Vasseur bijt van zich af omtrent titelkansen Ferrari: "Laten we ons daar op focussen"

Volgens Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur is het nog veel te vroeg om te speculeren over een mogelijke wereldtitel voor de Italiaanse renstal. De Fransman benadrukt dat de schommelende prestaties van het team laten zien dat er nog geen definitieve conclusies kunnen worden getrokken, ondanks de recente successen. Vasseur deed deze uitspraken na een wisselvallige reeks in de Formule 1.

Scuderia Ferrari HP bevindt zich momenteel in een uiterst competitieve fase van het seizoen. Dankzij een omvangrijk upgradepakket in Spanje wist het team een verrassende overwinning te boeken, waarbij Lewis Hamilton voor het eerst in het rood zegevierde. Afgelopen weekend op Silverstone wist ook teamgenoot Charles Leclerc zich te herstellen van een lastige periode vol pech door de winst te pakken. Hiermee heeft de formatie uit Maranello twee van de laatste drie races op eigen kracht gewonnen. Toch houdt Vasseur de benen op de grond, mede doordat het team tijdens de tussenliggende race in Oostenrijk niet in het stuk voorkwam.

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Focus op de lange termijn

De teambaas stoort zich aan de snelheid waarmee er in de paddock geoordeeld wordt. "Na Barcelona kreeg ik de opmerking: 'Ah, Ferrari is terug in het kampioenschap'. Ik zei nee", blikt Vasseur terug. "De week erna vertelden jullie me dat Ferrari nergens was. Ik zei nee", vervolgt de Fransman. Hij weigert zich dan ook mee te laten slepen door de waan van de dag. "Ik probeer nooit een conclusie te trekken na één race, twee races, een goed resultaat of een slecht resultaat. Ik ben er alleen op gefocust om meer te doen en het beter te doen. Dat geldt voor mij en voor iedereen in de fabriek. Daarna is het jullie werk om over het kampioenschap te praten, maar ik heb dat nooit gedaan", aldus de teambaas.

Diezelfde nuchtere instelling verlangt de topman, wiens positie is versterkt door de prestaties van de SF-26, ook van zijn eigen personeel. "Ik zal precies dezelfde aanpak hebben met iedereen thuis. Zeggen: 'Jongens, we hadden een goed weekend. Laten we ons nu op Spa focussen. Het is niet zo dat we kampioen zijn. We zijn ook niet nergens. We verbeteren stap voor stap. Het is zoals het is'", legt hij uit. Momenteel kijkt Ferrari in het constructeurskampioenschap tegen een achterstand van 78 punten aan, terwijl Hamilton 32 punten achterstand heeft op de nog puntloze Mercedes-coureur Kimi Antonelli.

Mercedes als maatstaf

Ondanks de recente successen ziet Vasseur de concurrentie nog altijd als favoriet. Hij beschouwt de Mercedes W17 onder de meeste omstandigheden nog steeds als de beste combinatie van auto en krachtbron op de grid. "Ik denk dat Mercedes, eerlijk gezegd, nog steeds een klein voordeel heeft qua pure performance", erkent hij. "Als je kijkt naar de zes, zeven sessies die we dit weekend hebben gereden, lagen zij waarschijnlijk vijf keer voor", analyseert de teambaas de krachtsverhoudingen.

De focus van de Italiaanse grootmacht ligt nu volledig op de naderende Grand Prix van België. Het hogesnelheidscircuit van Spa-Francorchamps brengt met zijn lange rechte stukken en zware eisen aan energierecuperatie weer hele andere uitdagingen met zich mee voor de 2026-motoren. "Volgende week wordt Spa weer een andere uitdaging. Ten eerste zal het weer behoorlijk anders zijn. Maar we moeten elk weekend opnieuw vanaf nul beginnen. Er is niets magisch. We kunnen ons niet voorstellen dat we in één weekend een stap van vijf, zes tienden maken. Het is gewoon de optelsom van kleine winsten overal die het verschil zal maken", besluit Vasseur.

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