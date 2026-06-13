Om klokslag 12:30 uur was het tijd voor de derde en laatste vrije training in Barcelona richting de kwalificatie van later vandaag. In de laatste oefensessie van het weekend was het in het zeer warme Spanje George Russell die de snelste tijd wist te klokken.

Met temperaturen die langzaam maar zeker stegen richting de 30 graden Celsius in Barcelona was het alweer tijd voor de laatste oefensessie voor de rijders, voor het later vanmiddag om 16:00 uur om de knikkers gaat tijdens de kwalificatie. Op de vrijdag waren het met name de McLarens die snel leken te ogen, terwijl Max Verstappen totaal niet te spreken was over zijn Red Bull, waardoor het voor de Nederlander te hopen was dat er van vrijdag op zaterdag de nodige verbeteringen gevonden zouden worden na zijn zeperd in Monaco vorige week.

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Rust op de baan

Zoals we wel vaker zien in de Formule 1, is de derde vrije training vaak een sessie waarin de coureurs en teams het redelijk rustig aan doen. Ook aan het begin van de sessie in Barcelona was het even wachten tot er drukte op de baan kwam. Aan het begin van de sessie waren het alleen beide Cadillacs, die natuurlijk elke mogelijke manier om te verbeteren moeten aanpakken, die op de baan waren voor wat rondjes. Terwijl Valtteri Bottas op dat moment de snelste rijder was, weliswaar op de softs ten opzichte van Sergio Pérez zijn mediums, was het even later ook Nico Hülkenberg die het bloedhete asfalt op ging.

We have just over 25 minutes to go in FP3



TOP 10

Russell

Antonelli

Norris

Leclerc

Verstappen

Hamilton 📸

Piastri

Lindblad

Hadjar

Bortoleto#F1 #BarcelonaGP pic.twitter.com/kipGMpE2UM — Formula 1 (@F1) June 13, 2026

Na een minuutje of twintig kregen we dan eindelijk een groot deel van de andere rijders de baan op, waarbij er ook een aantal rijders waren die je later vandaag toch wel in Q3 zou verwachten. Lando Norris en Charles Leclerc reden allebei een rondje op de softs, waarbij het de Britse coureur was die met een 1:16.609 de snelste was. Duidelijk leek dat de baan op het moment van VT3 een stuk langzamer was dan op zaterdag, toen Norris nog de snelste was in de tweede training met een 1:15.426. Vlak voor het ingaan van het tweede deel van de sessie stuurde Red Bull ook Verstappen en Isack Hadjar naar buiten.

Schrikmoment Bottas

Enkele momenten later volgden ook Mercedes en Lewis Hamilton, waardoor we op dat moment inmiddels iedereen even op het asfalt hadden gezien. Verstappen leek in zijn eerste snelle ronde op tijd naar P1 in de sessie, maar kende in de laatste sector een momentje en kwam dus niet verder dan P3 op dat moment. Even later zagen we Russell dan wél de snelste tijd noteren: de Brit reed een 1:16.258 op de klokken. Enkele minuten later werd de rode vlag gewapperd in Barcelona. Bottas had zijn wagen de grindbak in gereden en zorgde dus voor een neutralisatie van de sessie. Het bleek echter niet om een fout te gaan. De remmen van de Fin bleken volledig verdwenen te zijn, wat toch de nodige schrikbarende taferelen opleverde. Gelukkig voor Bottas reed hij niet op volle snelheid en kon hij dus zijn wagen in het grind rijden om dat maar als rem te gebruiken.

Na enkele minuten kon de sessie weer vervolgd worden met nog een dik kwartier op de klokken. Enkele minuten later reden de meeste coureurs naar buiten voor een volgende kwalificatierun op de zachte banden. Met de nodige verbeteringen voor verschillende coureurs was het op dat moment Russell die voor beide McLarens de snelste tijd klokte met een 1:15.679. Ondertussen was het kampioenschapsleider Antonelli die overkookte van woede in de cockpit. Eerst kwam hij Lance Stroll tegen op de baan, waarna hij even later nogmaals een wagen op zijn pad vond in een snel rondje. Uit frustratie besloot hij de pits in de te rijden na een bijzonder aantal rondjes. Ook maakte hij een opmerkelijke stuurbeweging richting Stroll, iets waar hij na de sessie voor bekeken gaat worden door de stewards. Uiteindelijk was het Russell die de sessie als snelste afsloot, Verstappen komt niet verder dan P6.

Geschreven door Brian Van Hinthum - Formule 1-redacteur & verslaggever Brian van Hinthum is Formule 1-redacteur en verslaggever bij GPFans. Sinds 2021 volgt hij de sport dagelijks en schrijft hij over nieuws, analyses en ontwikkelingen binnen de paddock. Als geaccrediteerd journalist is hij regelmatig aanwezig op het circuit tijdens Grand Prix-weekenden. Bekijk volledige biografie

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