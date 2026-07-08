De geruchten over een naderend vertrek van Max Verstappen bij Red Bull Racing nemen serieuze vormen aan. De viervoudig wereldkampioen zou met zijn afwachtende houding mede-eigenaar Mark Mateschitz tegen het zere been hebben geschopt, waardoor de Oostenrijker inmiddels serieus rekening houdt met een vertrek van zijn stercoureur. Achter de schermen koerst de Nederlander af op een meerjarige verbintenis bij McLaren, al behoren een sabbatical of een pensioen uit de Formule 1 ook nog tot de mogelijkheden als die deal afketst.

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