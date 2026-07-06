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Verstappen after Sprint at Silverstone

VIDEO: Ongezonde werkrelatie bij Red Bull Racing: 'Er wordt niet naar hem geluisterd' l GPFans Raceteam

Verstappen after Sprint at Silverstone — Foto: © IMAGO

VIDEO: Ongezonde werkrelatie bij Red Bull Racing: 'Er wordt niet naar hem geluisterd' l GPFans Raceteam

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
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In GPFans Raceteam nemen we je iedere maandag, rond 19:00 mee met alles wat er is gebeurd in de Formule 1. Van scherpe analyses tot het laatste nieuws, je hoort het hier. In deze aflevering hoor je GPFans presentator Sebastiaan Kissing en technisch-analist Remy Ramjiawan. Bestel hier toffe Logitech G-gear! ⁠⁠⁠⁠https://logi.gg/GPFANS ⁠⁠⁠⁠ Wij werken met affiliate links. Wanneer jij via zo'n link iets bestelt, krijgen wij daar een kleine vergoeding voor.

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