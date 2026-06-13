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George Russell looks upset at the Japanese GP

Russell onthult pleidooi bij FIA na Monaco-straf: "Hele weekend verpest"

George Russell looks upset at the Japanese GP — Foto: © IMAGO

Russell onthult pleidooi bij FIA na Monaco-straf: "Hele weekend verpest"

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

George Russell heeft aan onder andere GPFans laten weten dat hij er tijdens de F1 Grand Prix van Monaco bij de FIA op had aangedrongen om zijn drive-through penalty om te zetten in een tijdstraf na de race. De Mercedes-coureur wilde op die manier de mogelijkheid openhouden voor zijn team om in protest te gaan tegen de sanctie.

Russell kreeg in het prinsdom een drive-through penalty opgelegd, nadat Mercedes een eerdere tijdstraf van vijf seconden niet correct had ingelost tijdens een pitstop. De zilveren bolide werd namelijk te vroeg aangeraakt. Die oorspronkelijke straf volgde op een minieme snelheidsovertreding in de pitstraat, een straf die mogelijk onterecht is geweest. De Brit baalt nog altijd van de gang van zaken. "Het is erg frustrerend als iets wat schijnbaar totaal buiten jouw macht en die van het team ligt, uiteindelijk je hele weekend verpest", stelt hij tegenover onder andere GPFans.

Geen weg meer terug

Tijdens een rode vlag-situatie na crashes van Lance Stroll en Charles Leclerc probeerde Russell de wedstrijdleiding ervan te overtuigen de straf pas na de finish toe te passen. Volgens de reglementen van de FIA wordt een drive-through penalty die na de race wordt uitgedeeld, omgezet in een tijdstraf van twintig seconden. Dit had de renstal de kans gegeven om de straf aan te vechten, zoals Alpine dat met succes deed voor Pierre Gasly. "Pierre kon zijn resultaat wel terugkrijgen. Dat was eigenlijk de reden waarom ik er tijdens de rode vlag bij de FIA op aandrong om die drive-through penalty niet te hoeven inlossen en me op zijn minst na de race te bestraffen als ze vonden dat het terecht was. Zodra je namelijk de straf inlost, is er geen weg meer terug", legt Russell uit.

Niet naar een verklaring gezocht

Het protest van Alpine werd op vrijdag toegewezen, waardoor Gasly, die tweemaal onterecht bestraft werd voor het overschrijden van de snelheidslimiet in de pitstraat, terug werd gezet van P7 naar het podium. De Franse formatie kon aantonen dat de officiële tijdwaarnemer een meetfout had gemaakt. Voor de Mercedes-coureur is zo'n ontsnapping echter onmogelijk, omdat een eenmaal uitgezeten rit door de pitstraat niet meer ongedaan kan worden gemaakt. Datzelfde geldt overigens ook voor de ingeloste tijdstraffen van Lewis Hamilton, Oscar Piastri en Franco Colapinto, die wel een extra vijf seconden stilstonden tijdens een pitstop.

Ondanks de teleurstelling in Monaco, waar hij uiteindelijk als twaalfde eindigde, heeft Russell het incident inmiddels achter zich gelaten. Op de vraag of hij nog een bevredigende verklaring heeft gekregen voor de problemen met het inlossen van de straf, reageert hij nuchter. "Ik moet eerlijk zijn, ik heb persoonlijk niet naar een verklaring gezocht, want het is verleden tijd en ik kan er nu niets meer aan doen."

Moet de FIA coureurs de keuze geven tussen een drive-through of een tijdstraf na de race?

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