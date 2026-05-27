Schumacher ziet Verstappen spanningen veroorzaken: "Laat Red Bull bewust tegen de muur lopen"
Volgens voormalig Formule 1-coureur Ralf Schumacher heeft Max Verstappen zijn team bewust tegen de muur laten lopen om een punt te maken over de afstelling van de auto. De Duitser stelt dat de huidige ontwerpen van technisch directeur Pierre Waché te complex zijn en dat dit voor interne wrijving zorgt. Dat laat de analist weten in Backstage Boxengasse.
Red Bull Racing kent een uiterst moeizame start van het huidige seizoen. Hoewel Verstappen afgelopen weekend tijdens de Grand Prix van Canada zijn eerste podiumplaats van het jaar veroverde door als derde te eindigen, staat de viervoudig wereldkampioen momenteel slechts zevende in het klassement, ver achter WK-leider Kimi Antonelli. De RB22 kampt met aanzienlijke wegliggingsproblemen en aerodynamische instabiliteit, waardoor de renstal uit Milton Keynes is teruggezakt naar de vierde plek in het constructeurskampioenschap.
Spanningen rondom Verstappen
De aanhoudende problemen met de bolide hebben volgens Schumacher tot frustraties geleid bij de coureur. "Max Verstappen heeft zich daar duidelijk aan geërgerd. Hij zei eigenlijk: 'Ik heb het team bewust tegen de muur laten lopen. Ik heb ze gezegd dat dit compleet verkeerd was'", aldus de voormalig coureur van Williams. Volgens de analist van Sky Deutschland toont dit aan dat er duidelijke spanningen zijn binnen de renstal. "Ik vind het ergens mooi dat Max zo eerlijk is en alles gewoon zegt zoals het is, maar eigenlijk zou zoiets intern moeten blijven", legt hij stellig uit.
Theorie versus praktijk
Daarnaast wijst de Duitser naar de rol van Pierre Waché, die sinds het vertrek van Adrian Newey de volledige verantwoordelijkheid draagt voor het ontwerp van de Red Bull. "Pierre Waché kan snelle auto’s bouwen, maar niet per se constante auto’s. De setup lijkt zó complex dat de coureur er moeilijk mee overweg kan", verklaart Schumacher. Hij benadrukt dat theorie en praktijk momenteel te ver uit elkaar liggen bij de formatie. "Soms werkt het fantastisch, zoals bij Isack Hadjar in de kwalificatie, maar dan weer alleen in Q2 en niet in Q3", doelt hij op de teamgenoot van Verstappen, die in Montreal bijna sneller was over één ronde.
Breder werkvenster nodig
Om de weg omhoog weer te vinden, pleit Schumacher voor een koerswijziging op de technische afdeling. "Ik blijf erbij: Pierre Waché heeft volgens mij iemand naast zich nodig die hem ondersteunt. Iemand die hem wat meer weghaalt van puur de theorie", denkt de analist. Het gaat volgens hem niet om het perfecte ontwerp in de windtunnel, maar om een auto die daadwerkelijk goed bestuurbaar is. "Een auto met een breder werkvenster. Waarbij het ook werkt als de wind verandert, of als een coureur iets later remt, of als hij niet zo’n extreem stijve voorkant nodig heeft. En precies dát ontbreekt momenteel bij Red Bull, denk ik", sluit hij af.
Duidelijkheid over de toekomst
Tot slot vindt Schumacher dat de Nederlander duidelijkheid moet scheppen over zijn eigen intenties, nadat hij wisselende signalen afgaf over zijn toekomst en het plezier in de sport. "Hij zou op een gegeven moment echt een duidelijke keuze moeten maken. Daarna moet het hele team zich richten op de toekomst", aldus de Duitser.
