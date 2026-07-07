Voor Max Verstappen kende de Grand Prix van Groot-Brittannië een bittere nasmaak door zijn uitvalbeurt aan het einde van de race. De Nederlander was ontzettend boos, omdat het ging om een euvel dat zich inmiddels voor de tweede keer heeft voorgedaan. Wat is er aan de hand met de achtervleugel van Red Bull Racing en waarom zorgt die nu al voor de tweede keer voor een klapper? In deze GPFans Special duiken we erin.

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