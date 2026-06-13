Mercedes is het snelst in de eerste twee sectoren met een 22.226 van George Russell in S1 en een 30.711 van Andrea Kimi Antonelli in S2. Wie is dan het snelst in de derde sector? Nico Hülkenberg met een 23.518.

De topteams zijn weer allemaal de baan op met nog tien minuutjes te gaan, dus er zitten verbeteringen aan te komen.