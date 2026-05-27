Voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya heeft zich uitgebreid uitgelaten over de recente ontwikkelingen in de koningsklasse. De vijftigjarige analist zag tijdens de Grand Prix van Canada hoe Max Verstappen eieren voor zijn geld koos in een duel met Lewis Hamilton en vermoedt daarnaast dat Ferrari de ontwikkeling van de auto inmiddels volledig op de Britse meervoudig wereldkampioen heeft afgestemd.

Montoya, die in het verleden uitkwam voor Williams en McLaren, steekt zijn lof voor Verstappen niet onder stoelen of banken. De Colombiaan zag een veranderde houding bij de Nederlander in zijn gevecht met Hamilton. "Ik ga nu iets aardigs zeggen over Max, waardoor mensen zullen roepen dat ik in zijn reet kruip", stelt Montoya. "Maar het is waar. Max deed geen divebomb bij Lewis om hem eraf te rijden, zoals hij normaal gesproken zou doen. Hij had twee kansen richting de eerste bocht, Lewis gooide de deur min of meer dicht en Max trok zich terug". Volgens de analist heeft dit alles te maken met de huidige situatie van Red Bull Racing, dat elk punt hard nodig heeft voor het kampioenschap en de motivatie binnen het team. "Om Lewis eindelijk die actie bij Max te zien maken, was fantastisch".

Realistische kijk van Colapinto

Om de ware krachtsverhoudingen op de grid te duiden, haalt Montoya een uitspraak aan van Franco Colapinto. De coureur van Alpine-Mercedes, die vandaag zijn 23ste verjaardag viert, behaalde afgelopen weekend in Canada met een zesde plaats zijn beste resultaat tot nu toe. Toen de Argentijn daar na de race lof voor kreeg, bleef hij volgens Montoya uiterst realistisch. "Hij antwoordde: 'Allemaal leuk en aardig, maar we waren eigenlijk niet zesde. We hadden twee McLarens die de race niet uitreden en George die problemen en pech had. Als je die drie auto's meerekent, hadden we negende moeten zijn'". Montoya trekt die lijn door naar de prestaties van Red Bull. "Als George niet uitvalt en beide McLarens finishen, is de kans heel groot dat een van de twee McLarens voor de Red Bull eindigt. Dan valt Max terug naar P5 of P6".

Verschuiving bij Ferrari

Naast de situatie bij Red Bull viel het Montoya ook op dat de verhoudingen bij Ferrari in Canada lijken te zijn gekanteld. Waar Charles Leclerc het afgelopen anderhalf jaar vaak tevreden oogde en Hamilton juist worstelde, was het beeld afgelopen weekend compleet omgedraaid. "Canada was het eerste weekend waarin Lewis de auto maximaliseerde, alles eruit haalde, en Charles zich echt ongemakkelijk voelde". De analist is ervan overtuigd dat de Italiaanse renstal de afstelling en ontwikkeling inmiddels baseert op de wensen van de Brit, zeker nu er een nieuw pakket zonder verdere upgrades is geïntroduceerd. "Een van de vragen waarop ik heel graag het antwoord had willen weten, is of Ferrari dezelfde theorie op beide auto's heeft toegepast. Dat is de hamvraag. Ik garandeer je van wel. Ik zou er geld op inzetten", aldus de voormalig coureur. "Degene die bij Ferrari de ontwikkeling van de auto stuurt, bepaalt hoe de auto voor hem aanvoelt. Dat is dus Lewis".

Dat Ferrari zoekende was, bleek volgens Montoya ook vlak voor de start van de race, toen het team op de grid op het laatste moment van banden wisselde. De analist vermoedt dat de monteurs in eerste instantie van plan waren om op intermediates te starten. "Ik zou heel graag willen weten of ze ook op inters stonden en dat hebben afgebroken. Ik weet zeker van wel". Volgens Montoya was er gezien hun uitgangspositie simpelweg geen andere logische verklaring. "In hun positie ga je niet op mediums starten. Dus ze moesten wel op inters staan en hebben dat afgebroken"

