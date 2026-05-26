Collins: 'Dáár heeft Verstappen zijn zwakte getoond omtrent F1-regels'
Max Verstappen spreekt zich vrijwel iedere week uit over de huidige reglementen in de Formule 1. De viervoudig wereldkampioen vindt dat er echt wat moet gebeuren om de sport aantrekkelijk en interessant te houden, ook voor de coureurs. Voormalig engineer Bernadette 'Bernie' Collins vindt dat een mooi streven, maar ziet ook dat Verstappen zijn zwakte heeft getoond.
Verstappen roept al tijdenlang dat de Formule 1 de verkeerde richting is ingeslagen met de nieuwe reglementen, waarin de batterij een zeer grote rol is gaan spelen. Verstappen vindt het rijden onnatuurlijk geworden en stelt dat coureurs niet meer voluit kunnen gaan, omdat ze te veel op hun elektrische systemen moeten letten. Naarmate het seizoen op gang kwam, kreeg Verstappen steeds meer bijval van andere coureurs. Er wordt nu gesproken over een ingrijpende regelwijziging vanaf 2027, al klonken er in Canada weer geluiden dat dit plan inmiddels weer op de tocht staat. En nota bene in Montreal lijkt Verstappen zijn troefkaart te hebben verspeeld, stelt Collins.
Verstappen heeft 'kleine zwakte' getoond in Canada
Collins ziet dat Verstappen één van de weinige coureurs is die zijn stem kan gebruiken om invloed uit te oefenen. "Hij gebruikt die stem ook om de toekomst van de sport in een richting te brengen waarvan hij denkt dat die positief is voor hem en de sport, positief voor zijn plezier en de sport als geheel." Collins vindt dat op zich goed, maar denkt dat Verstappen zijn belangrijkste troef, namelijk dreigen met een vertrek, nu verspeeld heeft. "Zijn enige kleine zwakte was een paar dagen geleden toen hij zei dat hij zou blijven omdat hij zich daaraan had gecommitteerd."
"Maar hij is er behoorlijk uitgesproken over geweest, en alle respect voor hem dat hij zijn punt maakt over iets waar hij echt, echt sterk in gelooft", aldus Collins in gesprek met Sky Sports F1.
