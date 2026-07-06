Volgens presentator Rob Kamphues en analist Mike Hezemans is de maat vol voor het kamp rondom Max Verstappen na de recente uitvalbeurt in Groot-Brittannië. In een analyse van de viraal gegane beelden na afloop van de race op Silverstone bespreken de twee het crisisoverleg dat plaatsvond tussen de entourage van de coureur en de teamleiding van Red Bull Racing.

De coureur viel tijdens de meest recente Grand Prix uit na crash, veroorzaakt door een defect aan de actieve achtervleugel. Hierdoor staat de Nederlander momenteel teleurstellend zevende in het wereldkampioenschap met 76 punten. Omdat de rijder door deze resultaten voor de zomerstop niet in de top drie van het klassement staat, is er volgens de geruchten een prestatieclausule in zijn tot en met 2028 lopende contract geactiveerd. Dit betekent dat een vertrek bij de Oostenrijkse renstal na dit seizoen tot de reële mogelijkheden behoort.

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Gefrustreerd overleg

Direct na de race vond er een overleg plaats in de hospitality van het team, waarbij Jos Verstappen, manager Raymond Vermeulen en Red Bull-teambaas Laurent Mekies aanwezig waren. Kamphues analyseert de beelden van dit gesprek voor de camera van Viaplay. "Het overleg na afloop tussen het team Verstappen. Raymond Vermeulen en Jos. Er wordt veel gesproken met Laurent Mekies. En ik heb het even gezien. Kijk, hier loopt hij weg! En weg is hij. En Jos loopt ook weg met een gezicht van zo, ik heb het gezegd. Is mijn interpretatie", aldus de presentator.

Vaderrol Jos

Hezemans reageert vervolgens op de beelden en benadrukt de dubbelrol van Jos Verstappen in deze penibele situatie. De analist stelt dat de vader van de Red Bull-coureur zich grote zorgen maakt over de veiligheid van het materiaal. "Hij staat er natuurlijk ook nog in als vader, want het is natuurlijk ook niet fijn", legt Hezemans uit. Daarmee doelt hij op de levensgevaarlijke situatie die ontstond toen de vleugel van de RB22 niet goed sloot en de downforce plotseling wegviel. De analist snapt dan ook heel goed waar de woede vanuit het kamp-Verstappen vandaan komt. Het verlies van controle over de wagen is voor een coureur het ergste wat er is, stelt hij. "Kijk en daar is Max ook gefrustreerd over als er gewoon iets afbreekt, of de vleugel gaat niet dicht en je spint eraf en je hebt geen controle meer. Max heeft heel veel controle. Dat hebben we in de GT-klasse ook gezien. En als er zoiets gebeurt heb je gewoon geen controle. En dan ook als vader zijnde ben je daar natuurlijk al niet blij mee", besluit Hezemans.

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