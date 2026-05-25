Lewis Hamilton wist in Canada eindelijk zijn eerste podiumplek voor Ferrari te pakken. Daarvoor moest de zevenvoudig kampioen in de slotfase nog langs Max Verstappen en de Engelsman is na afloop vol lof over zijn Nederlandse rivaal.

Hamilton zat er al het hele weekend in Montreal goed bij en leek eerder in het weekend mogelijk een gooi te doen naar de poleposition, wat uiteindelijk niet gebeurde. Toch was het gevoel goed en dat bleek ook tijdens de race. Vooral op de mediumbanden had Ferrari de snelheid te pakken en in de slotfase kon Hamilton een achterstand van om en nabij vijf seconden op Verstappen goedmaken en de viervoudig kampioen zelfs inhalen.

Hamilton blikt terug op 'geweldig gevecht'

Hamilton was op het podium al opgetogen en is voor de camera van DAZN vol lof over het gevecht met Verstappen: “Het is het mooiste om een andere wereldkampioen in te halen. En natuurlijk had ik een grote achterstand om goed te maken. Het was echt, echt lastig om dat gat te dichten. Ik zat hem als een gek op te jagen om dichterbij te komen. Weet je hoe consistent en snel die gast is? Hij is de snelste coureur. Dus het voelde geweldig om dat gevecht met hem te hebben. Het was echt niet makkelijk om in te halen.”

