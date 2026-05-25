Max Verstappen

Verstappen arriveert als eerste bij persconferentie: 'Wie heeft de Indy 500 gewonnen?'

Max Verstappen — Foto: © IMAGO

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Max Verstappen is - zoals we weten - een ware raceliefhebber in hart en nieren. De coureur van Red Bull Racing was zondag als eerste aanwezig bij de FIA-persconferentie en wilde direct weten hoe de legendarische Indy 500 was geëindigd.

Voordat het officiële persmoment van start ging, nam de Nederlander alvast plaats in de zaal. F1-journalist Daniel Valente merkte op dat de stercoureur als eerste binnen was en meteen informeerde naar de uitslag van de Amerikaanse klassieker. "Wie heeft de Indy500 gewonnen?", zo klonk de nieuwsgierige vraag uit de mond van de Red Bull-rijder. De 110e editie van de race op de Indianapolis Motor Speedway werd gisteren verreden en eindigde in een historische fotofinish, waarbij de Zweed Felix Rosenqvist met een miniem verschil van 0,0232 seconden won van David Malukas. De landgenoot van Verstappen, Rinus VeeKay, sloot de race af op een knappe zesde plaats.

Bewogen weekend in Canada

Zelf kende de man uit Hasselt ook een bewogen raceweekend. Tijdens de Grand Prix van Canada, die eveneens gisteren plaatsvond, veroverde de routinier zijn eerste podiumplaats van het seizoen door als derde over de streep te komen achter racewinnaar Kimi Antonelli en Lewis Hamilton. Ondanks dit resultaat was de kopman van Red Bull niet geheel tevreden over de afstelling van zijn RB22, die kampte met een gebrek aan grip en stabiliteit. In de strijd om de wereldtitel bezet de F1-coureur momenteel de zevende plek met 43 punten.

Ambities buiten de Formule 1

Hoewel de Red Bull-ster de verrichtingen in de Verenigde Staten dus op de voet volgt, hoeven de fans hem voorlopig niet op een oval te verwachten. Eerder dit jaar benadrukte hij nogmaals dat hij vanwege de veiligheidsrisico's geen interesse heeft in een eigen deelname aan de Indy 500 of het najagen van de zogenaamde 'Triple Crown'. Wel spreekt de autosportfanaat zich regelmatig uit over zijn ambities in andere raceklassen. Zo heeft de coureur met startnummer 3 de wens uitgesproken om in de toekomst deel te nemen aan de 24 uur van Le Mans en het World Endurance Championship, mits dit te combineren valt met zijn Formule 1-verplichtingen. Een ruime week geleden schitterde hij nog tijdens de 24h Nürburgring.

