George Russell, Mercedes, Montreal, Canada, 2026

Russell in zak en as na DNF: "Het is nu zijn kampioenschap om te verliezen"

George Russell, Mercedes, Montreal, Canada, 2026
Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

George Russell is zichtbaar aangeslagen na zijn plotselinge uitvalbeurt tijdens de Grand Prix van Canada. De kopman van het Mercedes zag zijn auto er onverwachts mee ophouden en geeft aan dat hij de juiste woorden niet kan vinden om de situatie te omschrijven.

De Brit viel op zondag uit in de dertigste ronde op het circuit in Montreal, terwijl hij aan de leiding reed. Op het moment van de opgave was hij in een duel verwikkeld met zijn teamgenoot Kimi Antonelli. De Mercedes W17 kampte met een vermoedelijk probleem aan de motor, waardoor de wagen stilviel bij de chicane van bocht acht en negen. De gefrustreerde Brit gooide ongeveer zijn hele hebben en houden op het circuit, iets waar hij nu nog voor onder het vergrootglas ligt bij de wedstrijdleiding.

Totaal verslagen

Na afloop verschijnt de man die Kimi Antonelli weer 25 punten ziet uitlopen in de titelrace geëmotioneerd en verslagen voor de camera van Sky Sports. In zijn uitleg over het incident schetst hij hoe abrupt het technische mankement zich aandiende. "Alles viel ineens uit", vertelt Russell. "Ik ging de bocht in. De motor stopte, de elektronica viel weg en ik had geen fatsoenlijke remmen meer. Ik weet eerlijk gezegd niet goed wat ik moet zeggen op dit moment. Ik kan er eigenlijk niet veel meer over kwijt", aldus de senior driver van de Duitse renstal.

Grote achterstand

De opgave is een harde klap voor de kampioenschapsaspiraties van de meervoudig racewinnaar, die eerder dit seizoen nog de Grand Prix van Australië wist te winnen. Even later verschijnt de Brit ook nog bij Viaplay en daar stipt hij met name aan dat de pechduivel hem dit seizoen moet hebben: "Het is nu zijn [Antonelli] kampioenschap om te verliezen. Iemand daarboven wil niet dat ik vecht voor dit kampioenschap. Als ik alleen al kijk naar Japan en China en dan nu weer de uitvalbeurt vanuit de leiding. Drie van de vijf races gaan nu al niet mijn kant op."

