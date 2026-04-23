Volgens Zak Brown, CEO van McLaren ligt de onvrede van de fans niet zozeer bij het nieuwe racen, maar zouden zij ‘eerder dan om welke andere reden dan ook’ kunnen afhaken door de constructie tussen Red Bull Racing en Racing Bulls, zo vertelt hij onder andere in De Telegraaf.

Brown is al langer een criticus van het feit dat de twee teams onder dezelfde eigenaar vallen. De Amerikaan heeft zich daar in het verleden al meerdere keren over uitgesproken en benadrukt dat dit niet past binnen een gezonde sport. Red Bull kocht in 2005 het noodlijdende Minardi en vormde dat om tot Toro Rosso, op aanraden van voormalig F1-eigenaar Bernie Ecclestone.

Zusterteams hebben is geen gezonde situatie

Anno 2026 vindt Brown dat dit simpelweg niet meer in de sport past, al geeft hij dat al langer aan. “Mijn mening is niet veranderd. Ik denk dat we zo snel mogelijk af moeten van A- en B-teams. Dat is geen gezonde situatie. Teams moeten zo onafhankelijk mogelijk opereren”, aldus de CEO van McLaren. Daarnaast waarschuwt hij dat fans hierdoor kunnen afhaken: “Als dat niet gebeurt, denk ik dat fans hierdoor eerder afhaken dan om welke andere reden dan ook.”

Wat Brown ook dwarszit, is dat Daniel Ricciardo in zijn afscheidsrace voor de Racing Bulls in Singapore 2024 de snelste ronde reed en daarmee het punt afpakte van McLaren: “We hebben gezien dat Daniel Ricciardo de snelste rondetijd van ons afpakte om een ander team te helpen.”

Ook de banden tussen Ferrari en Haas F1 Team zitten Brown niet lekker: “Daarnaast zie je dat daar bijvoorbeeld personeelsleden worden uitgewisseld. Wij moeten vaak langer wachten of financiële deals sluiten, wat weer invloed heeft op ons budget. Dat is niet eerlijk en geeft anderen een financieel en sportief voordeel.”