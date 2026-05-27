Lando Norris is het eens met de woorden van Max Verstappen. De aanpassingen die de FIA aan de Formule 1-reglementen wil doen vanaf 2027, zouden volgens de regerend wereldkampioen een stap in de goede richting zijn.

De kritiek op de huidige Formule 1-reglementen is al sinds de testdagen in Bahrein niet mals. Coureurs storen zich aan de 50/50-verdeling tussen het elektrische vermogen en de verbrandingsmotor, omdat rijders niet altijd zo hard mogelijk de baan rond kunnen vanwege het opladen van de batterij. Daarnaast hebben veel teams last van superclipping: veel vermogensverlies op het rechte stuk, omdat de batterij leeg is en de verbrandingsmotor vervolgens in plaats van de achterwielen aandrijft, de batterij op gaat laden.

Aanpassingen FIA-reglementen 2027

De FIA heeft inmiddels naar de coureurs geluisterd. In Miami werden er al enkele kleine aanpassingen ingevoerd en vanaf 2027 wil het motorsportorgaan afstappen van de gehate 50/50-verdeling. In plaats daarvan wil men de verbrandingsmotor met 50 kW verhogen, terwijl het vermogen van de batterij met 50 kW wordt verlaagd. Door vervolgens de brandstoftoevoer te vergroten, moet het racen aanzienlijk verbeterd worden. In Canada kwam echter naar buiten dat deze plannen alweer enigszins op de tocht staan, omdat niet alle teams het eens zouden zijn met deze aanpassingen.

Norris kan zich vinden in mening Verstappen

Max Verstappen is in ieder geval voorstander. De Red Bull Racing-coureur liet zich in Canada positief uit over het feit dat de FIA wil ingrijpen en de plannen zelf. Lando Norris kan zich vinden in die woorden: "Ik denk zeker dat dit een stap in de goede richting is, iets wat we als coureurs allemaal verwelkomen", citeert RacingNews365. "Het kan een groot deel van de discussies wegnemen over dingen zoals hier niet op het gas gaan en daar juist wel."

De McLaren-coureur vervolgt: "Het is misschien niet de perfecte wereld, maar wel duidelijk een stap in de goede richting. Dat is wat we willen voor de toekomst. Je moet natuurlijk nog steeds veel verschillende belangen bedienen. Maar als je de sport beter wilt maken, het racen beter wilt maken en wilt dat de coureurs beter en gelukkiger zijn, dan is dit absoluut de juiste richting om in te gaan."

