
Hamilton blikt terug op 'geweldig gevecht'
Hamilton was op het podium al opgetogen en is voor de camera van DAZN vol lof over het gevecht met Verstappen: “Het is het mooiste om een andere wereldkampioen in te halen. En natuurlijk had ik een grote achterstand om goed te maken. Het was echt, echt lastig om dat gat te dichten. Ik zat hem als een gek op te jagen om dichterbij te komen. Weet je hoe consistent en snel die gast is? Hij is de snelste coureur. Dus het voelde geweldig om dat gevecht met hem te hebben. Het was echt niet makkelijk om in te halen.”
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
LIVE (gesloten) | GP Canada: Antonelli leidt na domper Russell, Verstappen verliest P2 aan Hamilton
- Gisteren 22:00
- 6
Wolff wijst naar onderonsje Russell en Antonelli: "Zou Verstappen ruimte hebben gelaten?"
- Gisteren 11:56
- 10
Verstappen kan lach niet onderdrukken bij strategie McLaren: "Ik had zoiets van: ‘bedankt"
- 2 uur geleden
- 7
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Dit is de stand in het Formule 1-wereldkampioenschap na de Grand Prix van Canada
Formule 1-fans eisen gridstraf voor Russell in Monaco: "Dit gedrag kan echt niet!"
Verstappen pakt eerste podiumplaats van 2026 na gevecht met Hamilton: "Heel blij mee"
Russell zorgt na DNF voor gevaarlijke situatie en krijgt FIA-onderzoek aan de broek
Net binnen
Verstappen haalt wederom uit: "Geef ons een huurauto en we maken er ook wel een show van"
- 19 minuten geleden
FIA deelt boete uit aan George Russell na F1-race in Canada | GPFans News
- 36 minuten geleden
- 3
Antonelli kreeg "raar gevoel" toen intens gevecht met Russell ten einde kwam in Canada
- 54 minuten geleden
- 1
Hamilton wijst naar gevecht met Verstappen: 'Mooiste is om een andere kampioen in te halen"
- 1 uur geleden
- 3
Hamilton glashelder over Antonelli: "Ik ga hem geen tips meer geven"
- 1 uur geleden
VeeKay pakt beste resultaat in Indy 500 met P6: "Hier mogen we trots op zijn"
- 1 uur geleden
Veel gelezen
Strafpunten F1: de stand van zaken in aanloop naar de Grand Prix van Canada
- 22 mei
Verstappen zag Leclerc en Russell regels overtreden, had boodschap voor stewards via boardradio
- 6 mei
LIVE | Ravenol-AMG leidt slotfase na Verstappen-exit: volg hier updates, uitzending en onboard
- 17 mei
Calum Nicholas: 'Verstappen beschikt over drie keer meer hersencapaciteit'
- 14 mei
FIA werkt aan energiemanagement en wil downforce 2027-wagens verminderen
- 5 mei
Olav Mol analyseert technische ingrepen aan de Red Bull RB22: 'Constructiefout bij Max'
- 6 mei