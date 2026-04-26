Riccardo Patrese ziet dat Red Bull Racing momenteel een aanzienlijke achterstand opgelopen heeft door het vertrek van Adrian Newey en het ontbreken van een topmotor. De Italiaan stelt dat zelfs de aanwezigheid van Max Verstappen het team op dit moment niet kan redden.

De renstal beleeft een uiterst moeizame start van het seizoen. Waar Mercedes momenteel het kampioenschap domineert, is Red Bull teruggevallen naar de zesde plaats in het constructeurskampioenschap. Verstappen, die dit seizoen met startnummer 3 rijdt, bezet na de eerste drie races de negen de positie met slechts twaalf punten. Het team kampt met een te zware auto, ernstige balansproblemen en een inefficiënte energieopslag van de nieuwe eigen krachtbron.

Gemis van Newey

Patrese wijst bij BettingLounge de grote technische veranderingen binnen het team aan als de hoofdoorzaak voor de terugval. "Vorig jaar hadden ze niet de dominante auto, maar wel een uitstekende auto die het jaar daarvoor ook al heel goed was", blikt hij terug. "Nu moeten ze alles vanaf nul opbouwen, zonder Adrian Newey, hun technische gids en supremo. Ze hebben niet de juiste stappen gezet. Ze hebben een motor die op zijn minst werkt, maar het is zeker niet de beste motor", aldus de voormalig coureur. Newey is inmiddels actief als teambaas bij Aston Martin. Volgens Patrese is de optelsom voor de formatie simpel: "Geen goede auto bouwen omdat ze Adrian Newey zijn kwijtgeraakt, en geen topmotor hebben, betekent dat ze een achterstand hebben, zelfs terwijl ze Max Verstappen hebben".

Afwachten

Ondanks de huidige crisis schrijft de Italiaan het team nog niet volledig af. Vanwege het annuleren van de races in Bahrein en Saoedi-Arabië is er eerder deze maand een ongebruikelijke pauze in de kalender ontstaan. "Om een definitief antwoord te geven, moeten we wachten tot na de pauze. Dan zullen we een beter idee hebben of Red Bull volledig dood is of dat ze herboren kunnen worden", stelt Patrese. "Wanneer er zo'n aardverschuiving van een verandering in de Formule 1 is geweest, heb je wat meer tijd nodig om alles te begrijpen. Ze hebben de tijd gehad om hun zwakke punten te analyseren en te kijken hoe ze die kunnen oplossen", voegt hij daaraan toe. Of de Oostenrijkse renstal de technische problemen daadwerkelijk heeft kunnen aanpakken, zal moeten blijken tijdens het volgende raceweekend. "Voordat ik een eindoordeel vel, moet ik wachten tot de herstart van het kampioenschap", besluit Patrese.