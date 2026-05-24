LIVE | GP Canada: Antonelli leidt na domper Russell, Verstappen verliest P2 aan Hamilton
LIVE | GP Canada: Antonelli leidt na domper Russell, Verstappen verliest P2 aan Hamilton
We zitten om 22:00 uur Nederlandse tijd klaar voor de zondagsrace op het Circuit Gilles Villeneuve. De F1 Grand Prix van Canada is het vijfde raceweekend van het Formule 1-wereldkampioenschap van 2026, na de afgelasting van Bahrein en Saoedi-Arabië. Er wordt voor de 45e keer geracet op de baan in Montreal. De temperatuur is gezakt naar 12°C en er is een kans op regen. Kan Max Verstappen vanaf P6 de aanval inzetten? En gaan George Russell en Kimi Antonelli het weer met elkaar aan de stok hebben? Volg de ontwikkelingen in ons liveblog.
LIVE | Grand Prix van Canada
Hadjar blijft op P5
Ondanks de stop-and-go penalty blijft Isack Hadjar op de vijfde positie, zo groot was het gat tussen de top vijf en Franco Colapinto. Achter de Argentijn vechten Liam Lawson en Pierre Gasly om de zevende stek.
Stop-and-go voor Hadjar
Nico Hülkenberg spint in de eerste bocht. Ondertussen krijgt Isack Hadjar een stop-and-go penalty voor een gele vlag-overtreding.
Hamilton haalt Verstappen in
Lewis Hamilton pakt Max Verstappen richting de eerste bocht met nog zes ronden te gaan! De zevenvoudig wereldkampioen pakt de tweede positie af!
Stand met nog tien ronden te gaan
- Antonelli
- Verstappen
- Hamilton
- Leclerc
- Hadjar
- Colapinto
- Lawson
- Gasly
- Sainz
- Beamran
- Hülkenberg
- Bortoleto
- Piastri
- Ocon
- Stroll
- Bottas
- Pérez (DNF)
- Norris (DNF)
- Russell (DNF)
- Alonso (DNF)
- Albon (DNF)
- Lindblad (DNS)
Verstappen in de verdediging
Max Verstappen moet de binnenkant verdedigen richting de laatste chicane! Het is game on tussen de Limburger en Lewis Hamilton met nog elf ronden te gaan!
Leclerc spint
Bij het zwaaien van de groene vlaggen, maakt Charles Leclerc een flinke schuiver mee bij het uitkomen van de laatste bocht. Hij verliest een seconde of vijf. Gabriel Bortoleto staat genoteerd voor een VSC-overtreding.
De VSC heeft Lewis Hamilton flink geholpen, zo lijkt het. Het gat tussen hem en Max Verstappen is nog maar zes tienden van een seconde.
VSC en Hadjar incasseert straf
We hebben een virtual safety car in ronde 53 van 68, opnieuw om marshals rommel op te laten ruimen. Isack Hadjar komt de pitstraat in vanaf P5 om zijn tijdstraf van te incasseren. Oscar Piastri doet hetzelfde, nog altijd vanuit buiten de punten.
Verstappen klaagt over de banden
Met nog zeventien ronden te gaan, ligt Andrea Kimi Antonelli nog altijd vooraan met een voorsprong van vijf en een halve seconde. Max Verstappen op P2 klaagt dat zijn banden afkoelen en dat hij grip verliest. Lewis Hamilton komt langzaam maar zeker dichterbij. Het gat tussen de Red Bull en de Ferrari is 2.6 seconden.
Charles Leclerc op P4 roept over de boardradio dat hij niet wil dat het team nog tegen hem praat, tenzij het absoluut kritisch is. Hij wil in de slotfase geconcentreerd kunnen pushen, maar of hij elf seconden goedmaakt op Hamilton...
Stoelprobleem Alonso en straf Bottas
Fernando Alonso is uitgevallen vanwege een probleem met zijn stoel, laat Aston Martin aan GPFans weten. Ondertussen krijgt Valtteri Bottas een tijdstraf van vijf seconden voor het te snel rijden door de pitstraat. De Cadillac-coureur ligt al laatste op drie ronden achterstand.
Kortstondige VSC
De race wordt in ronde 47 van 68 voor een half minuutje geneutraliseerd om marshals de kans te geven rommel van Sergio Pérez z'n Cadillac op te rapen.
Snelle beslissing van de stewards
Tien ronden na het onderstaande incident tussen Isack Hadjar en Charles Leclerc, kiezen de stewards ervoor om een tijdstraf van tien seconden uit te delen aan de Red Bull-coureur.
Nog een onderzoek naar Hadjar
Voor zijn gevecht met Charles Leclerc, waarbij hij de Ferrari het gras opduwde richting de laatste chicane, wordt Isack Hadjar nu onderzocht. Hij zou meer dan één keer onverwachts van richting zijn veranderd.
Pérez bezoekt de pits met kapotte ophanging
Sergio Pérez brengt een gehavende Cadillac terug naar de pits. Het rechter voorwiel komt plotseling los te zitten. Waar eerst gedacht werd dat het ging om contact tussen hem en Esteban Ocon, is het gewoon een betrouwbaarheidsprobleem - een merkwaardige uitvalbeurt voor 'Checo'.
Antonelli verliest twee seconden
Terwijl Esteban Ocon en Sergio Pérez kleurloos om P14 vechten, probeert raceleider Andrea Kimi Antonelli voorbij te gaan aan de Haas en de Cadillac. Hij verliest er twee seconden mee. "Wat zijn deze gasten aan het doen, man?!", klinkt het boos over de boardradio. Het gat tussen hem en Max Verstappen is nu vijf in plaats van zeven seconden.
Verstappen moet echter oppassen. Lewis Hamilton zit in een ritme en draait de marge terug van zeven naar vier seconden tussen hem en de Red Bull.
Norris valt uit
Lando Norris valt stil richting de haarspeldbocht en is de vijfde uitvaller in de Grand Prix van Canada. Het is een middag om te vergeten voor McLaren, wiens enige overgebleven coureur, Oscar Piastri, buiten de punten op P11 ligt.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Wolff wijst naar onderonsje Russell en Antonelli: "Zou Verstappen ruimte hebben gelaten?"
- Vandaag 11:56
- 10
Verstappen ziet illegale actie Russell in F1-kwalificatie Canada, FIA grijpt vooralsnog niet in
- Vandaag 17:34
- 10
VIDEO | Verstappen doet opvallende uitspraak over toekomst: 'Mentaal niet vol te houden' | GPFans Race Day
- Vandaag 17:04
- 3
Grand Prix van Canada
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Russell zorgt na DNF voor gevaarlijke situatie en krijgt FIA-onderzoek aan de broek
LIVE | GP Canada: Antonelli leidt na domper Russell, Verstappen verliest P2 aan Hamilton
De aangepaste startopstelling voor de F1 Grand Prix van Canada na FIA-straf
Stella schaart zich achter kritische Verstappen omtrent FIA-plannen
Net binnen
LIVE | GP Canada: Antonelli leidt na domper Russell, Verstappen verliest P2 aan Hamilton
- 1 uur geleden
- 3
Russell zorgt na DNF voor gevaarlijke situatie en krijgt FIA-onderzoek aan de broek
- 33 minuten geleden
- 4
Red Bull past wagens Verstappen en Hadjar vlak voor race in Canada aan
- 1 uur geleden
- 1
Onduidelijkheid rondom weersomstandigheden F1-race Canada | F1 Shorts
- 2 uur geleden
- 46
De aangepaste startopstelling voor de F1 Grand Prix van Canada na FIA-straf
- 2 uur geleden
Verstappen voorspelt chaos in Canada: "Ik denk dat het heel ingewikkeld wordt"
- 2 uur geleden
Veel gelezen
Strafpunten F1: de stand van zaken in aanloop naar de Grand Prix van Canada
- 22 mei
Verstappen ook in GT3 flink bestraft, winst van eigen team Max glipt door de vingers
- 4 mei
Verstappen zag Leclerc en Russell regels overtreden, had boodschap voor stewards via boardradio
- 6 mei
LIVE | Ravenol-AMG leidt slotfase na Verstappen-exit: volg hier updates, uitzending en onboard
- 17 mei
Calum Nicholas: 'Verstappen beschikt over drie keer meer hersencapaciteit'
- 14 mei
FIA werkt aan energiemanagement en wil downforce 2027-wagens verminderen
- 5 mei