Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

We zitten om 15:00 uur klaar voor de zondagsrace op het stratencircuit van Monte Carlo. De F1 Grand Prix van Monaco is de zesde wedstrijd van het Formule 1-wereldkampioenschap van 2026. Er wordt voor de 83e keer geracet in het prinsdom. De temperatuur is een aangename 22°C en de zon schijnt. Gaat het Andrea Kimi Antonelli lukken om vanaf pole Max Verstappen en de Ferrari's achter zich te houden? Volg de ontwikkelingen in ons liveblog.

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