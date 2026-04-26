close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Kimi Antonelli stands on the podium for Mercedes after winning the 2026 Chinese Grand Prix

Kimi Antonelli in Nederland gespot: Italiaan brengt bliksembezoek aan Eindhoven

Kimi Antonelli stands on the podium for Mercedes after winning the 2026 Chinese Grand Prix — Foto: © IMAGO

Kimi Antonelli in Nederland gespot: Italiaan brengt bliksembezoek aan Eindhoven

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Kimi Antonelli heeft deze week een flitsbezoek gebracht aan Nederland, in Eindhoven om precies te zijn. De negentienjarige Italiaan nam op de High Tech Campus onder meer de tijd om een selfie te maken tijdens een bezoek aan Signify.

Dat de kersverse WK-leider tijd had voor een uitstapje naar Nederland, heeft alles te maken met de huidige indeling van de kalender. Vanwege de oorlog in het Midden-Oosten ligt de Formule 1 de gehele maand april stil. Antonelli, die eerder dit seizoen in Australië als tweede eindigde en daarna de races in China en Japan op zijn naam schreef, is met 72 punten de jongste kampioenschapsleider in de geschiedenis van de sport. Hij verdedigt momenteel een voorsprong van negen punten op zijn teamgenoot George Russell.

Fotoshoot

Tijdens zijn bezoek aan de voormalige lichtdivisie van Philips ontmoette de coureur ongeveer tweehonderd werknemers. Daarnaast stond er een fotoshoot op het programma voor een toekomstige reclamecampagne van de sponsor. Hoewel er in de hal van het gebouw een racesimulator klaarstond waarop virtueel over Circuit Zandvoort gereden kon worden, besloot de Mercedes-coureur daar niet in te stappen.

Gerelateerd

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Russell weigert mentale spelletjes in titelstrijd met Antonelli: 'Zo hoef ik niet te winnen'

Russell weigert mentale spelletjes in titelstrijd met Antonelli: 'Zo hoef ik niet te winnen'

  • Gisteren 10:45
  • 2
Brown duidelijk over toekomst Verstappen: "Ik zou zeggen dat hij naar Mercedes gaat"

Brown duidelijk over toekomst Verstappen: "Ik zou zeggen dat hij naar Mercedes gaat"

  • 24 april 2026 19:43
  • 5
McLaren eerlijk over achterstand met Mercedes-motor: 'Nadeel van klantenteam zijn'

McLaren eerlijk over achterstand met Mercedes-motor: 'Nadeel van klantenteam zijn'

  • Gisteren 08:55
  • 1
Verstappen weigerde Red Bull-teammaat na ruzie, nieuwe Grand Prix bevestigd | GPFans Recap Recap

Verstappen weigerde Red Bull-teammaat na ruzie, nieuwe Grand Prix bevestigd | GPFans Recap

  • 24 april 2026 21:47
  • 2
F1-grid voor seizoen 2027: acht van de 22 stoeltjes nu al bevestigd

F1-grid voor seizoen 2027: acht van de 22 stoeltjes nu al bevestigd

  • 23 april 2026 20:57
Antonelli gewaarschuwd voor 'groot gevaar' Russell: "Keihard"

Antonelli gewaarschuwd voor 'groot gevaar' Russell: "Keihard"

  • 23 april 2026 16:49
  • 1

F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Hoe en waar kijk je de Grand Prix van Miami: alle mogelijkheden op een rijtje Grand Prix van Miami

Hoe en waar kijk je de Grand Prix van Miami: alle mogelijkheden op een rijtje

Vandaag 08:06 3
Wat is Balance of Performance en hoe beïnvloedt het de 24h Nürburgring van Verstappen? bop in de gt3-racerij

Wat is Balance of Performance en hoe beïnvloedt het de 24h Nürburgring van Verstappen?

Gisteren 10:03
Lando Norris vindt inzet voor mentale gezondheid belangrijker dan zijn wereldtitel LANDO NORRIS

Lando Norris vindt inzet voor mentale gezondheid belangrijker dan zijn wereldtitel

24 april 2026 15:35
Windsor fileert merkwaardige theorie over Hamiton LEWIS HAMILTON

Windsor fileert merkwaardige theorie over Hamiton

24 april 2026 15:02
Ontdek het op Google Play
x