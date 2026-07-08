De zware uitvalbeurt van Max Verstappen tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië lijkt te zijn veroorzaakt door een combinatie van een haperende achtervleugel en een extreem agressief aerodynamisch ontwerp. Dat stelt analist Gary Anderson bij The Race. De Red Bull-coureur belandde in de slotfase van de race in de grindbak bij Stowe, nadat het roterende vleugelmechanisme niet op tijd terugklapte. Volgens Anderson ligt het grotere probleem echter bij het extreem kleine werkvenster van de RB22.

Red Bull maakt dit seizoen gebruik van de zogenoemde 'Macarena'-achtervleugel, een systeem dat tot 160 graden kan roteren om de luchtweerstand op de rechte stukken te verminderen. Volgens een analyse van The Race wordt de vleugel daarbij zwaar belast. Vooral de laatste vijf graden van het sluiten zijn cruciaal, omdat de luchtstroom daarna weer goed aan de auto moet hechten. Waar een normaal systeem daar ongeveer 0,044 seconden voor nodig heeft, sluit de variant van Red Bull in slechts 0,0085 seconden.

Artikel gaat verder onder video

Geen marge voor fouten in snelle secties

Juist dat razendsnelle sluitingsmechanisme zorgt ervoor dat er nauwelijks ruimte is voor fouten in snelle bochten. Zowel tijdens de crash in de kwalificatie in Oostenrijk als tijdens de uitvalbeurt op Silverstone ging het mis in een snelle sectie, waar de coureur weinig tijd heeft om te reageren. Op Silverstone reed Verstappen in de slotfase met relatief weinig brandstof, waardoor de kans bestaat dat hij in Stowe te agressief instuurde. Toen de achtervleugel vervolgens niet goed functioneerde, verloor de Nederlander direct de controle over zijn wagen.

FIA start officieel veiligheidsonderzoek

De problemen hebben inmiddels ook de aandacht van de FIA getrokken. De autosportbond is een officieel veiligheidsonderzoek gestart naar de roterende achtervleugels van zowel Red Bull als Ferrari. Verstappen was na afloop van de race duidelijk over de situatie en noemde het falende systeem "super gevaarlijk", omdat het al het tweede soortgelijke incident in korte tijd was.

Gerelateerd