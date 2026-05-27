F1-team Alpine krijgt nieuwe identiteit en kondigt samenwerking met Gucci aan
Het hing al even in de lucht, maar inmiddels is de kogel door de kerk: het Formule 1-team van Alpine heeft de handen ineengeslagen met het luxe kledingmerk Gucci en gaat vanaf 2027 verder onder een nieuwe identiteit.
Dat BWT het Formule 1-team van Alpine zou gaan verlaten als naamsponsor, ging al enige tijd rond in de wangelgangen. Lang hoeft er echter niet op vervanging te worden gewacht. De Franse formatie heeft zojuist aangekondigd dat de handen ineen zijn geslagen met Gucci als nieuwe naamsponsor. Vanaf 2027 zal er daarom campagne gevoerd worden onder de naam Gucci Racing Alpine Formula One Team. Ook de kleurstelling zal flink op de schop gaan. Het team heeft laten weten dat ze gaan racen in de kleuren van Gucci.
Briatore in zijn nopjes met samenwerking
"Samenwerken met een prestigieus merk zo groot als Gucci is iets waar ik ongelooflijk trots op ben", laat Flavio Briatore weten. "Niet alleen dat, maar ik ben ook enthousiast over de mogelijkheden die de samenwerking met Gucci biedt en de geweldige dingen die we samen op wereldwijd niveau kunnen bereiken." De deal zou gepaard gaan met honderden miljoenen, al is hier via de officiële kanalen logicherwijs niets over naar buitengebracht.
