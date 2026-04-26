Zak Brown, Bahrain GP, McLaren, 2024

Zak Brown haalt geruchten neer na Lambiase-transfer: "Nul procent kans"

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Volgens McLaren-CEO Zak Brown is er geen sprake van dat teambaas Andrea Stella de overstap naar Ferrari zal maken. De Amerikaan doet de recente geruchten af als onzin en stelt dat rivaliserende teams proberen om de succesvolle Britse renstal te destabiliseren. 

Onder leiding van Stella is McLaren de afgelopen jaren uitgegroeid tot de dominante kracht in de Formule 1, met constructeurstitels in 2024 en 2025. Eerder deze maand werd bovendien bekend dat het team zich heeft versterkt met Gianpiero Lambiase, de vaste race-engineer van Max Verstappen. Lambiase zal uiterlijk in 2028 de rol van Chief Racing Officer op zich nemen en direct aan Stella rapporteren. Na deze aankondiging doken er geruchten op dat Stella, die tussen 2000 en 2014 voor Ferrari werkte, mogelijk zou terugkeren naar de Italiaanse renstal.

Poging tot saboteren

Brown is er echter stellig over dat een vertrek van zijn teambaas uitgesloten is. "Kan ik bevestigen dat het totale onzin is? Ik kan bevestigen dat het totale onzin is, en dat een of twee teams het aanwakkeren", aldus de CEO bij PlanetF1. Hij vermoedt dat de speculaties bewust de wereld in worden geholpen. "Een groot deel van onze sport is dat iedereen het leuk vindt om teams misschien te saboteren", legt Brown uit. "Maar dat werkt hier niet", voegt hij daaraan toe.

Lambiase-komst geen rol

De Amerikaan, die Stella omschrijft als de lijm van het team, benadrukt dat de onderlinge verhoudingen uitstekend zijn. "Andrea is erg toegewijd aan McLaren. Wij zijn erg toegewijd aan Andrea", stelt Brown. "Ik zou niet gelukkiger kunnen zijn, en je zult hem in een McLaren-outfit zien", verzekert hij. Gevraagd of er een kans is dat de komst van Lambiase betekent dat Stella vertrekt, is Brown duidelijk. "Nul procent kans", reageert hij resoluut op die suggestie. "Honderd procent. Honderd procent. Honderd procent. Andrea is uiteindelijk degene die 'GP' heeft aangenomen", benadrukt hij.

Verstappen haakt in op aanstaand vertrek Lambiase: 'Hierom vind ik het niet zo erg'

  • Gisteren 14:47
  • 3
Mercedes-transfer 'logischer' dan McLaren: "Waarom zou Verstappen naar een klantenteam gaan?"

Mercedes-transfer 'logischer' dan McLaren: "Waarom zou Verstappen naar een klantenteam gaan?"

  • 16 minuten geleden
Brown duidelijk over toekomst Verstappen: "Ik zou zeggen dat hij naar Mercedes gaat"

Brown duidelijk over toekomst Verstappen: "Ik zou zeggen dat hij naar Mercedes gaat"

  • 24 april 2026 19:43
  • 5
Brown waarschuwt dat het dom zou zijn om Red Bull en Verstappen af te schrijven

Brown waarschuwt dat het dom zou zijn om Red Bull en Verstappen af te schrijven

  • 24 april 2026 17:46
  • 3
Verrassende Verstappen-opvolger genoemd, Max vindt vertrek Lambiase "niet zo erg" | GPFans Recap

  • Gisteren 21:42
Verstappen weigerde Red Bull-teammaat na ruzie, nieuwe Grand Prix bevestigd | GPFans Recap

Verstappen weigerde Red Bull-teammaat na ruzie, nieuwe Grand Prix bevestigd | GPFans Recap

  • 24 april 2026 21:47
  • 2

Net binnen

10:04
Mercedes-transfer 'logischer' dan McLaren: "Waarom zou Verstappen naar een klantenteam gaan?"
09:21
President Zuid-Afrika jaagt op Grand Prix-deal en gaat Formule 1-race bezoeken
08:38
FIA gefrustreerd door F1-teams: 'Ze klagen over systeem waar ze zelf mee hebben ingestemd'
08:03
Overzicht rookies 2026: Herta zal Formule 1-debuut maken bij Grand Prix van Spanje
06:59
FIA dicht opmerkelijke maas in de motorreglementen in aanloop naar Miami
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Verstappen zal geen safety car tegenkomen bij 24h Nürburgring: de Code 60 en overtredingen uitgelegd slow zones en code 60

Verstappen zal geen safety car tegenkomen bij 24h Nürburgring: de Code 60 en overtredingen uitgelegd

Gisteren 16:03
Twaalfde team binnenkort op de grid? Chinese autofabrikant bevestigt F1-interesse build your dreams

Twaalfde team binnenkort op de grid? Chinese autofabrikant bevestigt F1-interesse

Gisteren 13:38
Blauw bloed in F1: de aristocraten die in de koningsklasse raceten | GPFans Koningsdag Special Longread ✍️

Blauw bloed in F1: de aristocraten die in de koningsklasse raceten | GPFans Koningsdag Special

Gisteren 10:09 1
Hoe en waar kijk je de Grand Prix van Miami: alle mogelijkheden op een rijtje Grand Prix van Miami

Hoe en waar kijk je de Grand Prix van Miami: alle mogelijkheden op een rijtje

26 april 2026 08:06 3
