Scuderia Ferrari lijkt het allereerste Formule 1-team te worden dat in actie komt op het gloednieuwe Madring-circuit in Madrid. Naar verwachting zullen Charles Leclerc en Lewis Hamilton later deze week het asfalt inwijden tijdens een officiële filmdag. Hiermee krijgt de Italiaanse renstal de primeur op de toekomstige locatie van de Grand Prix van Spanje.

Hoewel Ferrari het programma zelf nog niet officieel naar buiten heeft gebracht, wijzen meerdere berichten erop dat de coureurs donderdag het stuur van de SF-26 zullen delen. Dergelijke promotionele evenementen zijn strikt gereguleerd door de autosportbond FIA. Teams mogen maximaal tweehonderd kilometer rijden en zijn verplicht om speciale demonstratiebanden van Pirelli te gebruiken, waardoor het verzamelen van pure prestatiedata onmogelijk is. Desondanks biedt de sessie Ferrari een waardevolle kans om alvast data te verzamelen over het nieuwe asfalt, de hobbels en de kerbstones van de Madring.

Artikel gaat verder onder video

Mijlpaal voor het Madring-circuit

De werkzaamheden rondom het IFEMA-beursterrein bevinden zich momenteel in de afrondende fase. Terwijl de bouw van de tribunes, paddockgebouwen en overige infrastructuur nog in volle gang is, heeft het circuit zelf inmiddels een belangrijke mijlpaal bereikt. Het 5,416 kilometer lange traject, dat in totaal 22 bochten telt, is volledig geasfalteerd en heeft de officiële goedkeuring van de FIA ontvangen. De geplande filmdag van Ferrari markeert dan ook de allereerste keer dat er een huidige Formule 1-auto over het circuit rijdt.

Madrid neemt stokje over van Barcelona

Het Madring-circuit maakt in september zijn officiële debuut op de kalender als gastheer van de Grand Prix van Spanje. Daarmee neemt de hoofdstad het historische evenement over van het Circuit de Barcelona-Catalunya, dat de race sinds 1991 onafgebroken organiseerde. Barcelona stond eerder dit jaar nog wel op de kalender, maar die race werd verreden onder de naam Barcelona-Catalunya Grand Prix en werd destijds gewonnen door Hamilton.

Terugkeer naar de Spaanse hoofdstad

Met de komst van de Madring keert de koningsklasse van de autosport voor het eerst sinds 1981 terug naar Madrid, toen er nog geracet werd op het circuit van Jarama. De nieuwe faciliteit combineert de openbare weg met speciaal aangelegde secties en heeft een geplande capaciteit van 110.000 toeschouwers. De infrastructuur is dusdanig ontworpen dat dit aantal voor toekomstige evenementen nog kan worden uitgebreid naar 140.000 fans. Naast de Formule 1 zullen ook de Formule 2 en Formule 3 hun opwachting maken op het nieuwe Spaanse circuit.

Gerelateerd