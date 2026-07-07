Volgens voormalig Formule 1-coureur en huidig commentator Martin Brundle moet de koningsklasse van de autosport ingrijpen om een herhaling van het frustrerende einde van de Grand Prix van Groot-Brittannië te voorkomen. De Brit stelt verschillende oplossingen voor nadat de race op Silverstone op verwarrende wijze achter de safety car eindigde. Dat laat hij weten in zijn column voor Sky Sports F1.

De slotfase van de race op het Britse circuit werd op zijn kop gezet toen Max Verstappen met nog een handvol ronden te gaan zwaar crashte. De Nederlander, die momenteel een moeizaam seizoen kent en zevende staat in het wereldkampioenschap met 76 punten, viel uit door een probleem met zijn achtervleugel. Tijdens de daaropvolgende safety car-situatie ontstond er grote verwarring. Een foutieve melding op de schermen wekte de indruk dat de safety car naar binnen zou komen voor een sprint van één ronde naar de finish, maar dit bleek een technische fout te zijn. De reglementen schrijven voor dat de safety car na de melding nog een volledige ronde buiten moet blijven, waardoor de race geneutraliseerd eindigde onder luid boegeroep van de fans op de tribunes.

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Oplossingen uit de IndyCar

Brundle ziet in andere raceklassen bruikbare alternatieven om de achterblijvers in de slotfase op een betere manier te verwerken. "Er zijn mogelijke oplossingen", schrijft de analist. "In de IndyCar moeten achterblijvers in de laatste tien ronden bijvoorbeeld de pitstraat inrijden in plaats van erlangs te worden gezwaaid, waarna ze achteraan het veld weer aansluiten. Of we kunnen de achterblijvers simpelweg naar achteren laten zakken", aldus Brundle.

Rode vlag als optie

Daarnaast oppert de commentator, die onlangs nog in een verbale strijd verwikkeld raakte met Jos Verstappen, een extremere maatregel om de spanning voor het publiek te behouden. "Of gooi een rode vlag en doe een staande herstart in de racevolgorde, hoewel dit even duurt. In plaats daarvan geven we nu voorrang aan coureurs die om wat voor reden dan ook niet goed genoeg waren op de dag, in plaats van aan de leiders en, nog belangrijker, de fans", bekritiseert hij de huidige gang van zaken.

Discussies met Charlie Whiting

De onduidelijkheid rondom de regels voor achterblijvers en de safety car is een terugkerend pijnpunt in de Formule 1. Brundle haalt daarbij herinneringen op aan de voormalige wedstrijdleider. "Ik had hier vroeger stevige gesprekken over met de zeer betreurde Charlie Whiting, want het slaat nergens op, vooral omdat de regels stellen dat de safety car de ronde erna naar de pits terugkeert, waardoor achterblijvers erdoor kunnen. Iemand Abu Dhabi 2021?", verwijst hij scherp naar de veelbesproken seizoensontknoping van enkele jaren geleden.

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