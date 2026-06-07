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Verstappen during qualifying in Monaco

LIVE | F1 GP Monaco: Antonelli leidt, stewards delen zeven straffen uit, Stroll crasht

Verstappen during qualifying in Monaco — Foto: © Red Bull Content Pool
14 reacties

LIVE | F1 GP Monaco: Antonelli leidt, stewards delen zeven straffen uit, Stroll crasht

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

We zitten om 15:00 uur klaar voor de zondagsrace op het stratencircuit van Monte Carlo. De F1 Grand Prix van Monaco is de zesde wedstrijd van het Formule 1-wereldkampioenschap van 2026. Er wordt voor de 83e keer geracet in het prinsdom. De temperatuur is een aangename 22°C en de zon schijnt. Gaat het Andrea Kimi Antonelli lukken om vanaf pole Max Verstappen en de Ferrari's achter zich te houden? Volg de ontwikkelingen in ons liveblog.

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Nu

16:32

Leclerc crasht meteen

We krijgen nog een safety car! Charles Leclerc vliegt er in dezelfde bocht als Lance Stroll meteen uit!

1m geleden

16:31

Antonelli leidt herstart

Andrea Kimi Antonelli leidt bij het zwaaien van de groene vlaggen voor Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Isack Hadjar en George Russell.

2m geleden

16:31

Safety car naar binnen

De safety car komt aan het einde van ronde 65 van 78 naar binnen. Ondertussen krijgen we bevestiging dat George Russell inderdaad zijn tijdstraf niet heeft ingelost.

4m geleden

16:28

Stand achter safety car

  1. Antonelli (softs)
  2. Hamilton (s, heeft tijdstraf wél ingelost)
  3. Leclerc (s)
  4. Hadjar (hards)
  5. Russell (s, heeft tijdstraf niet ingelost)
  6. Gasly (h, niet gestopt en tijdstraf niet ingelost)
  7. Piastri (s, heeft tijdstraf wél ingelost)
  8. Lawson (s)
  9. Lindblad (mediums)
  10. Albon (s)

De Williams-coureurs waren van plek gewisseld, omdat Albon voor Carlos Sainz lag vóór de pitstops. Sainz heeft Ocon, Hülkenberg, Colapinto, Alonso, Pérez en Bortoleto achter zich.

8m geleden

16:24

Russell incasseert straf mogelijk niet

De Mercedessen wisselen ook van de harde naar de zachte banden. De pitstop van George Russell duurt 5.5 seconden. Hij heeft zijn tijdstraf zo niet geïncasseerd, want het is onmogelijk om de bandenwissel zelf in een halve seconde te doen.

10m geleden

16:22

Ferrari's stoppen

Lewis Hamilton en Charles Leclerc komen naar binnen om van de harde band naar de softs te wisselen. Hamilton incasseert zijn tijdstraf van 5 seconden en Leclerc moet achter hem wachten. Dit is uitstekend nieuws voor de Brit!

12m geleden

16:20

Safety car voor Stroll

Lance Stroll is gecrasht in Antony Noghès. De safety car komt naar buiten in ronde 60 van 78. De enige coureur die nog geen pitstop heeft gemaakt, is Arvid Lindblad.

13m geleden

16:19

Leclerc tikt de muur aan

Charles Leclerc zorgt voor vonken op de straten van Monte Carlo. Hij toucheert de vangrail bij het uitkomen van de Nouvelle Chicane.

15m geleden

16:17

Russell kan opgelucht ademhalen

George Russell wordt niet verder onderzocht voor het overschrijden van de witte lijn bij pitexit. Ondertussen zet Andrea Kimi Antonelli de snelste ronde neer. "Dat is niet nodig", zegt engineer 'Bono' over de radio. Antonelli ligt 28 seconden voor Lewis Hamilton.

17m geleden

16:15

Piastri ook de klos

Oscar Piastri is de vijfde coureur om te snel te rijden door de pitstraat, wat resulteert in een tijdstraf van 5 seconden. Ondertussen staat George Russell genoteerd bij de wedstrijdleiding voor het mogelijk overschrijden van de witte lijn bij de pituitgang.

19m geleden

16:14

Straf voor Stroll, pitstop van Sainz

Lance Stroll heeft een tijdstraf van 5 seconden gekregen voor het overschrijden van de track limits - een knappe prestatie, gezien we in Monaco zijn.

Carlos Sainz maakt zijn pitstop en komt precies voor Alexander Albon terecht.

20m geleden

16:12

Stand in ronde 53 van 78

  1. Antonelli
  2. Hamilton (tijdstraf van 5 seconden)
  3. Leclerc (binnen 5 seconden van Hamilton)
  4. Russell (tijdstraf van 5 seconden)
  5. Hadjar
  6. Piastri
  7. Gasly (tijdstraf van 5 seconden)
  8. Lawson
  9. Sainz (nog geen pitstop gemaakt)
  10. Lindblad (nog geen pitstop gemaakt)
  11. Albon
  12. Hülkenberg
  13. Ocon
  14. Colapinto (tijdstraf van 5 seconden)
  15. Alonso
  16. Stroll
  17. Pérez
  18. Bortoleto
  19. Norris (DNF)
  20. Bearman (DNF)
  21. Bottas (DNF)
  22. Verstappen (DNF)

22m geleden

16:10

Vierde tijdstraf

Pierre Gasly krijgt net als Lewis Hamilton, George Russell en teamgenoot Franco Colapinto een tijdstraf van 5 seconden voor het te hard rijden door de pitstraat.

25m geleden

16:08

Lindblad maakt gebruik van foutje Albon

Alexander Albon komt totaal niet lekker uit Antony Noghès, de laatste bocht. Hij verliest de tiende positie aan Arvid Lindblad, die net als Carlos Sainz ook nog een pitstop moet maken.

27m geleden

16:05

Gratis pitstop voor Sainz?

Alexander Albon laat Carlos Sainz er voorbij en de Thaise coureur gaat nu Arvid Lindblad en de rest van het veld achter zich ophouden. Sainz zou dan een gratis pitstop kunnen maken om op P9 te blijven.

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