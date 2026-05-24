Russell

LIVE | GP Canada: Antonelli leidt na domper Russell, Verstappen verliest P2 aan Hamilton

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

We zitten om 22:00 uur Nederlandse tijd klaar voor de zondagsrace op het Circuit Gilles Villeneuve. De F1 Grand Prix van Canada is het vijfde raceweekend van het Formule 1-wereldkampioenschap van 2026, na de afgelasting van Bahrein en Saoedi-Arabië. Er wordt voor de 45e keer geracet op de baan in Montreal. De temperatuur is gezakt naar 12°C en er is een kans op regen. Kan Max Verstappen vanaf P6 de aanval inzetten? En gaan George Russell en Kimi Antonelli het weer met elkaar aan de stok hebben? Volg de ontwikkelingen in ons liveblog.

LIVE | Grand Prix van Canada

Sorteer op:

3m geleden

23:33

Hadjar blijft op P5

Ondanks de stop-and-go penalty blijft Isack Hadjar op de vijfde positie, zo groot was het gat tussen de top vijf en Franco Colapinto. Achter de Argentijn vechten Liam Lawson en Pierre Gasly om de zevende stek.

6m geleden

23:31

Stop-and-go voor Hadjar

Nico Hülkenberg spint in de eerste bocht. Ondertussen krijgt Isack Hadjar een stop-and-go penalty voor een gele vlag-overtreding.

7m geleden

23:30

Hamilton haalt Verstappen in

Lewis Hamilton pakt Max Verstappen richting de eerste bocht met nog zes ronden te gaan! De zevenvoudig wereldkampioen pakt de tweede positie af!

10m geleden

23:27

Stand met nog tien ronden te gaan

  1. Antonelli
  2. Verstappen
  3. Hamilton
  4. Leclerc
  5. Hadjar
  6. Colapinto
  7. Lawson
  8. Gasly
  9. Sainz
  10. Beamran
  11. Hülkenberg
  12. Bortoleto
  13. Piastri
  14. Ocon
  15. Stroll
  16. Bottas
  17. Pérez (DNF)
  18. Norris (DNF)
  19. Russell (DNF)
  20. Alonso (DNF)
  21. Albon (DNF)
  22. Lindblad (DNS)

13m geleden

23:24

Verstappen in de verdediging

Max Verstappen moet de binnenkant verdedigen richting de laatste chicane! Het is game on tussen de Limburger en Lewis Hamilton met nog elf ronden te gaan!

15m geleden

23:22

Leclerc spint

Bij het zwaaien van de groene vlaggen, maakt Charles Leclerc een flinke schuiver mee bij het uitkomen van de laatste bocht. Hij verliest een seconde of vijf. Gabriel Bortoleto staat genoteerd voor een VSC-overtreding.

De VSC heeft Lewis Hamilton flink geholpen, zo lijkt het. Het gat tussen hem en Max Verstappen is nog maar zes tienden van een seconde.

18m geleden

23:19

VSC en Hadjar incasseert straf

We hebben een virtual safety car in ronde 53 van 68, opnieuw om marshals rommel op te laten ruimen. Isack Hadjar komt de pitstraat in vanaf P5 om zijn tijdstraf van te incasseren. Oscar Piastri doet hetzelfde, nog altijd vanuit buiten de punten.

20m geleden

23:17

Verstappen klaagt over de banden

Met nog zeventien ronden te gaan, ligt Andrea Kimi Antonelli nog altijd vooraan met een voorsprong van vijf en een halve seconde. Max Verstappen op P2 klaagt dat zijn banden afkoelen en dat hij grip verliest. Lewis Hamilton komt langzaam maar zeker dichterbij. Het gat tussen de Red Bull en de Ferrari is 2.6 seconden.

Charles Leclerc op P4 roept over de boardradio dat hij niet wil dat het team nog tegen hem praat, tenzij het absoluut kritisch is. Hij wil in de slotfase geconcentreerd kunnen pushen, maar of hij elf seconden goedmaakt op Hamilton...

25m geleden

23:11

Stoelprobleem Alonso en straf Bottas

Fernando Alonso is uitgevallen vanwege een probleem met zijn stoel, laat Aston Martin aan GPFans weten. Ondertussen krijgt Valtteri Bottas een tijdstraf van vijf seconden voor het te snel rijden door de pitstraat. De Cadillac-coureur ligt al laatste op drie ronden achterstand.

26m geleden

23:10

Kortstondige VSC

De race wordt in ronde 47 van 68 voor een half minuutje geneutraliseerd om marshals de kans te geven rommel van Sergio Pérez z'n Cadillac op te rapen.

28m geleden

23:08

Snelle beslissing van de stewards

Tien ronden na het onderstaande incident tussen Isack Hadjar en Charles Leclerc, kiezen de stewards ervoor om een tijdstraf van tien seconden uit te delen aan de Red Bull-coureur.

30m geleden

23:07

Nog een onderzoek naar Hadjar

Voor zijn gevecht met Charles Leclerc, waarbij hij de Ferrari het gras opduwde richting de laatste chicane, wordt Isack Hadjar nu onderzocht. Hij zou meer dan één keer onverwachts van richting zijn veranderd.

31m geleden

23:06

Pérez bezoekt de pits met kapotte ophanging

Sergio Pérez brengt een gehavende Cadillac terug naar de pits. Het rechter voorwiel komt plotseling los te zitten. Waar eerst gedacht werd dat het ging om contact tussen hem en Esteban Ocon, is het gewoon een betrouwbaarheidsprobleem - een merkwaardige uitvalbeurt voor 'Checo'.

32m geleden

23:05

Antonelli verliest twee seconden

Terwijl Esteban Ocon en Sergio Pérez kleurloos om P14 vechten, probeert raceleider Andrea Kimi Antonelli voorbij te gaan aan de Haas en de Cadillac. Hij verliest er twee seconden mee. "Wat zijn deze gasten aan het doen, man?!", klinkt het boos over de boardradio. Het gat tussen hem en Max Verstappen is nu vijf in plaats van zeven seconden.

Verstappen moet echter oppassen. Lewis Hamilton zit in een ritme en draait de marge terug van zeven naar vier seconden tussen hem en de Red Bull.

34m geleden

23:03

Norris valt uit

Lando Norris valt stil richting de haarspeldbocht en is de vijfde uitvaller in de Grand Prix van Canada. Het is een middag om te vergeten voor McLaren, wiens enige overgebleven coureur, Oscar Piastri, buiten de punten op P11 ligt.

Wolff wijst naar onderonsje Russell en Antonelli: "Zou Verstappen ruimte hebben gelaten?"

Verstappen ziet illegale actie Russell in F1-kwalificatie Canada, FIA grijpt vooralsnog niet in

Verstappen zaait opnieuw twijfel over F1-toekomst: ‘Mentaal niet vol te houden’

McLaren-teambaas ziet voordeel Red Bull en Ferrari: 'Zij mochten daar wel mee testen'

VIDEO | Verstappen doet opvallende uitspraak over toekomst: 'Mentaal niet vol te houden' | GPFans Race Day Video

Wolff grijpt in na clash Russell en Antonelli: "Dit is nou al de vierde keer dat ik dit zeg!"

