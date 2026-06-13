LIVE | Derde vrije training GP Barcelona: McLaren houdt Russell bij in tweede kwalificatierun
LIVE | Derde vrije training GP Barcelona: McLaren houdt Russell bij in tweede kwalificatierun
We zitten om 12:30 uur klaar voor de derde van drie vrije trainingen op het Circuit de Barcelona-Catalunya. De F1 Grand Prix van Barcelona-Catalonië is de zevende wedstrijd van het Formule 1-wereldkampioenschap van 2026. Er wordt voor de zesendertigste keer geracet in het Spaanse dorpje Montmeló. De temperatuur is gestegen naar 30°C en de zon schijnt. Weet Lando Norris, de snelste man van vrijdag, de snelste vast te houden? Of kunnen Mercedes, Ferrari en Red Bull de aanval inzetten? Volg de ontwikkelingen in ons liveblog.
LIVE | Derde vrije training Grand Prix van Barcelona-Catalonië
Verstappen verbetert, Antonelli haakt ronde af
Max Verstappen komt driekwart van een seconde tekort, maar komt op P5 terecht met een tijd van 1:16.343. Andrea Kimi Antonelli haakt zijn ronde af, omdat hij vindt dat hij werd opgehouden door Lance Stroll. "Altijd weer Stroll...", zucht hij op de boardradio.
McLaren in de buurt van Russell
George Russell verbetert flink door een 1:15.679 neer te zetten. McLaren weet de Mercedes echter bij te benen. Oscar Piastri en Lando Norris gaan naar de tweede en derde plaats op iets meer dan twee tienden afstand. Andrea Kimi Antonelli zakt naar P5 door een verbetering van Lewis Hamilton.
Hülkenberg verrast
Mercedes is het snelst in de eerste twee sectoren met een 22.226 van George Russell in S1 en een 30.711 van Andrea Kimi Antonelli in S2. Wie is dan het snelst in de derde sector? Nico Hülkenberg met een 23.518.
De topteams zijn weer allemaal de baan op met nog tien minuutjes te gaan, dus er zitten verbeteringen aan te komen.
Gasly zet eindelijk een tijd neer
Pierre Gasly komt op P17 terecht met een 1:18.653. Er worden puur en alleen kwalificatieruns gedaan, dus sinds de hervatting van VT3 is er weer weinig actie geweest. George Russell staat nog steeds bovenaan voor Andrea Kimi Antonelli, Lando Norris, Charles Leclerc en Max Verstappen.
Cadillac wil Pérez niet bang maken
Sergio Pérez vraagt via de boardradio of Valtteri Bottas door een eigen fout in de grindbak belandde of dat er een probleem was met de auto. "Het is niks waar jij je zorgen over hoeft te maken", wordt er gereageerd...
Sessie hervat
Vrije Training 3 gaat weer verder met nog 21 minuten te gaan.
Rempedaal verdwijnt
Dat is wel een heel bizar moment voor Valtteri Bottas. Hij vertelt over de boardradio dat het rempedaal "verdween" en dook zonder remmen de grindbak in. Gelukkig kon de Fin nog afremmen op de motor door flink terug te schakelen.
Rode vlag voor Bottas
Valtteri Bottas duikt de grindbak in bij La Caixa, de tiende bocht op het Circuit de Barcelona-Catalunya. De Cadillac-coureur spint en staat vast. Dat zorgt voor de rode vlaggen met nog 25 minuten te gaan.
Stand na eerste kwalificatierun
- Russell - 1:16.258
- Antonelli - +0.242
- Norris - +0.351
- Leclerc - +0.427
- Verstappen - +0.597
- Hamilton - +0.873
- Piastri
- Lindblad
- Hadjar
- Bortoleto
- Lawson
- Sainz
- Hülkenberg
- Bearman
- Colapinto
- Ocon
- Albon
- Bottas
- Alonso
- Pérez
- Stroll
- Gasly (geen tijd)
Mercedes één-twee
George Russell gaat naar de top van de tijdenlijst met een 1:16.258. Andrea Kimi Antonelli klokt de tweede tijd op een kwart van een seconde afstand. Max Verstappen zakt naar P5 achter Lando Norris en Charles Leclerc. Lewis Hamilton heeft nog altijd geen competitieve tijd neergezet.
Verstappen voorlopig derde
Max Verstappen komt 0.246 seconden tekort en komt op de derde plaats terecht met een 1:16.855. Maar de Mercedessen en Lewis Hamilton moeten überhaupt nog een tijd neerzetten.
Bijzonder probleem bij Piastri
Oscar Piastri klaagt over de boardradio dat hij "totaal geen grip aan de voorkant" heeft en vraagt zich hardop af of de voorvleugel afgebroken is.
Verstappen op de baan
Oscar Piastri gaat naar de derde positie met een 1:17.281. Arvid Lindblad stijgt naar de vierde stek. Max Verstappen komt nu de baan op, gevolgd door Andrea Kimi Antonelli en Lewis Hamilton.
Leclerc dicht bij Norris
Charles Leclerc neemt de snelste sectortijd over in het midden van het Circuit de Barcelona-Catalunya. Hij klokt een 1:16.685 en is daarmee 0.076 seconden langzamer dan Lando Norris.
Norris overal paars
Lando Norris is het snelst met nog 36 minuten te gaan. Hij gaat paars in iedere sector op jacht naar een 1:16.609. Gabriel Bortoleto komt op P2 terecht op bijna een seconde achterstand.
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