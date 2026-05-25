Felix Rosenqvist is de winnaar van de 110e editie van de Indianapolis 500, één van de meest prestigieuze races in de gehele autosport. Na een strijd van 200 ronden kwam de Meyer Shank Racing-coureur als eerste over de zogeheten 'yard of bricks'. Rinus VeeKay werd indrukwekkend zesde - zijn beste resultaat in de Indy 500.

Álex Palou ving de wedstrijd aan vanaf de pole position en werd op de voorste rij vergezeld door de geblesseerde Alexander Rossi - die buiten zijn auto op krukken rondliep na een crash in de trainingen eerder deze week -, en David Malukas. Het was in de openingsfase stuivertje wisselen tussen Palou en Rossi, voordat de eerste neutralisatie kwam voor Ryan Hunter-Reay. De McLaren-coureur crashte in ronde 18 en ook Katherine Legge, die Hunter-Reay ternauwernood wist te ontwijken, ging de muur in. Meteen bij de herstart crashte Ed Carpenter. Will Power spinde in ronde 92, nadat zijn Andretti-auto de geest gaf en Rossi viel tegelijkertijd uit met een brandje in de pitstraat.

Regenbuitjes verstoren Indianapolis 500

Het duurde even voordat de race hervat werd. Door een regenbuitje lag de Indianapolis 500 een tijdje stil in ronde 105. Scott Dixon had net voor de neutralisatie de leiding overgenomen van teamgenoot Palou. Rinus VeeKay lag tijdens de rode vlag op P19. Hij was als elfde begonnen en zat sinds de crash van Hunter-Reay en Legge op een alternatieve strategie.

© IMAGO | VeeKay begon als elfde, lag halverwege de race bijna buiten de top twintig, maar pakte uiteindelijk P6

De groene vlag werd weer gezwaaid en David Malukas ging van de derde plek naar de leiding voor Palou, Conor Daly, Josef Newgarden en Dixon, maar er kwam opnieuw een regenbuitje over het circuit in ronde 116. Een herstart werd vervolgens afgebroken door een klapper van Newgarden in bocht vier.

Terwijl Palou, Malukas en Scott McLaughlin tientallen ronden in de tweede helft vochten om de leiding, zaten Felix Rosenqivst, Pato O'Ward, Dennis Hauger, Marcus Armstrong, Santino Ferrucci en VeeKay op een alternatieve strategie. Hauger zou echter wegvallen vanwege een straf voor het te hard rijden door de pitstraat. De alternatieve strategie zorgde ervoor dat deze coureurs een pitstop minder hoefden te maken om zo voor Palou te komen. Malukas wist nog wel terug te komen in het gevecht om de leiding, en het veld werd in de slotfase bij elkaar gebracht door een safety car voor een crash van Caio Collet.

A scary hit for Caio Collet brings out the red flag. #Indy500 pic.twitter.com/jECNjSws4t — INDYCAR on FOX (@IndyCarOnFOX) May 24, 2026

Spannendste finish ooit

Bij de herstart tikte Mick Schumacher de muur aan in bocht één en dus kwam er een herstart met nog één ronde te gaan, nadat Armstrong de leiding had gepakt in een geweldig gevecht.

Malukas ging weer naar de eerste plek bij het zwaaien van de groene vlag in ronde 200. Achter de Penske-coureur zaten Rosenqvist en Armstrong de gehele tijd naast elkaar, totdat de Zweed Armstrong afschudde bij het uitkomen van de laatste bocht. Rosenqvist zat perfect in de slipstream van Malukas en ging hem voorbij richting de finish. Met de kleinst marge ooit, 0.023 seconden, won Rosenqvist de Indy 500.

Armstrong viel in de laatste paar honderd meter terug naar de vijfde stek achter Rosenqivst, Malukas, McLaughlin en O'Ward. VeeKay bleef in de slotfase uit de problemen en voerde een aantal briljante inhaalacties uit. De Nederlander van Juncos Hollinger Racing werd zesde voor Palou, Ferrucci, Romain Grosjean en Takuma Sato. Het is zijn beste resultaat ooit, nadat hij eerder al achtste, negende en tiende was geworden.

FELIX ROSENQVIST WINS THE CLOSEST FINISH IN INDY 500 HISTORY! pic.twitter.com/BBGobsgX3I — INDYCAR on FOX (@IndyCarOnFOX) May 24, 2026

