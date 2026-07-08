Hoewel Max Verstappen zijn team afgelopen zondag na de uitvalbeurt in Silverstone even niet meer hoefde te zien, is hij woensdag weer afgereisd naar Milton Keynes. De Nederlander werd gespot bij de entree van het gebouw, waar hij ook nog het een en ander vertelde.

De situatie rondom de Nederlander is momenteel onzeker, waarbij er steeds meer verhalen rondgaan over een mogelijke overstap. De afgelopen jaren leek Mercedes de belangrijkste partij te zijn, maar de laatste weken lijkt vooral McLaren de beste papieren in handen te hebben. Kamp-Verstappen heeft meerdere keren aangegeven loyaal te willen blijven, maar Red Bull moet ook met het materiaal komen om de Nederlander in een positie te brengen waarin hij kan winnen.

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De Nederlander arriveert bij hoofdkantoor Red Bull

Tussen de raceweekenden door reist Verstappen regelmatig af naar het hoofdkantoor van Red Bull Racing. Eerder vandaag werd zijn privéjet onderweg naar Engeland al gespot en de Nederlander werd bij de ingang van het gebouw opgewacht. Niet alleen Nederland staat bekend om zijn wisselvallige weer; ook Engeland heeft daar mee te maken. "Wat is er gebeurd met het weer?", vraagt Verstappen zich af. "Het is echt heel heet", concludeert de viervoudig wereldkampioen.

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