Groot spektakelstuk in Canada: Antonelli wint, Russell valt uit en Verstappen naar het podium

De Grand Prix van Canada is op zondagavond uitgelopen op een heerlijk spektakelstuk en - zo kun je toch wel stellen - de beste race van dit nieuwe Formule 1-tijdperk tot nu toe. Kimi Antonelli pakte de zege, George Russell viel uit en Max Verstappen mocht net als Lewis Hamilton knap mee naar het podium.

De hele week werd er al gerapporteerd over regenachtige omstandigheden richting de Grand Prix van Canada en het was op zondag inderdaad regenachtig richting de start van 22:00 uur. Het circuit was inderdaad nattig en het was redelijk regenachtig in Montreal, maar echt doorweekt op het circuit was het niet. Met Mercedes op de eerste startrij en de McLarens daarachter, was het dat laatste team dat als enige besloten had om de intermediates onder de wagens te schroeven, waar je toch al snel jezelf kon afvragen of dat de juiste beslissing was. Starten ging echter ook verder van een leien dakje voor de twintig rijders.

Chaos bij de start

Nadat de lichten verschenen en we leken te vertrekken, besloot de FIA op het allerlaatste moment om de start af te breken. Het had te maken met Arvid Lindblad die door een probleem met de versnellingen niet kon vertrekken. Daardoor kon men nét op tijd ingrijpen en twee extra formatierondes rijden. Uiteindelijk konden we dan tóch vertrekken en was het Norris - dus met die inters - die werkelijk uit de startblokken schoot en richting de eerste plek ging in de eerste bocht. Oscar Piastri daarentegen was minder gediend van zijn regenbanden en ging na de eerste ronde alweer naar binnen voor mediums.

Een rondje later volgde Norris en zo pakte de keuze van McLaren dramatisch uit in de openingsfase van de race. Vlak na het naar binnen gaan van Norris wist Russell even uit te testen of teammaat Antonelli wakker was met een aanval richting de eerste bocht. Eén dag na hun eerste vurige akkefietje wees de Italiaan Russell regelrecht de deur. Dit alles terwijl Lewis Hamilton op het vinkentouw zat, met Max Verstappen die inmiddels ook alweer doorgestoten was naar de vierde plek door de twee teruggevallen McLarens.

Mercedes-gevecht bijna in tranen

In de zevende ronde was het Russell die een nieuwe poging probeerde te wagen om Antonelli te pakken en vlak voor het opkomen van het rechte stuk passeerde hij zijn teamgenoot. Dat moest Russell echter bijna bekopen met zijn race, want Antonelli verloor de controle, verremde zich en klapte bijna vol achterop de andere Zilverpijl. Gelukkig voor Toto Wolff liep de situatie met een sisser af. Twee rondes later zagen we hoe Verstappen dichterbij wist te komen aan Hamilton op P3 voor een potentiële podiumplek. De Nederlander waagde zijn kans en met een prachtige actie richting bocht 1 zette hij zijn 2021-rivaal te kijk.

Even later was het chaos alom op het circuit. Met name in het kamertje van de regie leek het allemaal niet helemaal goed te gaan en wist men niet waar het moest zoeken. Terwijl Russell en Antonelli opnieuw aan het bakkeleien waren voor de leiding, was het Piastri - wellicht groot bosmarmottenliefhebber uit op revanche - die zomaar tegen Alex Albon aanreed, waardoor de Australiër alweer voor de tweede keer in de race naar binnen moest om onder meer een nieuwe voorvleugel te halen. Inmiddels zaten we pas in rondje 17 en bleef er van alles gebeuren. Op de kop van het veld was het een potje nagelbijten voor gevorderden bij Wolff en zijn staf. Antonelli bleef de druk maar opvoeren bij Russell, die met de nodige kleine foutjes ook continue de druk liet groeien. Toch lukte het hem telkens tóch om Antonelli - hongerig als een Italiaan die al jaren geen pizza heeft kunnen eten - voorlopig achter zich te houden.

Nog meer Mercedes-spektakel

Na het zoveelste foutje in de hairpin van de stuntelende Russell was het eind rondje 22 eindelijk raak voor de kampioenschapsleider. Met een traag rijdende Cadillac op het lange rechte stuk wist hij hem eindelijk te passeren en kon hij gaan proberen weg te rijden van Russell. Ondertussen bleek ook Hamilton een foutje gemaakt te hebben. Terwijl hij flinke druk had op Verstappen, verloor hij maar liefst vier seconden in zijn ronde, waardoor de Nederlander - alles uit zijn wagen persend - weer even adem kon halen. Dat alles gebeurde op het moment dat Piastri ook nog eens tien seconden straf aan zijn broek kreeg voor zijn beuk aan het adres van Albon.

Dat er ook in de rest van het veld genoeg gebeurde, betekende niet dat Russell en Antonelli elkaar maar met rust besloten te laten. Het was dit keer Antonelli die het voorbeeld van zijn oudere teamgenoot opvolgde met een remfout in de hairpin, waardoor de Brit weer zijn kans kon wagen. Het eindigde bijna in tranen, want voor het ingaan van de chicane wist het tweetal elkaar ternauwernood te ontwijken. Antonelli koos eieren voor zijn geld en ging rechtdoor, maar kreeg wel de order om Russell voorbij te laten. Het zorgde voor de nodige frustraties bij de getergde Zuid-Europeaan, waardoor er weer het nodige gelijmd moest worden op de overuren draaiende Mercedes-boardradio.

Russell valt uit

De spanningen voor een crash aan de pitmuur van Mercedes konden even later echter volledig verdwijnen, maar niet om de goede redenen voor het team. De Mercedes van Russell gaf plotseling de geest, en daarmee haalde het de geest uit de fles. De Brit, pislink door de motorpech, smeet zijn headrest uit frustratie het circuit op en moest lijdzaam toezien hoe zijn monstermachine - vandaag iets minder monster - van het circuit getakeld moest worden. Het was allemaal koren op de molen voor Verstappen die door het onheil van Russell doorschoof naar de tweede plek. De wedstrijdleiding gaf vlak daarna aan de acties van de Brit te bekijken na de sessie, want spullen het circuit opgooien is niet helemaal toegestaan.

Ook Norris valt uit

Wie dacht dat daarna de angel uit deze chaotische en zeer vermakelijke Canadese Grand Prix gehaald was, had het goed mis. Isack Hadjar en Charles Leclerc maakten elkaar het leven zuur op de baan, terwijl de McLaren van Norris de regerend wereldkampioen zijn nachtmerrie van een zondag compleet maakte: DNF voor de Brit. Even later was het ook Sergio Pérez die zijn wagen in de garage moest parkeren na het - zo leek het - plotseling breken van de voorwielophanging. De wedstrijdleiding had het er ook maar druk mee. De onderzoeken stapelden zich op in het kamertje van de FIA en Hadjar kreeg tien seconden aan de broek. Met nog iets meer dan twintig ronden werd er een virtual safety car in het leven geroepen door de rommel die Pérez eerder had achtergelaten.

Terwijl Hadjar tijdens een nieuwe virtual safety car-situatie besloot zijn straf in te lossen met een pitstop, wist Hamilton op P3 steeds verder richting Verstappen voor zich te kruipen richting het slot van de race. Met nog iets minder dan tien rondjes op de teller in de zinderende Grand Prix van Canada zat de zevenvoudig wereldkampioen vol op de staart van Verstappen voor de felbegeerde achttien punten én zijn beste potentieel resultaat voor Ferrari. Bij het ingaan van ronde 62 was het dan eindelijk raak voor Hamilton. Met een weergaloze actie vlak voor bocht 1 wist hij - zoals in zijn goede dagen - Verstappen te verschalken en de tweede plek over te nemen.

Einde race na spektakelstuk

Terwijl enkele coureurs nog de nodige gevechten om posities hadden op het circuit en Verstappen een klein foutje maakte, kwam de finishvlag in zicht. Terwijl Antonelli dan toch rustig richting de zege kon scheuren, bleef Verstappen vlak daarachter toch wonder boven wonder de druk opvoeren bij Hamilton. Tot een uiteindelijke aanval kwam het niet, waardoor Hamilton als tweede over de streep komt en Verstappen knap derde wordt. Het was een zinderende, veelbewogen en chaotische race, waarbij zes rijders de streep niet wisten te halen. Na een spektakelstuk van jewelste bouwt Antonelli met zijn vierde zege op een rij zijn voorsprong in het wereldkampioenschap uit tot maar liefst 43 punten op de uitvallen Russell.

