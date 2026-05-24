Verstappen kan nog lachen om klachten RB22: ‘Denk dat ik een nieuwe rug ga bestellen’
In Montreal werd duidelijk dat Red Bull Racing nog altijd kampt met een hardnekkig probleem dat het team al een tijdje achtervolgt. Max Verstappen wees namelijk naar het vele gestuiter van de RB22 en stelt dat hij met grote zorgen uitkijkt naar de wedstrijd in Monaco, waarbij hij mogelijk ‘een nieuwe rug’ moet gaan bestellen.
De afgelopen jaren heeft Verstappen meermaals aangegeven dat zijn wagen soms stuitert als een kangoeroe. Dat probleem doet zich vooral vaker voor op stratencircuits, waar veel hobbels in het asfalt zitten. Daarnaast kan Verstappen ook niet vol de kerbstones aanvallen, omdat dat weer voor de nodige onbalans zorgt. De Nederlander en teamgenoot Isack Hadjar moeten daarom om de problemen heen rijden en in Canada zorgde dat voor een flink gat ten opzichte van de rivalen.
Stuiterende RB22
Verstappen kijkt wat dat betreft dan ook niet bepaald uit naar zijn ‘thuisrace’ in Monaco, zo vertelt hij in De Telegraaf: "Ik denk dat ik maar een nieuwe rug ga bestellen… De auto is gewoon niet optimaal, qua hoe we hem afstellen tussen de hobbels en de hoeveelheid neerwaartse druk. In Miami ging het pas beter, maar daar is het niet zo hobbelig."
Hobbels op Nürburgring Nordschleife zijn anders
De Nederlander kwam vorig weekend nog in actie op de Nürburgring Nordschleife en hoewel de baan daar ook geen biljartlaken is, voelen de hobbels daar compleet anders aan: "Maar dat voelt 2000 keer beter aan dan dit. Ik kan het moeilijk uitleggen. Ik nodig je graag uit om de eerste of tweede training te rijden, dan hoef ik wat minder vaak in actie te komen."
