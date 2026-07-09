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Verstappen, Norris, socials

Verstappen-helm bij Red Bull gestolen tijdens Britse Grand Prix

Verstappen, Norris, socials — Foto: © IMAGO

Verstappen-helm bij Red Bull gestolen tijdens Britse Grand Prix

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
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Tijdens het raceweekend op Silverstone zijn er helmen gestolen uit een busje van Red Bull Racing. Voormalig Red Bull-monteur Calum Nicholas, die nog wel een ambassadeur is van de renstal, heeft via social media hard uitgehaald naar de daders van deze ontvreemding.

De diefstal vond plaats rondom de Britse Grand Prix. Doelwit van de daders was de zogeheten Red Bull STEMx-bus, een specifiek educatief programma van het raceteam dat deze zomer langs verschillende scholen zou toeren om jongeren te enthousiasmeren voor techniek en wetenschap. Door het wegnemen van deze essentiële spullen komt dat maatschappelijke initiatief nu ernstig in de problemen.

Gevolgen voor schoolkinderen

Nicholas spreekt de dieven direct aan via een post op X. Hij benadrukt dat het weliswaar niet gaat om helmen van Max Verstappen gaat die tijdens de race gebruikt zijn, en dat het replica's zijn van Verstappens materieel, maar dat de impact op de geplande educatieve evenementen desondanks groot is. "Aan de dieven die besloten hebben om de helmen uit de Red Bull STEMx-bus te stelen: weet dat jullie de kinderen van de scholen die deze zomer bezocht zouden worden, tekortdoen", aldus Nicholas. Hij benadrukt dat het specifieke materiaal niet zomaar op korte termijn vervangen kan worden. "Ze kunnen niet op tijd worden vervangen", stelt hij.

Verder verduidelijkt Nicholas om wat voor materiaal het exact gaat om de kans op terugkeer te vergroten: "Dit zijn de twee replica-helmen waar we naar op zoek zijn".

De daders lijken echter niet onopgemerkt te zijn gebleven tijdens hun actie op Silverstone. Nicholas sluit zijn bericht af met een zeer duidelijke waarschuwing richting de verantwoordelijken voor de diefstal. "Het is ook goed om te vermelden dat het hele gebeuren op camerabeelden staat."

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