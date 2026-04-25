Volgens McLaren-teambaas Andrea Stella heeft zijn renstal de eerdere integratieproblemen met de krachtbronnen van Mercedes High Performance Powertrains (HPP) inmiddels grotendeels opgelost. De Umbriër stelt dat het team aan het begin van het huidige seizoen een logische achterstand had als klantenteam, maar dat de simulatietools inmiddels aanzienlijk zijn verbeterd. Dit laat hij weten na een moeizame seizoensstart voor de regerend constructeurskampioen.

McLaren en Mercedes HPP werken ook onder de nieuwe motorreglementen samen, waarbij de krachtbronnen een gelijke verdeling hebben tussen de verbrandingsmotor en het elektrische vermogen. Hoewel geschat wordt dat de Mercedes-motor momenteel geldt als de absolute maatstaf in de Formule 1, liep McLaren in de eerste races tegen diverse problemen aan. Zo viel Oscar Piastri tijdens de seizoensopener in Australië uit voor de start na een crash door een onverwachte vermogenspiek, en kampte Lando Norris met versnellingsbakproblemen. In China stonden beide papajakleurige bolides niet op de grid vanwege problemen met de elektronica in de power unit.

Artikel gaat verder onder video

Samenwerking met Mercedes

Stella erkent dat McLaren in de eerste fase van het jaar een nadeel had doordat het fabrieksteam van Mercedes al eerder over gedetailleerde data beschikte. "Aan het begin van het seizoen bestond er een achterstand als natuurlijk gevolg van het feit dat we een klantenteam zijn, zeker toen de programmering zo werd gepusht, ook vanuit het oogpunt van de krachtbron. Dat was op zekere hoogte prima en dat was iets wat we bereid waren te accepteren. We hebben dit vervolgens heel constructief verwerkt samen met HPP", aldus de teambaas tegenover Formula1.com.

Related image

Aanzienlijke stap voorwaarts

Het gebrek aan vroege data zorgde ervoor dat McLaren aanvankelijk reactief te werk moest gaan en pas op het circuit ontdekte hoe de auto omging met de hybridesystemen. Inmiddels is er een intensief programma opgezet om deze simulatiemodellen te verfijnen. "Wat betreft de samenwerking met HPP en zelfs wat betreft het gezamenlijk ontwikkelen van de simulatietools met HPP, hebben we een aanzienlijke stap voorwaarts gezet vergeleken met waar we stonden in Australië. Ik denk dus dat we als team nu veel beter voorbereid zijn", verklaart Stella.