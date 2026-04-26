close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Collin Veijer, generic

Nederlands succes op zondag: Veijer zet pole position om in podium | F1 Shorts

Collin Veijer, generic — Foto: © IMAGO
45 reacties

Al het korte en spraakmakende Formule 1-nieuws, gebundeld op één plek.

Redactie

Er gebeurt ontzettend veel in de wereld van de Formule 1. Zowel op als naast de grid zijn er constant nieuwe ontwikkelingen, verhalen en geruchten. Omdat niet alles op juistheid kan worden gecontroleerd of in aanmerking komt voor een losstaand nieuwsartikel, heeft GPFans de rubriek 'F1 Shorts' geïntroduceerd.

F1 Shorts

Sorteer op:

2u geleden

13:18

Veijer zet pole position om in podium

Collin Veijer, de jonge Nederlandse couruer die op zaterdag de pole position in Spanje te grazen nam in de Moto2, heeft deze weten te verzilveren tot een podium op de zondag. Een uitstekend resultaat waar hij erg blij mee is.

25 Apr

14:47

Veijer pakt allereerste Moto2-pole

Prachtig nieuws uit Spanje, waar Collin Veijer zijn allereerste pole position uit zijn Moto2-loopbaan te pakken heeft!

22 Apr

13:31

Kvapil gaat over de kop tijdens NASCAR-race

Een toch wel bijzonder tafereel afgelopen weekend tijdens de tweede ronde van de O’Reilly Auto Parts Series op de Kansas Speedway. Carson Kvapil was daar in gevecht met William Byron en Justin Allgaier voor de tweede plek, waarbij het duo elkaar raakte. Voor Kvapil resulteerde dit in een crash waarbij de auto van de grond kwam en zelfs op z’n kop vloog. Kvapil kon gelukkig ongedeerd uit zijn auto stappen en stelde achteraf dat het “eigenlijk niet zo erg was” als hij had verwacht, zo vertelt hij op NASCAR.com.

21 Apr

17:41

Verstappen beantwoordt quizvragen tijdens het simracen

Dat Max Verstappen zijn algemene kennis vaak on point is en dat hij goed kan simracen, dat weten we allemaal wel. Hoe gaat het als die twee gecombineerd worden? Dat zocht Viaplay uit.

21 Apr

09:46

Regerend F1-wereldkampioen Norris verslaat darter Littler voor prestigieuze award

Lando Norris heeft maandagavond een Laureus-award binnengesleept. De McLaren-coureur verdiende vorig jaar zijn eerste wereldkampioenschap in de Formule 1. Hij is daarom uitgeroepen tot 'doorbraak van het jaar'. De andere genomineerden waren de jonge dartlegende Luke Littler en de 13-jarige zwemster Yu Zidi.

19 Apr

14:14

Verstappen slaat inhaalpoging Haase van zich af

Max Verstappen ligt momenteel aan de leiding tijdens de Race 2 van de 24h Nürburgring Qualifiers. De Nederlander wordt daarin achtervolgd door Christopher Haase. Het duo kende tijdens de NLS2 al een waar titanengevecht en vanmiddag was dat niet anders. De Duitser probeerde Verstappen voorbij te gaan, maar dat liet de Red Bull-coureur niet toe.

18 Apr

12:45

Pin mag testrondjes rijden met Mercedes F1-wagen op Silverstone

Doriane Pin, de F1 Academy-kampioen van 2025, stapt zaterdag bij Mercedes in om testrondjes te maken op Silverstone Circuit. Het gebeurt in een Formule 1-wagen en Pin legt uit: “Het is vandaag een hele speciale dag. Ik mag voor het eerst een Formule 1-wagen besturen op Silverstone. Daar kijk ik erg naar uit. Het wordt een mooie dag en iets waar ik al heel lang van heb gedroomd.”

16 Apr

13:30

Alpine en Audi druk bezig met F1-testdagen tijdens lentestop

Ondanks dat we in een lentestop zitten door de afgelasting van de Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië, zijn de Formule 1-teams druk bezig. Zo zagen we Ferrari eerder al een Pirelli-test uitvoeren op het privécircuit op Fiorano. McLaren en Mercedes mochten het 2027-rubber uitproberen op de Nürburgring. Nu is het de beurt aan Alpine en Audi om kilometers af te leggen. Franco Colapinto is in actie gekomen op Silverstone. Het nieuwe Duitse team is momenteel op de autodromo van Monza met Nico Hülkenberg

15 Apr

19:31

Alonso test superauto van Newey

Fernando Alonso heeft tijdens de onverwachte voorjaarsonderbreking van de Formule 1 achter het stuur gezeten van de Aston Martin Valkyrie op het Circuit Paul Ricard. De Spanjaard werkte een test af met de door Adrian Newey ontworpen hypercar, in de aanloop naar de start van het nieuwe World Endurance Championship-seizoen.

15 Apr

15:14

Norris trapt MCL40 op de staart op de Nürburgring

Nadat Oscar Piastri dinsdag in de MCL40 plaatsnam voor de bandentest van Pirelli, was het woensdag de beurt aan regerend wereldkampioen Lando Norris. De Engelsman reed dinsdag al wel op het circuit, maar deed dat in zijn vrije tijd op de Nordschleife. Woensdag moet de McLaren-coureur het programma van het team strak afwerken op de gebruikelijke Nürburgring.

13 Apr

09:12

Trailer The Kaiser onthult: Film over doorbraak Michael Schumacher in F1

De trailer van de nieuwe film over de doorbraak van Michael Schumacher, The Kaiser, is onthuld door Grey Universe. De film zoomt in op het jaar waarin Schumi zijn debuut maakte in de Formule 1, namelijk 1991. Hoewel er nog geen officiele releasedatum van de film bekend is, mikken de maker op een release later dit jaar.

09 Apr

18:57

Ferrari maakt gebruik van lentestop en komt op eigen Fiorano in actie

Ferrari is vandaag in actie gekomen en zal dat morgen ook doen gedurende een tweedaagse Pirelli-test. Het gebeurt op het circuit van Fiorano, de privébaan van de Scuderia. Lewis Hamilton en Charles Leclerc mogen geen nieuwe onderdelen van de SF-26 testen samen met het team, maar de extra kilometers zullen altijd goed uitkomen. Volgende week wordt er ook een Pirelli-test gehouden, maar dan op de Nürburgring met McLaren en Mercedes.

06 Apr

14:20

Verstappen haalt pijnlijk WK-moment Oranje naar boven: 'Dat kun je niet verdedigen'

Hoewel ook viervoudig wereldkampioen Max Verstappen liever had gezien dat Oranje in 2022 de kwartfinale tegen Argentinië had gewonnen, moet de Nederlander toegeven dat er op iemand als Lionel Messi eigenlijk geen maat staat. “Hij kan het spel goed lezen. Veel spelers moeten veel rennen en in positie komen om te scoren. Hij kan scoren vanaf elke plek, op elk moment. Als je denkt dat je hem kunt verdedigen: dat kun je niet. Je kunt hem niet stoppen. Hij scoort zodra hij de kans ziet. De bal die hij gaf tegen Nederland tijdens het laatste wereldkampioenschap kun je gewoon niet verdedigen.”

03 Apr

16:32

Verschoor bevestigt deelname aan 24 uur van Le Mans

Richard Verschoor zal dit jaar deelnemen aan de iconische 24 uur van Le Mans. De Nederlander zal namens Duqueine in een LMP2-wagen rijden. Het team wordt compleet gemaakt door Doriane Pin en Julien Andlauer.

25 Mar

19:14

Fornaroli stapt voor het eerst in bij McLaren F1-team

Leonardo Fornaroli, de regerend FIA Formule 2-kampioen, heeft zijn debuut gemaakt in een Formule 1-auto. Hij sloot zich voor dit seizoen aan als de reservecoureur van McLaren en kroop op het Circuit de Barcelona-Catalunya achter het stuur van de MCL60-bolide van 2023. Tijdens de zogeheten TPC-test heeft de Italiaan 110 kilometer afgelegd. Op die manier is hij beter voorbereid, mocht hij opgeroepen worden om in te vallen voor Lando Norris of Oscar Piastri. De test heeft plaatsgevonden vlak vóór de Grand Prix van Japan, waar het F1-circus inmiddels is neergestreken in Suzuka.

Laatste F1-nieuws

Strafpunten F1: Lawson ziet punten verdwijnen voor GP Miami gedurende lentestop

  • Gisteren 20:49
  • 7
Juste Mulder (14) wordt jongste Nederlandse debutant ooit in Spaanse Formule 4

  • Gisteren 16:24
  • Gisteren 07:46
Zandvoort-directeur in beeld als nieuwe topman Feyenoord na laatste editie Dutch GP

  • 24 april 2026 19:01
Audi kondigt opvolgers Wheatley aan, schuift Le Mans-legende naar voren

  • 24 april 2026 14:24
Hoe een Formule 1-team werd opgelicht door een Nigeriaanse prins | GPFans Special

  • 24 april 2026 08:02
  • 2

Seizoen 2026

13:50
5-3
21-2
14-2
Net binnen

14:45
12:57
12:00
11:05
10:11
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Hoe en waar kijk je de Grand Prix van Miami: alle mogelijkheden op een rijtje

Vandaag 08:06 2
Wat is Balance of Performance en hoe beïnvloedt het de 24h Nürburgring van Verstappen?

Gisteren 10:03
Lando Norris vindt inzet voor mentale gezondheid belangrijker dan zijn wereldtitel

24 april 2026 15:35
Windsor fileert merkwaardige theorie over Hamiton

24 april 2026 15:02
Ontdek het op Google Play
x