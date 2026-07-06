VIDEO: Ongezonde werkrelatie bij Red Bull Racing: 'Er wordt niet naar hem geluisterd' l GPFans Raceteam
VIDEO: Ongezonde werkrelatie bij Red Bull Racing: 'Er wordt niet naar hem geluisterd' l GPFans RaceteamMaak ons je Google-favoriet
In GPFans Raceteam nemen we je iedere maandag, rond 19:00 mee met alles wat er is gebeurd in de Formule 1. Van scherpe analyses tot het laatste nieuws, je hoort het hier. In deze aflevering hoor je GPFans presentator Sebastiaan Kissing en technisch-analist Remy Ramjiawan. Bestel hier toffe Logitech G-gear! https://logi.gg/GPFANS Wij werken met affiliate links. Wanneer jij via zo'n link iets bestelt, krijgen wij daar een kleine vergoeding voor.
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