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verstappen, antonelli, monaco

Antonelli baalt als een stekker van Mercedes-problemen: "Vreemde reactie"

verstappen, antonelli, monaco — Foto: © IMAGO

Antonelli baalt als een stekker van Mercedes-problemen: "Vreemde reactie"

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
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Voor Andrea Kimi Antonelli had er tijdens de F1 Britse Grand Prix natuurlijk veel meer ingezeten dan een nulscore op de zondag. De jonge Italiaan stelt dat zijn snelheid op Silverstone goed genoeg was voor de overwinning, maar dat technische problemen op de Mercedes roet in het eten gooiden.

Hoewel de tiener momenteel de leiding in het wereldkampioenschap in handen heeft, verliep de meest recente wedstrijd op Engelse bodem teleurstellend. De wheel shield aan de linkervoorkant op de W17 begaf het over een kerb bij Copse. De wegligging van de Zilverpijl was plotseling dramatisch en door een tijdstraf voor het overschrijden van de track limits kwam hij afgelopen zondag niet verder dan de vijftiende plaats. Ondanks deze tegenslag behoudt de negentienjarige coureur de eerste positie in de WK-stand met een totaal van 179 punten. Zijn voorsprong is echter geslonken tot 25 punten op George Russell en 32 punten op Lewis Hamilton.

Problemen bij de start

De race begon direct met de nodige obstakels. Antonelli legt uit dat hij bij de start meteen terrein verloor door een hapering. "Het weekend was geweldig. Maar bij de start had ik een klein probleem toen ik de koppeling losliet. De eerste aanzet was heel sterk, maar daarna gebeurde er iets en kreeg ik een vreemde reactie van de motor", aldus Antonelli, die vanaf pole was vertrokken en terugviel naar P3, tegenover Viaplay. Hij moest vervolgens jagen op de Ferrari's. "Daardoor verloor ik natuurlijk twee plaatsen. Ik zat vast achter Lewis en daarna zette ik een inhaalactie in", blikt hij terug.

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Veel sneller dan Leclerc

Na de inhaalactie op zijn voorganger kwam de ware snelheid van de Mercedes bovendrijven. "De snelheid was heel erg sterk op de mediumband. Ik heb die stint enorm verlengd. Toen ik daarna op de harde band naar buiten kwam, liep ik waarschijnlijk meer dan een seconde per ronde in", verklaart de Italiaan die tien ronden later dan de uiteindelijke racewinnaar Charles Leclerc gestopt was. Hij is er dan ook van overtuigd dat de hoogste trede van het podium haalbaar was. "Ik denk dat we vandaag een echte kans op de overwinning hadden, maar het is gewoon zonde dat het niet is gelukt", stelt hij vast.

Dat hij uiteindelijk met lege handen stond, zit hem dwars. "Het is echt moeilijk, want als je er alles aan doet om zelfs maar dat ene punt te pakken en het gaat vervolgens helemaal de verkeerde kant op, ondanks dat je al een probleem had, dan is dat zwaar. Maar het is wat het is", sluit Antonelli af.

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