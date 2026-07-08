close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Ferrari, China, 2026

'Ferrari mag als eerste team meters maken op gloednieuw F1-circuit in Madrid'

Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Ferrari, China, 2026 — Foto: © IMAGO

'Ferrari mag als eerste team meters maken op gloednieuw F1-circuit in Madrid'

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019
 Google Maak ons je Google-favoriet

Scuderia Ferrari lijkt het allereerste Formule 1-team te worden dat in actie komt op het gloednieuwe Madring-circuit in Madrid. Naar verwachting zullen Charles Leclerc en Lewis Hamilton later deze week het asfalt inwijden tijdens een officiële filmdag. Hiermee krijgt de Italiaanse renstal de primeur op de toekomstige locatie van de Grand Prix van Spanje.

Hoewel Ferrari het programma zelf nog niet officieel naar buiten heeft gebracht, wijzen meerdere berichten erop dat de coureurs donderdag het stuur van de SF-26 zullen delen. Dergelijke promotionele evenementen zijn strikt gereguleerd door de autosportbond FIA. Teams mogen maximaal tweehonderd kilometer rijden en zijn verplicht om speciale demonstratiebanden van Pirelli te gebruiken, waardoor het verzamelen van pure prestatiedata onmogelijk is. Desondanks biedt de sessie Ferrari een waardevolle kans om alvast data te verzamelen over het nieuwe asfalt, de hobbels en de kerbstones van de Madring.

Mijlpaal voor het Madring-circuit

De werkzaamheden rondom het IFEMA-beursterrein bevinden zich momenteel in de afrondende fase. Terwijl de bouw van de tribunes, paddockgebouwen en overige infrastructuur nog in volle gang is, heeft het circuit zelf inmiddels een belangrijke mijlpaal bereikt. Het 5,416 kilometer lange traject, dat in totaal 22 bochten telt, is volledig geasfalteerd en heeft de officiële goedkeuring van de FIA ontvangen. De geplande filmdag van Ferrari markeert dan ook de allereerste keer dat er een huidige Formule 1-auto over het circuit rijdt.

Madrid neemt stokje over van Barcelona

Het Madring-circuit maakt in september zijn officiële debuut op de kalender als gastheer van de Grand Prix van Spanje. Daarmee neemt de hoofdstad het historische evenement over van het Circuit de Barcelona-Catalunya, dat de race sinds 1991 onafgebroken organiseerde. Barcelona stond eerder dit jaar nog wel op de kalender, maar die race werd verreden onder de naam Barcelona-Catalunya Grand Prix en werd destijds gewonnen door Hamilton.

Terugkeer naar de Spaanse hoofdstad

Met de komst van de Madring keert de koningsklasse van de autosport voor het eerst sinds 1981 terug naar Madrid, toen er nog geracet werd op het circuit van Jarama. De nieuwe faciliteit combineert de openbare weg met speciaal aangelegde secties en heeft een geplande capaciteit van 110.000 toeschouwers. De infrastructuur is dusdanig ontworpen dat dit aantal voor toekomstige evenementen nog kan worden uitgebreid naar 140.000 fans. Naast de Formule 1 zullen ook de Formule 2 en Formule 3 hun opwachting maken op het nieuwe Spaanse circuit.

Gerelateerd

Ferrari

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

BBC: 'Kamp Verstappen nu ook in gesprek met Ferrari over F1-zitje 2028'

BBC: 'Kamp Verstappen nu ook in gesprek met Ferrari over F1-zitje 2028'

  • Gisteren 18:44
  • 6
Stewards vellen oordeel over podium Hamilton, maar stellen nieuw onderzoek op

Stewards vellen oordeel over podium Hamilton, maar stellen nieuw onderzoek op

  • 5 juli 2026 19:44
  • 17
Hamilton "had het lastig" en wordt door FIA op het matje geroepen na Verstappen-incident

Hamilton "had het lastig" en wordt door FIA op het matje geroepen na Verstappen-incident

  • 5 juli 2026 17:56
  • 6
Antonelli pakt pole op Silverstone, Russell vierde ondanks crash en Hadjar verslaat Verstappen

Antonelli pakt pole op Silverstone, Russell vierde ondanks crash en Hadjar verslaat Verstappen

  • 4 juli 2026 18:11
  • 10
Vasseur bijt van zich af omtrent titelkansen Ferrari: "Laten we ons daar op focussen"

Vasseur bijt van zich af omtrent titelkansen Ferrari: "Laten we ons daar op focussen"

  • Gisteren 20:59
Hamilton overschreed gele vlag maar kreeg geen straf: FIA wijst in uitleg naar Verstappen

Hamilton overschreed gele vlag maar kreeg geen straf: FIA wijst in uitleg naar Verstappen

  • Gisteren 06:58
  • 4

Net binnen

16:41
Provider grijpt in en haalt RTL Duitsland definitief uit aanbod wegens Formule 1-beelden
15:47
Verstappen arriveert in Milton Keynes en laat van zich horen
15:12
Red Bull zocht grens op met Macarena-vleugel: oorzaak DNF Verstappen ontdekt
14:29
Waché duidelijk over situatie Verstappen: 'Moeten auto geven waarmee hij kan winnen'
14:01
Felle kritiek op Formule 1 na GP Silverstone: "Ze zijn volledig de weg kwijt"
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Verstappen naar McLaren is meer dan logisch: Red Bull is niet meer wat het ooit was overtuigd van transfer

Verstappen naar McLaren is meer dan logisch: Red Bull is niet meer wat het ooit was

3 uur geleden 5
'Verstappen in afrondende gespreksfase met McLaren, driejarige deal aanstaande' Max Verstappen

'Verstappen in afrondende gespreksfase met McLaren, driejarige deal aanstaande'

Vandaag 11:20 17
Waarom F1 voor de Nederlandse kijker nóg duurder kan worden door de Viaplay-overname Video

Waarom F1 voor de Nederlandse kijker nóg duurder kan worden door de Viaplay-overname

Vandaag 10:28 3
Red Bull is gedrag Verstappen zat volgens Schumacher: "Dat nemen ze Max heel kwalijk" Max Verstappen

Red Bull is gedrag Verstappen zat volgens Schumacher: "Dat nemen ze Max heel kwalijk"

Vandaag 08:59 16
Ontdek het op Google Play
x