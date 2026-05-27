Max Verstappen, Kimi Antonelli, Red Bull, Mercedes, Bahrain, 2026

Brundle zag Antonelli mentale tik uitdelen in Canada: "Dat was heel Verstappen-achtig"

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019

Volgens voormalig Formule 1-coureur en analist Martin Brundle vertoont Andrea Kimi Antonelli inmiddels duidelijke gelijkenissen met Max Verstappen. De jonge Italiaan domineert momenteel de koningsklasse van de autosport en wist in Montreal alweer zijn vierde opeenvolgende overwinning van het seizoen te boeken. Brundle stelt dat de manier waarop de Mercedes-coureur zijn stempel op de races drukt, sterk doet denken aan de viervoudig wereldkampioen.

Antonelli kende een indrukwekkend raceweekend in Canada, maar had ook het geluk aan zijn zijde. De jonge Italiaan was verwikkeld in een verhit duel met teammaat George Russell, toen de Mercedes van de Brit stilviel met een motorisch probleem. Antonelli wist vervolgens de rest van het veld voor te blijven. Door deze overwinning heeft de Mercedes-rijder zijn voorsprong in het wereldkampioenschap inmiddels vergroot tot 43 punten ten opzichte van de Brit. 

Max-achtige trekjes

Hoewel het gat in de tussenstand aanzienlijk is, waakt Brundle voor te vroege conclusies in de titelstrijd. Wel ziet de Britse analist dat Antonelli een duidelijk signaal afgeeft aan de rest van het veld. "43 punten is natuurlijk een flinke kloof, dat begint richting twee Grand Prix-zeges te gaan", aldus Brundle namens Sky Sports. Toch vlakt hij Russell nog niet uit voor het verdere verloop van het jaar. "Maar er is nog een enorm lang seizoen te gaan. George weet ook: wat vandaag gebeurt, kan morgen weer anders zijn", voegt hij daaraan toe.

Wat Brundle echter het meest opviel tijdens de race op het Circuit Gilles Villeneuve, was de drang van Antonelli om in de absolute slotfase nog de snelste raceronde te noteren, ondanks een comfortabele en veilige voorsprong. "Antonelli reed in de slotronde nog even de snelste ronde van de hele race", merkt de analist op. Volgens hem was dit een bewuste actie om de concurrentie mentaal een tik uit te delen. "Dat voelde wel héél Verstappen-achtig. Alsof hij nog even wilde laten zien dat er eigenlijk nog snelheid over was", verklaart Brundle.

Met vier zeges op rij is Antonelli bezig aan een historisch jaar, waarmee hij in de race is om het record van Sebastian Vettel als jongste wereldkampioen ooit te verbreken. De vergelijking met Verstappen is extra saillant gezien de huidige situatie van de Nederlander. Waar de Italiaanse WK-leider het veld aanvoert, moet de coureur van Red Bull Racing het momenteel doen met een zevende plaats in het kampioenschap in een voor hem frustrerende bolide.

Vind jij de vergelijking tussen Andrea Kimi Antonelli en Max Verstappen terecht?

43 stemmen

