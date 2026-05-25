Na het heerlijke raceweekend in Canada is de tijd aangebroken voor het Europese Formule 1-seizoen. We gaan van start met het 'koningsnummer' van de 'koningsklasse': de Grand Prix van Monaco. Hoe laat beginnen de sessies in het iconische prinsendom?

De eerste paar maanden van het seizoen zitten erop in de Formule 1 in het nieuwe tijdperk van de koningsklasse. Waar we zoals gebruikelijk buiten de Europese regionen beginnen, is het nu tijd voor de ritjes op Europese bodem. Met Mercedes nog altijd stevig in het zadel in de strijd om de wereldtitel en Max Verstappen en Red Bull zoekende naar betere resultaten, beginnen we op één van de pronkstukken die de Formule 1 rijk is.

Circuit de Monaco

Het iconische Circuit de Monaco vormt komende race het strijdtoneel. Het is een van de circuits die al sinds het begin van de Formule 1 op de kalender staat; in 1950 werd hier de eerste Grand Prix georganiseerd. De race - niet altijd het allergrootste spektakelstuk wegens het lastige inhalen - wordt op de zondag verreden over 78 ronden, op het circuit dat 3,3 kilometer lang is. Het ronderecord staat nog altijd op naam van Lewis Hamilton, die in 2021 een tijd van 1:12.909 noteerde.

Tijdschema Grand Prix van Monaco

Op vrijdag begint het raceweekend met de eerste vrije training om 13:30 uur in Monte Carlo. Pas om 17:00 uur is het vervolgens tijd voor de tweede oefensessie. Zaterdag 24 mei krijgen de teams en de coureurs het laatste trainingsuurtje om 12:30 uur, want om 16:00 uur gaat het licht op het Circuit de Monaco op groen voor de doorgaans zinderende en bloedstollende kwalificatie. Die sessie zal uiteindelijk de startvolgorde bepalen van de Grand Prix van Monaco - bestaande dus uit 78 rondjes - die zondag om 15:00 uur van start gaat.

Vrijdag 5 juni

13:30 uur: Eerste vrije training

17:00 uur: Tweede vrije training

Zaterdag 6 juni

12:30 uur: Derde vrije training

16:00 uur: Kwalificatie

Zondag 7 juni

15:00 uur: Grand Prix van Monaco

