Kimi Antonelli in Nederland gespot: Italiaan brengt bliksembezoek aan Eindhoven
Kimi Antonelli in Nederland gespot: Italiaan brengt bliksembezoek aan Eindhoven
Kimi Antonelli heeft deze week een flitsbezoek gebracht aan Nederland, in Eindhoven om precies te zijn. De negentienjarige Italiaan nam op de High Tech Campus onder meer de tijd om een selfie te maken tijdens een bezoek aan Signify.
Dat de kersverse WK-leider tijd had voor een uitstapje naar Nederland, heeft alles te maken met de huidige indeling van de kalender. Vanwege de oorlog in het Midden-Oosten ligt de Formule 1 de gehele maand april stil. Antonelli, die eerder dit seizoen in Australië als tweede eindigde en daarna de races in China en Japan op zijn naam schreef, is met 72 punten de jongste kampioenschapsleider in de geschiedenis van de sport. Hij verdedigt momenteel een voorsprong van negen punten op zijn teamgenoot George Russell.
Fotoshoot
Tijdens zijn bezoek aan de voormalige lichtdivisie van Philips ontmoette de coureur ongeveer tweehonderd werknemers. Daarnaast stond er een fotoshoot op het programma voor een toekomstige reclamecampagne van de sponsor. Hoewel er in de hal van het gebouw een racesimulator klaarstond waarop virtueel over Circuit Zandvoort gereden kon worden, besloot de Mercedes-coureur daar niet in te stappen.
