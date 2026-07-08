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Isack Hadjar, Max Verstappen, Red Bull, Australia, 2026

Waché baalt van DNF Verstappen, maar prijst Hadjar: "Goed werk geleverd"

Isack Hadjar, Max Verstappen, Red Bull, Australia, 2026 — Foto: © IMAGO

Waché baalt van DNF Verstappen, maar prijst Hadjar: "Goed werk geleverd"

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur
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Daar waar het bij Max Verstappen in Silverstone maar moeizaam ging en het weekend met een klapper werd afgesloten, wist Isack Hadjar als vijfde over de streep te komen zonder al te veel problemen. Technisch directeur Pierre Waché wijst naar de balansproblemen en stipt de ontwikkeling van de RB22 aan.

Hoewel het seizoen nog iets meer dan de helft van het jaar te gaan heeft, kijken de teams ook al naar komend seizoen. Zo heeft Red Bull in Oostenrijk het grootste updatepakket van het jaar laten debuteren. Hoewel er dat weekend een aantal positieve signalen waren, was het Oostenrijkse team in Silverstone weer het vierde team.

Balansproblemen achtervolgen RB22

Volgens Waché, die bij AutoHebdo zijn verhaal doet, zijn de balansproblemen nog altijd aanwezig: "Tijdens de race waren we niet in staat om ons balansprobleem volledig op te lossen, waardoor onze snelheid werd beperkt. Ook de wind zorgde voor problemen en er zijn zaken op dat gebied waar we naar moeten kijken."

Hadjar pakt vijfde plek, Verstappen val uit

Dat Verstappen in de slotfase uitviel met een probleem aan de achtervleugel heeft ook niet meegeholpen: "Het is jammer van het probleem met de achtervleugel, want het podium lag binnen handbereik. We waren langzamer dan Ferrari." Daarbij prijst Waché wel zijn landgenoot: "Isack heeft goed werk geleverd. Hij wist tijdens de race vooruitgang te boeken en eindigde waar hij thuishoorde (P5), op het tempo van de McLarens."

'Ontwikkeling 2027-auto komt eraan'

De ontwikkeling van de RB22 is nog altijd in volle gang, maar het nieuwe seizoen komt ook steeds dichterbij. Dat zorgt voor een dilemma binnen het team: "Het grootste probleem als het gaat om ontwikkeling blijft de productie- en onderzoekscapaciteit. De ontwikkeling van de auto voor 2027 zal zeer binnenkort beginnen en dat zal onvermijdelijk leiden tot compromissen op het gebied van productie."

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