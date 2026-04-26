Volgens McLaren-CEO Zak Brown is er geen sprake van dat teambaas Andrea Stella de overstap naar Ferrari zal maken. De Amerikaan doet de recente geruchten af als onzin en stelt dat rivaliserende teams proberen om de succesvolle Britse renstal te destabiliseren.

Onder leiding van Stella is McLaren de afgelopen jaren uitgegroeid tot de dominante kracht in de Formule 1, met constructeurstitels in 2024 en 2025. Eerder deze maand werd bovendien bekend dat het team zich heeft versterkt met Gianpiero Lambiase, de vaste race-engineer van Max Verstappen. Lambiase zal uiterlijk in 2028 de rol van Chief Racing Officer op zich nemen en direct aan Stella rapporteren. Na deze aankondiging doken er geruchten op dat Stella, die tussen 2000 en 2014 voor Ferrari werkte, mogelijk zou terugkeren naar de Italiaanse renstal.

Artikel gaat verder onder video

Poging tot saboteren

Brown is er echter stellig over dat een vertrek van zijn teambaas uitgesloten is. "Kan ik bevestigen dat het totale onzin is? Ik kan bevestigen dat het totale onzin is, en dat een of twee teams het aanwakkeren", aldus de CEO bij PlanetF1. Hij vermoedt dat de speculaties bewust de wereld in worden geholpen. "Een groot deel van onze sport is dat iedereen het leuk vindt om teams misschien te saboteren", legt Brown uit. "Maar dat werkt hier niet", voegt hij daaraan toe.

Lambiase-komst geen rol

De Amerikaan, die Stella omschrijft als de lijm van het team, benadrukt dat de onderlinge verhoudingen uitstekend zijn. "Andrea is erg toegewijd aan McLaren. Wij zijn erg toegewijd aan Andrea", stelt Brown. "Ik zou niet gelukkiger kunnen zijn, en je zult hem in een McLaren-outfit zien", verzekert hij. Gevraagd of er een kans is dat de komst van Lambiase betekent dat Stella vertrekt, is Brown duidelijk. "Nul procent kans", reageert hij resoluut op die suggestie. "Honderd procent. Honderd procent. Honderd procent. Andrea is uiteindelijk degene die 'GP' heeft aangenomen", benadrukt hij.

