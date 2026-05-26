In deze GPFans Recap nemen we je mee langs het meest opvallende nieuws van de dag. Zo ben jij binnen een paar minuten op de hoogte van alles wat er zich heeft afgespeeld in de wereld van de Formule 1.

Met vandaag onder andere het nieuws dat Max Verstappen een ultimatum van Red Bull Racing opgelegd zou hebben gekregen om over zijn toekomst te beslissen, omdat de Oostenrijkse grootmacht de fianciële gevolgen van een vertrek van Verstappen, op tijd in de kiem wil smoren. Verder heeft George Russell laten weten dat de Formule 1 groter is dan alleen Max Verstappen, heeft Juan Pablo Montoya opnieuw merkwaardighard uitgehaald naar de viervoudig wereldkampioen, heeft Ferrari in een paar uur tijd miljarden euro's op de beurs zien verdampen en heeft Fernando Alonso een mediaboycot doorgevoerd. Dit en meer lees je in deze nieuwe GPFans Recap.

Artikel gaat verder onder video

'Red Bull Racing legt Verstappen ultimatum op om over toekomst te beslissen'

Het doorgaans goed ingevoerde Oostenrijkse medium OE24 meldt dat Max Verstappen een ultimatum van Red Bull Racing opgelegd heeft gekregen om over zijn toekomst te beslissen, vanwege de financiële impact van een mogelijk vertrek van de stercoureur. De Limburger moet naar verluidt voor 26 juli – na de Grand Prix van Hongarije en voor de Grand Prix van Zandvoort op 23 augustus – laten weten of hij bij Red Bull Racing blijft. Meer lezen over het vermeende ultimatum voor Max Verstappen? Klik hier.

Related image

Russell over mogelijk vertrek Verstappen: "Formule 1 is groter dan Max"

Max Verstappen weet nog niet zeker of hij komend seizoen ook in de Formule 1 rijdt. De Red Bull-coureur heeft geëist dat de sport haar reglementen met betrekking tot de batterij aanpast voor volgend jaar, maar of dat gaat gebeuren, is nog onzeker. Mocht Verstappen vertrekken uit de F1, dan is dat volgens Russell geen ramp. "De Formule 1 is groter dan welke coureur dan ook", zegt hij. "Hij heeft bereikt waar de meeste coureurs van dromen, namelijk het winnen van een kampioenschap. Hij heeft er vier. Uiteindelijk kom je op een punt in het leven... er is niet veel meer voor hem te bereiken in de Formule 1." Meer lezen over de uitspraken van Russell? Klik hier.

Related image

Montoya komt met nieuw verwijt aan Verstappen: "Had nooit in een Mercedes mogen stappen"

Gevraagd naar zijn opstootje met Max Verstappen via de media de afgelopen weken, komt Juan Pablo Montoya met een nieuw punt van kritiek richting de Nederlander: Verstappen had nooit in een Mercedes deel mogen nemen aan de 24 uur van de Nürburgring. Bij sports betting zegt Montoya nu: "Toch ben ik van mening dat het niet oké was van Max om met een Mercedes op de Nürburgring te rijden. Als Ford zoveel geld in de sport en in Red Bull stopt, is het gewoon verkeerd om in een Mercedes te rijden." Meer lezen over het verwijt van Montoya? Klik hier.

Related image

Ferrari ziet miljarden verdampen op de beurs na introductie eerste elektrische auto

Het iconische merk Ferrari heeft een zware dag op de beurs achter de rug. De lancering van een elektrische straatauto heeft ervoor gezorgd dat het Steigerend Paard in een paar uur tijd bijna vijf miljard euro minder waard is geworden. Aandeelhouders van Ferrari zijn duidelijk niet onder de indruk van het nieuwste paradepaardje van het iconische merk. Ferrari heeft onder de naam Luce voor het eerst een volledig elektrisch model op de markt gebracht. Bij de opening van de handel in Milaan dook de koers van Ferrari vrijwel gelijk met ruim zes procent omlaag. Meer lezen over de dramatische dag voor Ferrari? Klik hier.

Related image

'Alonso doet 'een Verstappen' en boycot Formule 1-media'

Fernando Alonso heeft volgens Spaanse media voor ophef gezorgd in de media in zijn geboorteland. De tweevoudig wereldkampioen zou het besluit hebben genomen om DAZN, de rechtenhouder van de Formule 1 in Spanje, te boycotten. Berichtgeving van DAZN over de trillingen in de Honda-motor en uitspraken van commentator Antonio Lobato, zouden in het verkeerde keelgat zijn geschoten bij de Spanjaard. Tijdens het raceweekend in Miami analyseerde DAZN het probleem rondom de trillingen, maar volgens Alonso is dit hele verhaal inmiddels achterhaald. Meer lezen over de boycot van Fernando Alonso? Klik hier.

Related image

Geschreven door Jan Bolscher - Senior Editor en Formule 1-verslaggever Jan Bolscher (29) is een Nederlandse Formule 1-journalist, geaccrediteerd door zowel de Nederlandse Sport Pers (NSP) als de Formule 1. Hij heeft ruim zeven jaar ervaring in de Formule 1-journalistiek en doet verslag vanuit de Formule 1-paddock, waar hij de coureurs interviewt en een breed netwerk met de teams, de FIA en de Formule 1 heeft opgebouwd. Doordat hij in nauw contact staat met de persmanagers van de Formule 1-teams, de Forrmule 1 en de FIA, weet Jan als eerste rondgaande geruchten te ontkrachten of te bevestigen. Daarnaast draagt hij de titels Senior Editor en Brand Manager Assistent bij GPFans. In deze rollen vormt hij een leidende draad binnen de redactie. Bekijk volledige biografie

Gerelateerd