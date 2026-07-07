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Hamilton, Verstappen, socials

Hamilton overschreed gele vlag maar kreeg geen straf: FIA wijst in uitleg naar Verstappen

Hamilton, Verstappen, socials — Foto: © IMAGO
3 reacties

Hamilton overschreed gele vlag maar kreeg geen straf: FIA wijst in uitleg naar Verstappen

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
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Lewis Hamilton heeft na afloop van de F1 Britse Grand Prix een officiële reprimande ontvangen van de FIA, maar ontloopt een zwaardere straf voor het negeren van een gele vlag. De coureur van Ferrari heeft daardoor zijn derde plaats behouden in de officiële uitslag op Silverstone. De stewards leggen uit waarom ze het incident afdoen met een waarschuwing in plaats van een tijdstraf, en Max Verstappen speelde daarin een rol.

Hamilton werd na afloop van de wedstrijd op het matje geroepen, nadat er melding werd gemaakt van een mogelijke overschrijding van de gele vlaggen. Waar er eerst werd gedacht dat het ging om de gele vlaggen voor Max Verstappen die in de slotfase bij Stowe in de grindbak was geschoven, bleek het later te gaan om de uitvalbeurt van Nico Hülkenberg. De Audi was in ronde 38 tot stilstand gekomen bij Copse. De zevenvoudig wereldkampioen was op dat moment verwikkeld in een hevig duel met Verstappen, die zelf dus ook niet de finish zou bereiken. Omdat de stewards besloten geen tijdstraf uit te delen voor het vergrijp, mocht Hamilton definitief mee naar het podium, achter racewinnaar en teamgenoot Charles Leclerc en Mercedes-coureur George Russell. Maar als de Brit de regels rondom de gele vlaggen had overtreden, waarom kreeg hij dan geen tijdstraf?

Waarom een reprimande in plaats van een tijdstraf?

Uit een officieel statement van de FIA blijkt dat de huidige nummer drie van het wereldkampioenschap de bewuste sector inreed, voordat de LED-panelen gele lichten toonden of gele vlaggen zichtbaar waren. Pas toen Hamilton zich al op het rechte stuk richting Copse bevond, verscheen er kortstondig een gele indicatie op zijn stuur. Deze verscheen pas, toen hij al bijna aan het einde van het baanvak was waar de gele vlaggen hingen. Bovendien accepteerden de stewards de verklaring dat de aandacht van Hamilton op dat moment vooral uitging naar zijn spiegels, omdat hij een tegenaanval van Verstappen verwachtte na een eerdere inhaalactie in Luffield. Toen de LED-panelen eindelijk aan gingen, was hij er al bijna voorbij. Hierdoor had hij zeer beperkte tijd en afstand om adequaat te reageren op de gele vlaggen.

Toch ging de routinier niet volledig vrijuit. De stewards oordeelden dat de Ferrari-coureur wel degelijk in de fout ging toen de waarschuwing eenmaal zichtbaar was. Ze stellen desondanks vast dat Hamilton geen zichtbare snelheidsvermindering doorvoerde en daardoor niet volledig voldeed aan de eisen die gelden bij een enkele gele vlag. Vanwege deze overtreding van artikel 1.8.4.a van het sportief reglement kreeg hij een zogeheten reprimande. Het is zijn eerste reprimande van het huidige seizoen. Pas bij het verzamelen van vijf van dergelijke waarschuwingen, waarvan minimaal vier voor vergrijpen op de baan, volgt er reglementair een gridstraf van tien plaatsen.

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