Max Verstappen vindt dat zijn derde plaats tijdens de F1 Grand Prix van Canada grotendeels te danken aan geluk en fouten bij de concurrentie. De viervoudig wereldkampioen gaf na afloop aan verrast te zijn dat hij op het podium stond. Wel ziet hij het natuurlijk als iets heel positief voor Red Bull Racing en Ford, de Amerikaanse motorfabrikant die vóór Montreal voor het laatst op het podium stond in Brazilië in 2003, toen Giancarlo Fisichella met Jordan een knotsgekke race won.

Verstappen kent een uitdagende start van het seizoen onder de ingrijpende nieuwe motor- en aerodynamische reglementen. Waar Mercedes momenteel domineert met de ene na de andere overwinning en Ferrari er vlak achter zit, bevindt de man met startnummer 3 zich hoofdzakelijk in de subtop. Na een vijfde plaats in Miami en eerdere teleurstellende resultaten, wist hij zondag op het Circuit Gilles Villeneuve met een derde plek eindelijk zijn eerste podium van het jaar te bemachtigen. In de tussenstand van het kampioenschap bezet hij momenteel de zevende plaats met 43 punten.

Verrast door resultaat

Tijdens de persconferentie na afloop van de race gaf de Limburger toe dat het resultaat de werkelijke verhoudingen op de baan enigszins flatteerde. "Ik voelde me in Miami beter in de auto, dus ik ben een beetje verrast dat ik hier wel op het podium sta", aldus Verstappen die in Florida als vijfde over de streep was gekomen. Hij wees daarbij nadrukkelijk naar de problemen bij de andere teams: "Je moet er ook naar kijken in de context van het uitvallen van George [Russell] en McLaren dat een rommeltje maakte van de strategie. Echter, dat ik hier sta, daar ben ik natuurlijk erg blij mee", voegde hij daar nog aan toe.

De problemen waar Red Bull dit seizoen mee kampt, kwamen ook in Canada weer naar voren. "Ik denk dat we op de zachte banden iets competitiever waren", legde de kopman van de Oostenrijkse renstal uit. "Maar op de mediumband had ik nooit echt het gevoel dat ik het rubber aan de praat kon krijgen. De band zat gewoon niet in het juiste venster voor ons, en die stint was daardoor wat lastiger om enige grip te voelen", blikte hij terug op het verloop van de race.

Ondanks de aanhoudende worstelingen met de wegligging van de bolide, put de coureur moed uit de behaalde punten. "Maar we hebben nog steeds goed werk geleverd", sloot hij af. "Dat we ons eerste podium te pakken hebben, is gewoon heel positief. En ik ben daar natuurlijk erg blij mee, zeker onder behoorlijk lastige omstandigheden."

