Volgens F1-analist Peter Windsor staat Max Verstappen op het punt om een ingrijpende keuze over zijn carrière te maken. De analist zag de frustratie bij de viervoudig wereldkampioen een kookpunt bereiken tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië, nadat een nieuw probleem met de achtervleugel hem voortijdig uitschakelde. Dat laat Windsor weten in gesprek met Cameron CC.

Tijdens de race op Silverstone viel Verstappen in ronde 47 uit na een crash bij de bocht Stowe. Red Bull Racing bevestigde naderhand dat een defect aan het actieve aerodynamicasysteem de directe oorzaak was van het incident. Door de aanhoudende technische problemen staat de Nederlander momenteel op een teleurstellende zevende plaats in het wereldkampioenschap met slechts 76 punten. Omdat hij voor de zomerstop mathematisch niet meer in de top twee van het klassement kan eindigen, is er een specifieke prestatieclausule in zijn contract geactiveerd waardoor hij het team mogelijk aan het einde van het seizoen kan verlaten.

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Passagier in de auto

Windsor stelt dat de maat inmiddels vol is voor Verstappen. "Je kunt verwachten dat Max nu tot een soort baanbrekende beslissing over zijn toekomst komt na weer een situatie waarbij hij buiten zijn schuld van de baan schiet. Dit had niks met hem te maken", aldus de analist over de precaire situatie bij de Oostenrijkse renstal. De Brit zag dat de RB22 fundamentele tekortkomingen vertoonde op het hogesnelheidscircuit. "Hij was ten eerste een passagier in de auto en de auto schoot daarnaast alle kanten op als het gaat om batterijmanagement, grip, balans en voorspelbaarheid", legt hij uit. "Er was niets dat Max enige basis bood om Max Verstappen te kunnen zijn", concludeert Windsor over het ontbreken van de juiste middelen voor de Limburger.

Magere rapportcijfers

Nu het seizoen 2026 halverwege is, maakt Windsor de balans op tussen de huidige topteams. Mercedes domineert momenteel het kampioenschap met het rijdersduo Kimi Antonelli en George Russell. De analist is dan ook onverbiddelijk in zijn oordeel over de huidige pikorde. "We zijn nu halverwege 2026 en het is behoorlijk duidelijk wat de rapportcijfers van de topteams zeggen", begint hij zijn vergelijking. "Ik zou zeggen dat Red Bull aan McLaren gewaagd is en dat ze een 5 als rapportcijfer krijgen. McLaren stelt teleur als je bekijkt hoe ze vorig jaar presteerden. Dat is heel teleurstellend", klinkt het kritisch over de achtervolgers.

Betrouwbaarheid als pijnpunt

Hoewel de nieuwe krachtbron van Red Bull Ford Powertrains op papier als zeer krachtig wordt beschouwd, laat de betrouwbaarheid in de praktijk ernstig te wensen over. Windsor ziet dit als het grootste struikelblok voor de formatie uit Milton Keynes. "Red Bull heeft een andere situatie", vervolgt hij zijn analyse. "Ze hebben meer een inhaalrace achter de rug en ontwikkelden hun eigen krachtbron. Toch zijn er heel veel dingen aan die auto die niet kloppen. Dat is duidelijk. Ik zou hen ook een 5 geven", stelt Windsor. Hij plaatst de concurrentie uit Brackley en Maranello beduidend hoger op de ladder. "Ik zou Ferrari ongeveer een 7 geven en Mercedes verdient waarschijnlijk een 9. De betrouwbaarheid is hun grootste probleem", sluit hij af, doelend op de aanhoudende technische mankementen die Verstappen parten spelen.

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