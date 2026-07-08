Volgens FIA-president Mohammed Ben Sulayem verdient voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner een tweede kans in de Formule 1. De Emirati stelt dat Horner zijn portie wel heeft gehad na alle beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag, maar dat het cv van de Engelsman nog altijd indrukwekkend is.

Horner moest vorig jaar na de Grand Prix van Silverstone plaatsmaken voor Laurent Mekies, die momenteel aan het roer staat. De voormalig teambaas was echter de langstzittende teambaas in de Formule 1 en vooral de laatste paar seizoenen ging het bij het team bergafwaarts. Zo was er het gedoe rondom de beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag, maar mengde Horner zich ook in de machtsstrijd na het overlijden van Red Bull-oprichter Dietrich Mateschitz. In aanloop naar zijn vertrek in 2025 was de kritiek vooral dat het team zich met de verkeerde dingen bezighield.

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Horner keert volgens FIA-president terug in F1

Afgelopen weekend in Silverstone kwam Horner ook op bezoek. FIA-president Ben Sulayem werd daar gevraagd of Horner weer welkom is in de sport. "Ja, en hij (Horner, red.) komt hoe dan ook terug. Bij welk team kan ik niet zeggen. Dat moet hij zelf bepalen", zo citeert GrandPrix247. Daarbij vindt de Emirati dat de persoonlijkheid van Horner uiteindelijk nooit ter discussie mag staan, zolang hij blijft presteren: "Kijk naar zijn staat van dienst. Iedereen maakt fouten, maar hij heeft ook resultaten geboekt. De vraag is: wil je hem of niet? Natuurlijk kun je je misdragen en daardoor uit de gratie raken, maar uiteindelijk draait het om de prestaties."

Ook Ben Sulayem heeft echter een grens: "Als hij iemand vermoordt of onder invloed van alcohol achter het stuur kruipt, is dat een heel ander verhaal. Dát is ernstig wangedrag. Ik had het slechts over bepaalde gedragingen."

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