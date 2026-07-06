Hadjar snapt niets van pace Verstappen in Silverstone: "Ik was nergens"
Hadjar snapt niets van pace Verstappen in Silverstone: "Ik was nergens"Maak ons je Google-favoriet
Volgens Oracle Red Bull Racing-coureur Isack Hadjar was zijn eigen optreden tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië onverklaarbaar slecht in vergelijking met teamgenoot Max Verstappen. De Frans-Algerijnse rijder stelt dat hij totaal geen grip had en met lede ogen moest aanzien hoe de Nederlander wel voorin mee kon vechten. Dat laat hij weten in gesprek met Viaplay.
Hoewel Hadjar gisteren op Silverstone nog voor Verstappen mocht starten, verloor hij zijn positie al snel aan de viervoudig wereldkampioen. De race kende uiteindelijk een chaotische slotfase, waarbij Verstappen in de 48e ronde hard uit de wedstrijd crashte door een falende achtervleugel en de Grand Prix achter de safety car eindigde. Ondanks alle problemen op de baan wist Hadjar toch nog als vijfde over de streep te komen, wat hem tien punten voor het wereldkampioenschap opleverde.
Vechten in niemandsland
Toch overheerst de frustratie bij de coureur, die momenteel de achtste plaats in de WK-stand bezet. Tegenover Viaplay benadrukt hij dat het raceweekend over de gehele linie moeizaam verlop. "Ik bedoel, de sprintrace was niet goed, en ik had ook weer geen geweldige start", stelt Hadjar. Vooral het enorme snelheidsverschil met de andere Red Bull-bolide zat hem dwars. "Het was gewoon niet goed, omdat ik eigenlijk de hele race in niemandsland reed. Je zag dat Max om de derde plaats vocht, terwijl ik totaal nergens was. In de eerste drie ronden voelde de auto eigenlijk nog heel goed aan, maar daarna zakte de snelheid enorm weg. De rest van de race had ik simpelweg totaal geen grip. Echt nul, helemaal niets", aldus de teamgenoot van Verstappen.
Afstelling voorvleugel
Tijdens de wedstrijd werd er nog wel gezocht naar oplossingen, wat uiteindelijk een opvallend verschil in rondetijden opleverde. "Toen we tijdens de stint op de mediumbanden de voorvleugel weer terugzetten naar de eerdere afstelling, wonnen we ineens bijna twee seconden per ronde", legt Hadjar uit. Het roept bij hem vooral vragen op over het verloop van de rest van de middag. "Daarom moet ik echt begrijpen wat er tijdens zo'n tachtig procent van de race is misgegaan, want dat is ontzettend zonde. Ik had namelijk het gevoel dat ik mee had kunnen vechten om de posities vooraan", sluit hij af.
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