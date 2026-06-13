close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Piastri during practice in Barcelona

LIVE | Derde vrije training GP Barcelona: McLaren houdt Russell bij in tweede kwalificatierun

Piastri during practice in Barcelona — Foto: © IMAGO

LIVE | Derde vrije training GP Barcelona: McLaren houdt Russell bij in tweede kwalificatierun

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

We zitten om 12:30 uur klaar voor de derde van drie vrije trainingen op het Circuit de Barcelona-Catalunya. De F1 Grand Prix van Barcelona-Catalonië is de zevende wedstrijd van het Formule 1-wereldkampioenschap van 2026. Er wordt voor de zesendertigste keer geracet in het Spaanse dorpje Montmeló. De temperatuur is gestegen naar 30°C en de zon schijnt. Weet Lando Norris, de snelste man van vrijdag, de snelste vast te houden? Of kunnen Mercedes, Ferrari en Red Bull de aanval inzetten? Volg de ontwikkelingen in ons liveblog.

LIVE | Derde vrije training Grand Prix van Barcelona-Catalonië

Sorteer op:

Nu

13:23

Verstappen verbetert, Antonelli haakt ronde af

Max Verstappen komt driekwart van een seconde tekort, maar komt op P5 terecht met een tijd van 1:16.343. Andrea Kimi Antonelli haakt zijn ronde af, omdat hij vindt dat hij werd opgehouden door Lance Stroll. "Altijd weer Stroll...", zucht hij op de boardradio.

2m geleden

13:22

McLaren in de buurt van Russell

George Russell verbetert flink door een 1:15.679 neer te zetten. McLaren weet de Mercedes echter bij te benen. Oscar Piastri en Lando Norris gaan naar de tweede en derde plaats op iets meer dan twee tienden afstand. Andrea Kimi Antonelli zakt naar P5 door een verbetering van Lewis Hamilton.

3m geleden

13:20

Hülkenberg verrast

Mercedes is het snelst in de eerste twee sectoren met een 22.226 van George Russell in S1 en een 30.711 van Andrea Kimi Antonelli in S2. Wie is dan het snelst in de derde sector? Nico Hülkenberg met een 23.518.

De topteams zijn weer allemaal de baan op met nog tien minuutjes te gaan, dus er zitten verbeteringen aan te komen.

7m geleden

13:16

Gasly zet eindelijk een tijd neer

Pierre Gasly komt op P17 terecht met een 1:18.653. Er worden puur en alleen kwalificatieruns gedaan, dus sinds de hervatting van VT3 is er weer weinig actie geweest. George Russell staat nog steeds bovenaan voor Andrea Kimi Antonelli, Lando Norris, Charles Leclerc en Max Verstappen.

11m geleden

13:13

Cadillac wil Pérez niet bang maken

Sergio Pérez vraagt via de boardradio of Valtteri Bottas door een eigen fout in de grindbak belandde of dat er een probleem was met de auto. "Het is niks waar jij je zorgen over hoeft te maken", wordt er gereageerd...

14m geleden

13:10

Sessie hervat

Vrije Training 3 gaat weer verder met nog 21 minuten te gaan.

17m geleden

13:06

Rempedaal verdwijnt

Dat is wel een heel bizar moment voor Valtteri Bottas. Hij vertelt over de boardradio dat het rempedaal "verdween" en dook zonder remmen de grindbak in. Gelukkig kon de Fin nog afremmen op de motor door flink terug te schakelen.

18m geleden

13:05

Rode vlag voor Bottas

Valtteri Bottas duikt de grindbak in bij La Caixa, de tiende bocht op het Circuit de Barcelona-Catalunya. De Cadillac-coureur spint en staat vast. Dat zorgt voor de rode vlaggen met nog 25 minuten te gaan.

20m geleden

13:03

Stand na eerste kwalificatierun

  1. Russell - 1:16.258
  2. Antonelli - +0.242
  3. Norris - +0.351
  4. Leclerc - +0.427
  5. Verstappen - +0.597
  6. Hamilton - +0.873
  7. Piastri
  8. Lindblad
  9. Hadjar
  10. Bortoleto
  11. Lawson
  12. Sainz
  13. Hülkenberg
  14. Bearman
  15. Colapinto
  16. Ocon
  17. Albon
  18. Bottas
  19. Alonso
  20. Pérez
  21. Stroll
  22. Gasly (geen tijd)

23m geleden

13:00

Mercedes één-twee

George Russell gaat naar de top van de tijdenlijst met een 1:16.258. Andrea Kimi Antonelli klokt de tweede tijd op een kwart van een seconde afstand. Max Verstappen zakt naar P5 achter Lando Norris en Charles Leclerc. Lewis Hamilton heeft nog altijd geen competitieve tijd neergezet.

25m geleden

12:59

Verstappen voorlopig derde

Max Verstappen komt 0.246 seconden tekort en komt op de derde plaats terecht met een 1:16.855. Maar de Mercedessen en Lewis Hamilton moeten überhaupt nog een tijd neerzetten.

26m geleden

12:58

Bijzonder probleem bij Piastri

Oscar Piastri klaagt over de boardradio dat hij "totaal geen grip aan de voorkant" heeft en vraagt zich hardop af of de voorvleugel afgebroken is.

26m geleden

12:57

Verstappen op de baan

Oscar Piastri gaat naar de derde positie met een 1:17.281. Arvid Lindblad stijgt naar de vierde stek. Max Verstappen komt nu de baan op, gevolgd door Andrea Kimi Antonelli en Lewis Hamilton.

29m geleden

12:54

Leclerc dicht bij Norris

Charles Leclerc neemt de snelste sectortijd over in het midden van het Circuit de Barcelona-Catalunya. Hij klokt een 1:16.685 en is daarmee 0.076 seconden langzamer dan Lando Norris.

30m geleden

12:54

Norris overal paars

Lando Norris is het snelst met nog 36 minuten te gaan. Hij gaat paars in iedere sector op jacht naar een 1:16.609. Gabriel Bortoleto komt op P2 terecht op bijna een seconde achterstand.

Gerelateerd

Max Verstappen Red Bull Racing Mercedes McLaren Lando Norris George Russell

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Kim Kardashian verrast Antonelli met cadeau in Barcelona na 'incident' in Monaco

Kim Kardashian verrast Antonelli met cadeau in Barcelona na 'incident' in Monaco

  • Vandaag 08:44
  • 6
Opmerking Verstappen "een klap in het gezicht" voor Red Bull Racing

Opmerking Verstappen "een klap in het gezicht" voor Red Bull Racing

  • 2 uur geleden
  • 5
Wolff gooit de deur dicht voor Verstappen: 'We hebben niemand anders nodig'

Wolff gooit de deur dicht voor Verstappen: 'We hebben niemand anders nodig'

  • Gisteren 17:41
  • 11
McLaren wijst naar Mercedes-power unit en sleutelt tot diep in de nacht

McLaren wijst naar Mercedes-power unit en sleutelt tot diep in de nacht

  • 2 uur geleden
Monaghan over 'controversiële' boardradio Verstappen: "Legde duidelijke zwaktes bloot"

Monaghan over 'controversiële' boardradio Verstappen: "Legde duidelijke zwaktes bloot"

  • 3 uur geleden
'Mercedes ziet Verstappen niet meer als optie en wil 'wonderkind' Antonelli beschermen'

'Mercedes ziet Verstappen niet meer als optie en wil 'wonderkind' Antonelli beschermen'

  • 11 juni 2026 12:12
  • 9

Grand Prix van Barcelona-Catalonië

12:25
LIVE | Derde vrije training GP Barcelona: McLaren houdt Russell bij in tweede kwalificatierun
11:08
McLaren wijst naar Mercedes-power unit en sleutelt tot diep in de nacht
10:16
Hadjar woest op Pérez in Barcelona: "Is hij zich daar überhaupt bewust van?"
09:53
Monaghan over 'controversiële' boardradio Verstappen: "Legde duidelijke zwaktes bloot"

Net binnen

11:53
Spider-Man Antonelli op Barcelona-tribune: F1-regie ontmaskert Italiaan
11:31
Schumacher stelt dat Stroll 'zieke' Newey naar Monaco forceerde: Aston Martin reageert
11:08
McLaren wijst naar Mercedes-power unit en sleutelt tot diep in de nacht
10:44
Opmerking Verstappen "een klap in het gezicht" voor Red Bull Racing
10:30
MotoGP-legende Marquez passeert Alonso: "Ik waardeer Verstappen het meest"
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

LIVE | Derde vrije training GP Barcelona: McLaren houdt Russell bij in tweede kwalificatierun Live

LIVE | Derde vrije training GP Barcelona: McLaren houdt Russell bij in tweede kwalificatierun

58 minuten geleden
Norris het snelst in tweede vrije training Barcelona-Catalonië, Verstappen op P6 Samenvatting VT2

Norris het snelst in tweede vrije training Barcelona-Catalonië, Verstappen op P6

Gisteren 18:00 1
Wolff gooit de deur dicht voor Verstappen: 'We hebben niemand anders nodig' Toto Wolff

Wolff gooit de deur dicht voor Verstappen: 'We hebben niemand anders nodig'

Gisteren 17:41 11
Russell wist al maanden dat Red Bull beste motor zou hebben: "Zo is het afgesproken" George Russell

Russell wist al maanden dat Red Bull beste motor zou hebben: "Zo is het afgesproken"

Gisteren 15:08 3
Ontdek het op Google Play
x