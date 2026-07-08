Waché baalt van DNF Verstappen, maar prijst Hadjar: "Goed werk geleverd"
Waché baalt van DNF Verstappen, maar prijst Hadjar: "Goed werk geleverd"Maak ons je Google-favoriet
Daar waar het bij Max Verstappen in Silverstone maar moeizaam ging en het weekend met een klapper werd afgesloten, wist Isack Hadjar als vijfde over de streep te komen zonder al te veel problemen. Technisch directeur Pierre Waché wijst naar de balansproblemen en stipt de ontwikkeling van de RB22 aan.
Hoewel het seizoen nog iets meer dan de helft van het jaar te gaan heeft, kijken de teams ook al naar komend seizoen. Zo heeft Red Bull in Oostenrijk het grootste updatepakket van het jaar laten debuteren. Hoewel er dat weekend een aantal positieve signalen waren, was het Oostenrijkse team in Silverstone weer het vierde team.
Balansproblemen achtervolgen RB22
Volgens Waché, die bij AutoHebdo zijn verhaal doet, zijn de balansproblemen nog altijd aanwezig: "Tijdens de race waren we niet in staat om ons balansprobleem volledig op te lossen, waardoor onze snelheid werd beperkt. Ook de wind zorgde voor problemen en er zijn zaken op dat gebied waar we naar moeten kijken."
Hadjar pakt vijfde plek, Verstappen val uit
Dat Verstappen in de slotfase uitviel met een probleem aan de achtervleugel heeft ook niet meegeholpen: "Het is jammer van het probleem met de achtervleugel, want het podium lag binnen handbereik. We waren langzamer dan Ferrari." Daarbij prijst Waché wel zijn landgenoot: "Isack heeft goed werk geleverd. Hij wist tijdens de race vooruitgang te boeken en eindigde waar hij thuishoorde (P5), op het tempo van de McLarens."
'Ontwikkeling 2027-auto komt eraan'
De ontwikkeling van de RB22 is nog altijd in volle gang, maar het nieuwe seizoen komt ook steeds dichterbij. Dat zorgt voor een dilemma binnen het team: "Het grootste probleem als het gaat om ontwikkeling blijft de productie- en onderzoekscapaciteit. De ontwikkeling van de auto voor 2027 zal zeer binnenkort beginnen en dat zal onvermijdelijk leiden tot compromissen op het gebied van productie."
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Waché duidelijk over situatie Verstappen: 'Moeten auto geven waarmee hij kan winnen'
- Vandaag 14:29
- 4
Red Bull is gedrag Verstappen zat volgens Schumacher: "Dat nemen ze Max heel kwalijk"
- Vandaag 08:59
- 18
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Verstappen naar McLaren is meer dan logisch: Red Bull is niet meer wat het ooit was
'Verstappen in afrondende gespreksfase met McLaren, driejarige deal aanstaande'
Waarom F1 voor de Nederlandse kijker nóg duurder kan worden door de Viaplay-overname
Red Bull is gedrag Verstappen zat volgens Schumacher: "Dat nemen ze Max heel kwalijk"
Net binnen
Waché baalt van DNF Verstappen, maar prijst Hadjar: "Goed werk geleverd"
- 6 minuten geleden
Norris wilde oude Schumacher-truc toepassen tijdens slotfase Silverstone
- 54 minuten geleden
Button begrijpt stappen van kamp-Verstappen: 'Heel vreemde sfeer bij Red Bull'
- 1 uur geleden
VIDEO | 'Verstappen dicht bij driejarige McLaren-deal' | GPFans Recap
- 2 uur geleden
Provider grijpt in en haalt RTL Duitsland definitief uit aanbod wegens Formule 1-beelden
- 2 uur geleden
'Ferrari mag als eerste team meters maken op gloednieuw F1-circuit in Madrid'
- 3 uur geleden
Veel gelezen
Strafpunten F1: Antonelli en meer zien FIA-punten vervallen richting Britse Grand Prix
- 30 juni
FIA grijpt in vanwege extreme weersomstandigheden in Oostenrijk
- 25 juni
Norris spreekt al van Formule 1-pensioen: "Ik wil kinderen en wil hier weg"
- 22 juni
'Red Bull wacht op antwoord, kamp-Verstappen stelt beslissing uit'
- 1 juli
Hadjar vol lof over P2 Verstappen: "Erg indrukwekkend"
- 29 juni
Viaplay verdwijnt uit Nederland: Formule 1 voortaan te zien bij Videoland
- 1 juli