Max Verstappen, Verstappen Racing, Nurburgring, 2026

Verstappen zaait opnieuw twijfel over F1-toekomst: ‘Mentaal niet vol te houden’

2 reacties

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

Hoewel Max Verstappen eerder dit raceweekend liet weten dat hij van plan is om in 2027 in ieder geval nog ‘gewoon’ Formule 1 te rijden, laat hij na de kwalificatie in Canada weten dat dit tóch op losse schroeven staat. De gewenste motorwijzigingen voor 2027 lijken namelijk onzeker en voor Verstappen is de maat vol.

De Formule 1 is in 2026 een nieuw tijdperk ingegaan, waarbij de elektromotor een grotere rol speelt. In de openingsfase van het seizoen speelde daarbij het zogeheten superclipping op, het moment waarop op het rechte stuk het elektrische vermogen wegvalt. Vanaf de race in Miami zijn er daarom wat aanpassingen gedaan om de coureurs tegemoet te komen. Voor 2027 waren echter grotere veranderingen gepland, waarbij de verbrandingsmotor weer een grotere rol zou gaan spelen, maar dat plan staat volgens The Race nu ineens toch op losse schroeven.

Aanpassing staat op losse schroeven

Het plan is om vanaf volgend jaar de verhouding tussen de verbrandingsmotor en elektromotor naar 60/40 te brengen. Red Bull en Mercedes zouden voorstander zijn van dit plan, maar voorlopig lijken dat ook de enige twee motorfabrikanten die groen licht geven. De rivalen hopen dat de wijziging pas in 2028 plaatsvindt, waardoor er meer tijd is om het ontwerp van de wagen aan te passen.

Wijziging cruciaal voor toekomst Verstappen in F1

Of er komend jaar daadwerkelijk een aanpassing komt, is dus nog de vraag, maar Verstappen onthult dat hij niet nóg een jaar kan wachten. "Als het zo doorgaat, wordt het volgend jaar een lang en zwaar jaar, en dat wil ik niet. Mentaal gezien is het voor mij gewoon niet vol te houden. Absoluut niet", klinkt het ferm. Op de vraag of hij een tussenjaar zou nemen, is de viervoudig wereldkampioen ook duidelijk: "Nee. Er zijn genoeg andere leuke dingen te doen."

Toch wil Verstappen nog vertrouwen houden in een goede afloop: "Laten we positief blijven, volgens mij werken we er nog steeds aan om die veranderingen door te voeren. Natuurlijk zullen sommige mensen die momenteel misschien een klein voordeel hebben, proberen er moeilijk over te doen, maar als de FIA en ook de FOM sterk blijven staan, dan moeten ze het gewoon doen."

Wolff grijpt in na clash Russell en Antonelli: "Dit is nou al de vierde keer dat ik dit zeg!"

Antonelli woedend op Russell en eist straf: "Heel slecht, hij duwde me van de baan!"

Verstappen verklaart privacy dochter Lily: "Ze moet later zelf beslissen of ze dat wil"

Stella wijst naar komst Lambiase: 'Beste talenten uit F1 willen voor McLaren werken'

Verstappen wijst naar Montoya: "Je wil zo iemand toch niet in de paddock hebben?"

FIA spaart Hamilton voor ophouden Gasly, Aston Martin mag wel de portemonnee trekken

De voorlopige startopstelling voor de Formule 1 Grand Prix van Canada

Mekies maakte een deal met Verstappen voor Nürburgring: "Dat zou hij verborgen houden"

Formule 1-race Canada vanavond later dan normaal om overlap met Indy 500 te voorkomen

Russell verrast zichzelf met pole voor F1 Grand Prix Canada: "Dat kwam echt uit het niets"

