Credit for photo: Red Bull Content Pool

Brown wijst naar Red Bull en Racing Bulls: 'Fans haken daardoor eerder af'

Credit for photo: Red Bull Content Pool — Foto: © IMAGO
Brown wijst naar Red Bull en Racing Bulls: 'Fans haken daardoor eerder af'

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

Volgens Zak Brown, CEO van McLaren ligt de onvrede van de fans niet zozeer bij het nieuwe racen, maar zouden zij ‘eerder dan om welke andere reden dan ook’ kunnen afhaken door de constructie tussen Red Bull Racing en Racing Bulls, zo vertelt hij onder andere in De Telegraaf.

Brown is al langer een criticus van het feit dat de twee teams onder dezelfde eigenaar vallen. De Amerikaan heeft zich daar in het verleden al meerdere keren over uitgesproken en benadrukt dat dit niet past binnen een gezonde sport. Red Bull kocht in 2005 het noodlijdende Minardi en vormde dat om tot Toro Rosso, op aanraden van voormalig F1-eigenaar Bernie Ecclestone.

Zusterteams hebben is geen gezonde situatie

Anno 2026 vindt Brown dat dit simpelweg niet meer in de sport past, al geeft hij dat al langer aan. “Mijn mening is niet veranderd. Ik denk dat we zo snel mogelijk af moeten van A- en B-teams. Dat is geen gezonde situatie. Teams moeten zo onafhankelijk mogelijk opereren”, aldus de CEO van McLaren. Daarnaast waarschuwt hij dat fans hierdoor kunnen afhaken: “Als dat niet gebeurt, denk ik dat fans hierdoor eerder afhaken dan om welke andere reden dan ook.”

Wat Brown ook dwarszit, is dat Daniel Ricciardo in zijn afscheidsrace voor de Racing Bulls in Singapore 2024 de snelste ronde reed en daarmee het punt afpakte van McLaren: “We hebben gezien dat Daniel Ricciardo de snelste rondetijd van ons afpakte om een ander team te helpen.”

Ook de banden tussen Ferrari en Haas F1 Team zitten Brown niet lekker: “Daarnaast zie je dat daar bijvoorbeeld personeelsleden worden uitgewisseld. Wij moeten vaak langer wachten of financiële deals sluiten, wat weer invloed heeft op ons budget. Dat is niet eerlijk en geeft anderen een financieel en sportief voordeel.”

Heeft Zak Brown een punt over het hebben van zusterteams in de F1?

42 stemmen

Gerelateerd

Max Verstappen Red Bull Racing McLaren Red Bull Verstappen Daniel Ricciardo

Norris niet altijd even blij met 'vechter' Verstappen, maar: "Iedereen wil Max in F1 zien"

Norris niet altijd even blij met 'vechter' Verstappen, maar: "Iedereen wil Max in F1 zien"

Manager Vermeulen wijst naar 'zakelijke' Verstappen:"Creatieve ideeën komen meestal van hem"

Manager Vermeulen wijst naar 'zakelijke' Verstappen:"Creatieve ideeën komen meestal van hem"

Red Bull onthult vleugel op halo op filmdag, Alpine test juist op Zandvoort | GPFans Recap Recap

Red Bull onthult vleugel op halo op filmdag, Alpine test juist op Zandvoort | GPFans Recap

Norris blij met aantrekken Lambiase: 'Fantastische vent en veel bereikt met Max'

Norris blij met aantrekken Lambiase: 'Fantastische vent en veel bereikt met Max'

Davidson tevreden met aanpassing: 'Met deze regels had F1 het jaar moeten beginnen'

Davidson tevreden met aanpassing: 'Met deze regels had F1 het jaar moeten beginnen'

FIA-topman Tombazis gaat in op ingreep in F1-regels: 'Het was geen crisis'

FIA-topman Tombazis gaat in op ingreep in F1-regels: 'Het was geen crisis'

Net binnen

09:31
Norris niet altijd even blij met 'vechter' Verstappen, maar: "Iedereen wil Max in F1 zien"
09:04
Lewis Hamilton drie dagen opgesloten in hotelkamer: "Dat was een ramp"
07:59
Manager Vermeulen wijst naar 'zakelijke' Verstappen:"Creatieve ideeën komen meestal van hem"
07:01
Honda en Aston Martin werken in Japan dag en nacht aan verbeteringen voor Miami
22-4
Recap
Red Bull onthult vleugel op halo op filmdag, Alpine test juist op Zandvoort | GPFans Recap
Lewis Hamilton drie dagen opgesloten in hotelkamer: "Dat was een ramp" LEWIS HAMILTON

Lewis Hamilton drie dagen opgesloten in hotelkamer: "Dat was een ramp"

Hinchcliffe looft de technische intelligentie en extra capaciteit van Max Verstappen

Hinchcliffe looft de technische intelligentie en extra capaciteit van Max Verstappen

Waarom de GP van Miami doorslaggevend wordt voor Red Bull Racing

Waarom de GP van Miami doorslaggevend wordt voor Red Bull Racing

Red Bull houdt filmdag met Verstappen op Silverstone: aangepaste RB22 te zien

Red Bull houdt filmdag met Verstappen op Silverstone: aangepaste RB22 te zien

