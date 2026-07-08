Ook technisch directeur Pierre Waché is zich ervan bewust dat Red Bull momenteel niet levert. De Fransman gaat bij AutoHebdo in op de problemen met de RB22 van Max Verstappen in Silverstone en stipt ook de grote uitdaging van het Oostenrijkse team aan.

Verstappen kende in Silverstone een uitvalbeurt in de slotfase van de race. De Nederlander zag daardoor zijn podiumplek verdwijnen, een plek waar de wagen volgens hem eigenlijk niet thuishoorde, zo vertelde hij achteraf. Het probleem lag voor de tweede keer aan de achterkant van de wagen, waarbij de Macarena-vleugel niet volledig zou zijn gesloten. De Nederlander was vooral boos omdat het nu al voor de tweede keer was voorgekomen.

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Red Bull ziet niet alle problemen die Verstappen wél voelt

Bij het Franse medium legt Waché uit dat niet alle problemen op de baan terug te zien zijn in de simulaties: "Hij wijst op dingen die hem meer beïnvloeden dan wij ons kunnen voorstellen. In onze simulaties zijn er zaken die wij niet als een groot probleem zien, maar voor hem zijn ze dat wel. Er zijn dingen die hij via het stuur voelt, maar die wij in de simulator niet kunnen waarnemen, terwijl het potentieel van de auto daar precies hetzelfde is."

'Max auto geven waarmee hij weer kan winnen'

Nog los van het verschil tussen wat het team ziet en wat Verstappen ervaart, ziet ook Waché dat de Nederlander momenteel zwaar ontevreden rondrijdt. Daarover zegt hij: "Max is niet gefrustreerd omdat hij niet wint. Het belangrijkste is dat hij ervan overtuigd is dat wij hem een auto kunnen geven waarmee hij kan winnen. En dat is ook zo."