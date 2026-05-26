Max Verstappen blijft het keer op keer herhalen: de huidige reglementen zijn niet leuk en maken de Formule 1 kapot. Toch denkt voormalig Red Bull-monteur Calum Nicholas dat zelfs Verstappen genoten moeten hebben van hetgeen zich allemaal afspeelde tijdens de Grand Prix van Canada.

De race in Montreal was er eentje om je vingers bij af te likken. Er waren meerdere harde gevechten te bespeuren, met name tussen Kimi Antonelli en George Russell, maar ook tussen Verstappen en Lewis Hamilton. Het laatste gevecht speelde zich af in de slotfase van de race. Verstappen werd na een rondenlang duel ingehaald door de Brit, maar kon vervolgens goed volgen en zelf ook weer de aanval inzetten. Hij slaagde er uiteindelijk niet in voor de Ferrari te finishen, maar een goed gevecht was het wel. Enorm leuk ook om naar te kijken, zo stelt Nicholas. Volgens de voormalig monteur van Red Bull kan het niet anders dan dat Verstappen ook heeft genoten van dit gedeelte van de race.

"Verstappen niet genoten? Maak je mij niet wijs!"

In de podcast Talking Bull blikt Nicholas terug op het racespektakel in Canada. "Kijk, de auto's zijn duidelijk een beetje lastiger om consistent mee rond te rijden, vooral wanneer de banden beginnen te slijten, maar wát een racing, toch?", zo begint hij laaiend enthousiast. "Ik weet dat Max dit seizoen niet bijzonder enthousiast is geweest over deze auto's, maar hij maakt mij niet wijs dat hij niet enorm veel plezier heeft gehad met Lewis." Verstappen is weliswaar keer op keer kritisch op de nieuwe reglementen, maar in Canada zagen we toch echt even de gevechten die de fans graag willen zien.

Verstappen en Hamilton genoten van onderling duel in Canada

""Zelf heb ik er in ieder geval van genoten en eigenlijk was het racen van begin tot eind echt heel erg goed", zegt Nicholas, die weet dat Verstappen ook echt wel genoten heeft van deze wedstrijd. ""Ik zag ze [Verstappen en Hamilton, red.] samen lachen na de race, het was achteraf duidelijk dat ze het leuk hadden gevonden. En weet je, dít is de Formule 1 die we willen zien!"