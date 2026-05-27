McLaren gekraakt om mispeer in Canada: "Als je Mercedes wil verslaan, kan dit niet"

Volgens voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya kan McLaren zich geen strategische blunders veroorloven als het team wil concurreren met Mercedes. De analist stelt dat de renstal uit Woking zich in een nieuwe situatie bevindt en verbaast zich over de recente bandenkeuze in Canada. Dat laat de Colombiaan weten op basis van interne informatie die hij meekrijgt via zijn werkzaamheden voor de officiële uitzendingen van de sport.

Hoewel het team vorig seizoen nog de constructeurstitel veroverde, kent de formatie dit jaar een wisselvallige start. Tijdens de meest recente Grand Prix in Montreal besloot de pitmuur om Lando Norris en Oscar Piastri op intermediate-banden te laten starten, terwijl het asfalt grotendeels droog was. Deze gok pakte verkeerd uit, waarna beide coureurs ver terugvielen en een puntloos weekend kenden.

Foutieve inschatting vanaf de grid

Montoya was aanwezig op de startopstelling en begreep weinig van de keuze voor regenbanden. "Ik was in shock", aldus de zevenvoudig Grand Prix-winnaar. "Toen ik naar de voorkant van de grid liep, stond ik voor de Mercedes toen die op de krik stond. Tegen het einde van het volkslied zag je vochtige en droge plekken waar de wind stond. Je kon de droge schaduw van de vleugel zien", legt de analist uit. Hoewel het licht begon te regenen, wees de ex-coureur op een eerdere sessie in het voorprogramma. "We hadden eerder de Formule 2-race verreden en toen was het veel natter dan dat en iedereen reed op slicks", stelt hij vast.

Via zijn rol bij F1 TV kon de Zuid-Amerikaan meeluisteren met de boordradio's. Daaruit bleek dat de roep om regenbanden vanuit de cockpit kwam. "Voor zover ik begrijp, stuurde Piastri aan op de beslissing. Ze vertellen ons veel en geven ons alle informatie. Een van de dingen die ons ter ore kwam, was dat Piastri had gezegd dat de baan van bocht acht tot bocht tien echt heel erg nat was. Hij maakte zich echt zorgen", onthult Montoya. "Als hij zich zo'n zorgen maakt en Lando voelt hetzelfde, dan leidt dat tot die slechte beslissing", vervolgt de voormalig coureur.. De analist benadrukt dat in wisselende weersomstandigheden het laatste woord normaal gesproken aan de coureur is, omdat het team vertrouwt op het oordeel van de rijder. Daarbij vraagt hij zich wel af of de geavanceerde weersystemen van de renstal mogelijk meer regen lieten zien.

De misstap is volgens de presentator tekenend voor de veranderde krachtsverhoudingen op de grid. Waar de formatie onder leiding van Andrea Stella de afgelopen tijd vaak de te kloppen partij was, deelt Mercedes momenteel de lakens uit. "Dit is allemaal nieuw terrein voor McLaren. De afgelopen anderhalf jaar hadden ze de beste auto", blikt de vader van Formule 2-coureur Sebastián Montoya terug. "Ze hebben nooit buiten hun comfortzone hoeven treden om races te winnen. Dit jaar is anders. McLaren heeft een goede auto, waarschijnlijk de op een na beste auto op de grid. Maar als je Mercedes wilt verslaan, kun je dat soort fouten niet maken", concludeert hij.

