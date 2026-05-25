Fans genieten wereldwijd van Verstappen en Hamilton in cooldown room
Lewis Hamilton en Max Verstappen hebben de aandacht van de Formule 1-fans getrokken met hun gemoedelijke onderonsje na afloop van de Grand Prix van Canada. Terwijl de adrenaline van de race wegebde, werden kijkers getrakteerd op een hartverwarmende interactie in de cooldown room.
Na een spannende race op het Circuit Gilles Villeneuve kwamen de Ferrari-coureur en de Nederlander respectievelijk als tweede en derde over de streep, achter racewinnaar Andrea Kimi Antonelli. In de rustruimte blikten de twee kampioenen direct terug op hun gevecht op de baan. "Ik kon je maar niet afschudden!", lachte Hamilton. Verstappen reageerde daar direct op: "In de middelste chicanes pakte je telkens drie tienden, maar op het rechte stuk haalde ik dat weer in". Hamilton voegde daar vervolgens aan toe dat het "bizar" was. De coureur van Red Bull Racing gaf daarnaast nog een specifiek compliment over de prestaties van zijn concurrent in bocht zes.
Passie van de fans
De beelden van het gesprek maakten veel los bij de kijkers thuis. Op social mediaplatforms als Reddit stroomden de reacties binnen, waarbij fans vooral genoten van de passie die de mannen uitstraalden. "Hun ogen glinsterden in toen ze over hun gevechten praatten, geweldig om te zien!", merkte een enthousiaste kijker op. De roep om meer content van dit duo klinkt inmiddels luid. "Ik hou van de discussie die ze hadden. We hebben een fulltime podcast van ze nodig", schreef een andere fan op het platform. Een andere kijker voegde toe: "Ik zat te blozen en te trappelen toen ik zag hoe ze elkaar complimenteerden, hun rivaliteit was en is echt iets anders."
Rivaliteit
Sinds het intense seizoen van 2021 is de rivaliteit tussen Verstappen en Hamilton een van de meest besproken onderwerpen in de moderne Formule 1. Waar de gemoederen destijds hoog opliepen voordat de sport overstapte op de ground-effect auto's, is de relatie inmiddels beter en zoeken de twee elkaars gezelschap vaker op. Dat bleef ook online niet onopgemerkt. "Twee van de GOATs die gewoon over hun vak praten. Prachtig om te zien", klonk het in de reacties. Een ander vulde aan: "Ik was echt blij om deze twee weer om posities te zien vechten. En het hielp om de race spannend te houden na de uitvalbeurt van Russell"."
