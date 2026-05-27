Volgens voormalig Formule 1-coureur en huidig analist Juan Pablo Montoya wordt er in de koningsklasse van de autosport te veel verbloemd door zowel de media als de sport zelf. De Colombiaan stelt dat hij simpelweg de waarheid spreekt over actuele kwesties zoals de nieuwe motorreglementen voor 2026, de prestaties van Franco Colapinto en de inhaalrace van Max Verstappen tijdens de Grand Prix van Miami. De oud-coureur, die tegenwoordig onder meer voor de BBC en Sky Sports werkt, laat dit in duidelijke bewoordingen weten.

Montoya staat erom bekend geen blad voor de mond te nemen en baseert zijn uitspraken naar eigen zeggen op zijn eigen brede race-ervaring in diverse topklassen. Hij heeft zich de afgelopen weken meermaals kritisch uitgelaten over Max Verstappen, wat hem vanuit de fans op de nodige kritiek kwam te staan: "Ik heb niet alleen in de Formule 1 gereden, maar ook in NASCAR, IndyCar en de sportscars. Ik heb alles gedaan. En ik heb het geluk gehad dat ik races heb gewonnen en overal goed in was", stelt de analist bij sports betting. Hij benadrukt dat hij altijd eerlijk wil zijn naar het publiek over wat er zich op en naast de baan afspeelt. "Als ik trouw wil blijven aan mezelf en mensen eerlijk wil vertellen wat er gebeurt, dan is dat wat ik probeer te doen. Als je slecht werk hebt geleverd, ga ik zeggen dat je slecht werk hebt geleverd. Ik ga niet zeggen: 'Mijn God, dat was geweldig'", aldus Montoya.

Aandacht weg van de motoren

Eerder in het seizoen 2026 was er veel discussie over de nieuwe motorreglementen en de zogeheten '50-50 split' tussen de verbrandingsmotor en het elektrische vermogen. Na de races in China en Miami is die kritiek volgens Montoya flink verstomd, mede door ingrepen achter de schermen om de balans te waarborgen. "Ik denk dat hij het voor iedereen duidelijk heeft gemaakt, niet alleen voor Max. Ik denk niet dat dat ooit naar buiten is gekomen", hint de Colombiaan op het handhaven van de regels door de FIA. In Miami werden er al software-aanpassingen doorgevoerd om het spektakel op de baan te verbeteren en de zorgen over vermogensverlies weg te nemen. "Maar als je kijkt naar de F1 na China, toen we in Miami aankwamen, sprak niemand meer over de auto. Er was ingegrepen", merkt hij op. "Ik heb altijd gezegd dat het een paar races zou duren voordat iedereen zou stoppen met praten over de motoren en de 50-50 verdeling. Praat er nog iemand over de compressieverhouding van de Mercedes? Nee. Het is niet eens meer een onderwerp", concludeert de oud-coureur.

'Geen hater' van Verstappen

Zijn ongezouten mening leverde hem recent nog kritiek op na de Grand Prix van Miami 2026. Tijdens die race spinde Verstappen in de eerste bocht, waarna de viervoudig wereldkampioen terugviel naar de tiende plaats. Uiteindelijk knokte hij zich, ondanks een tijdstraf die hij gedurende de wedstrijd incasseerde, terug naar de vijfde positie in de officiële einduitslag. Waar velen de inhaalrace prezen als een huzarenstukje, bekeek Montoya het incident nuchter. "In Miami spinde Max bij de start, en ze zeiden: 'Wat een herstel.' Ik zei: 'Ja, maar hij spinde. Hij ging van de eerste naar de vijfde of zesde plaats'", herinnert de analist zich. Dat hem dit op kritiek van de fans kwam te staan, deert hem niet. "Dan zeggen ze: 'Je bent een hater.' Ik ben geen hater. Het is de waarheid", voegt hij daaraan toe.

Waarschuwing voor Colapinto

Ook Alpine-coureur Franco Colapinto kreeg onlangs te maken met de kritische blik van de Colombiaan. De Argentijn kende een moeizame seizoensstart in 2026, maar scoorde onlangs wel belangrijke punten in China, Miami en Canada om zijn positie te verstevigen. Montoya waarschuwde de coureur echter voor de harde hand van Flavio Briatore, die als Executive Advisor de leiding heeft bij Alpine en een uiterst streng beleid voert ten aanzien van rijdersfouten. "Als je Briatore kent en weet hoe de F1 werkt: je kunt niet langzaam zijn en de auto crashen. Dat is een recept voor een ramp, en dat is de waarheid", stelt hij stellig over de druk bij de Franse renstal. Hij benadrukt dat de Alpine-rijder zijn stoeltje kan verliezen als hij niet slim rijdt, al ziet hij ook de positieve ontwikkeling van de jongeling. "Maar ik heb in de afgelopen races ook gezegd dat Colapinto geweldig werk heeft geleverd", nuanceert hij zijn eerdere woorden.

Respect van de fans

Die kritiek op de jonge Argentijnse coureur schoot aanvankelijk in het verkeerde keelgat bij de fanatieke achterban. "Op zondag, voordat we de interviews na de race opnamen, stonden er wat Argentijnse fans naar me te schreeuwen omdat ik wees op de fouten van Colapinto", legt Montoya uit over de sfeer in de paddock. De situatie veranderde echter compleet toen de coureur zelf verscheen bij de media-activiteiten. "Na de race kwam Colapinto naar onze show en alle Argentijnse fans die eerder naar me schreeuwden, vielen stil toen Colapinto me een knuffel gaf. Iedereen was in shock!". Uiteindelijk denkt de analist dat zijn directe aanpak op de lange termijn werkt voor de geloofwaardigheid van de sport. "Ik denk dat het grote publiek houdt van wat ik doe, omdat er niets wordt verbloemd. Het is een standpunt. Dat betekent niet dat ik altijd gelijk heb. Het is gewoon een mening van een man die al heel lang in de sport zit", besluit Montoya.

Geschreven door Jan Bolscher - Senior Editor en Formule 1-verslaggever Jan Bolscher (29) is een Nederlandse Formule 1-journalist, geaccrediteerd door zowel de Nederlandse Sport Pers (NSP) als de Formule 1. Hij heeft ruim zeven jaar ervaring in de Formule 1-journalistiek en doet verslag vanuit de Formule 1-paddock, waar hij de coureurs interviewt en een breed netwerk met de teams, de FIA en de Formule 1 heeft opgebouwd. Doordat hij in nauw contact staat met de persmanagers van de Formule 1-teams, de Forrmule 1 en de FIA, weet Jan als eerste rondgaande geruchten te ontkrachten of te bevestigen. Daarnaast draagt hij de titels Senior Editor en Brand Manager Assistent bij GPFans. In deze rollen vormt hij een leidende draad binnen de redactie. Bekijk volledige biografie

