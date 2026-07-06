Lambiase aangepakt door Red Bull door transfer, Wolff bestormd vanwege Verstappen | GPFans Recap

De F1 Britse Grand Prix zit erop, en waar deze tam begon, eindigde het in chaos waarbij Max Verstappen één van de slachtoffers was. Op maandag valt er natuurlijk genoeg na te bespreken. In deze GPFans Recap zorgen wij ervoor dat jij weer helemaal up-to-date bent rondom al het Formule 1-nieuws.

Op de maandag is er natuurlijk een hoop na te bespreken over de Grand Prix van Groot-Brittannië op zondag verreden op het circuit van Silverstone. In de nasleep van die race is er bovendien ook weer een hoop te vertellen over Max Verstappen en Red Bull Racing. Zo is er nieuws over onder meer Gianpiero Lambiase, die volgens berichten steeds minder technische info zou krijgen. Ook waren er berichten over Toto Wolff die Max Verstappen afgewezen zou hebben én wordt diezelfde Wolff door fans verteld dat hij Verstappen juist wél moet tekenen.

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Red Bull ziet vertrek naar McLaren aankomen en grijpt in, Verstappen direct de dupe

Gianpiero Lambiase krijgt achter de schermen bij Red Bull Racing steeds minder technische informatie tot zijn beschikking vanwege zijn aanstaande overstap naar McLaren, meldt de doorgaans goed geïnformeerde Telegraaf. Max Verstappen lijkt hier momenteel de dupe van te worden, aangezien de interne frustraties binnen de renstal hoog oplopen. De succesvolle wisselwerking tussen de viervoudig wereldkampioen en zijn vaste race-engineer staat door deze geheimhouding zwaar onder druk. Lees hier het hele artikel over het gedoe rondom Gianpiero Lambiase.

'Verstappen wilde salaris inleveren bij Mercedes: Wolff wijst hem toch af'

Volgens de Italiaanse tak van Motorsport.com hebben Max Verstappen en Toto Wolff onderhandeld over een mogelijke samenwerking bij Mercedes. Die deal is, naar verluidt, geklapt, ondanks dat Verstappen bereid was om salaris in te leveren. Lees hier het hele artikel over de geruchten rondom Max Verstappen.

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VIDEO: Wolff belaagd door Formule 1-fans: "Teken Verstappen!"

Terwijl de geruchtenmolen rondom de toekomst van Max Verstappen op volle toeren draait, hebben fans van de coureur en aanhangers van Mercedes zich online verenigd. Op sociale media gaat een opvallende video rond waarin teambaas Toto Wolff wordt aangesproken op een mogelijke overstap van de Nederlander naar de Duitse renstal. Hoewel de Oostenrijker onlangs nog aangaf vast te willen houden aan zijn huidige coureurs, blijft de wens voor een transfer vanuit de aanhang luid doorklinken. Lees hier het hele artikel over de belaagde Toto Wolff.

Van Haren geïrriteerd door Buxton en Verstappen-geruchten: "Word ik helemaal gek van"

Op X is er maandag de nodige commotie ontstaan over een vermeende 'grote aankondiging' die later vandaag zal volgen in de Formule 1. Door alles wat er dit weekend bij Red Bull gebeurd is, gaan vele ogen automatisch richting Max Verstappen. Erik van Haren vindt daar het zijne van. Lees hier het hele artikel over de geruchten en irritaties bij Erik van Haren.

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Mol wijst naar toekomst Verstappen na drama in Silverstone: "Dat moeten we niet vergeten"

Volgens F1-commentator Olav Mol zit de spreekwoordelijke 'P' momenteel in het lijf van Max Verstappen na het teleurstellende weekend in Silverstone, maar hoeven we niet te verwachten dat de Nederlander zomaar de handdoek in de ring zal gooien. Lees hier het hele artikel over de geruchten en irritaties bij Erik van Haren.

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