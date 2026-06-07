Volgens Mercedes-teambaas Toto Wolff is er geen enkele reden tot paniek rondom de vorm van George Russell, ondanks een teleurstellend resultaat in de straten van Monte Carlo. De Oostenrijker neemt zijn coureur in bescherming nadat deze opnieuw kostbare punten verloor ten opzichte van teamgenoot en huidig WK-leider Kimi Antonelli. Wolff stelt dat de renstal zelf fouten heeft gemaakt en benadrukt dat de Britse rijder over de nodige veerkracht beschikt om terug te slaan.

Tijdens de Grand Prix van Monaco kwam Russell niet verder dan de dertiende plaats, mede door twee tijdstraffen. De enkelvoudig racewinnaar van dit seizoen reed te hard door de pitstraat en zag een poging om deze straf in te lossen tijdens een safety car-situatie mislukken, wat resulteerde in een extra sanctie. Wolff steekt daarvoor de hand in eigen boezem en geeft aan dat de pitmuur sneller had moeten anticiperen. "Dat was duidelijk onze fout", zo citeert De Telegraaf de teambaas, die zag hoe zijn pupil in de WK-stand van 2026 is gepasseerd door Lewis Hamilton en is teruggezakt naar de derde positie met 88 punten.

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Vertrouwen in Russell

Ondanks de puntloze raceweekenden in Canada en Monaco weigert Wolff te spreken van een structureel probleem bij de Brit. "Maar ik ken George al tien jaar, hij komt hier bovenop", stelt hij stellig. De CEO van het Mercedes-AMG Petronas F1 Team wijst daarbij naar de recente prestaties van de coureur in het huidige seizoen. "In Canada pakte hij pole position, won hij de sprintrace en lag hij aan de leiding in de race toen hij uitviel. Dat is twee weken geleden. Ik zie dus geen patroon. We moeten analyseren waarom de weekenden in Miami en hier in Monaco moeilijker voor hem waren. Maar we kunnen op hem bouwen", verklaart Wolff. Om de wisselvalligheid van een lang seizoen te illustreren, trekt hij een vergelijking met vorig jaar: "Vorig jaar zei op een gegeven moment ook iedereen dat Oscar Piastri kampioen zou worden en dat is anders gelopen."

Antonelli

Aan de andere kant van de Mercedes-garage heerst er juist euforie rondom Kimi Antonelli. De negentienjarige Italiaan boekte in het prinsdom zijn vijfde opeenvolgende overwinning van het jaar en verstevigde daarmee zijn leiding in het wereldkampioenschap tot 156 punten. Met een overmacht die resulteerde in een 'Grand Slam' – poleposition, de leiding van start tot finish, de snelste raceronde en de zege – liet de jonge coureur een onuitwisbare indruk achter op zijn teambaas. Wolff is dan ook vol lof over de prestaties van het toptalent, dat zich sinds de race de jongste winnaar ooit in Monaco mag noemen. "Dit is hét circuit waar je als coureur één moet zijn met de auto. En als je dan het vertrouwen kwijtraakt, zoals George, wordt het heel lastig", legt hij uit. De kwalificatie van de WK-leider kwam voor het team zelfs als een verrassing, gezien de sterke concurrentie op het stratencircuit. "We dachten dat Kimi zaterdag geen pole ging pakken, omdat Charles Leclerc en ook Max Verstappen ongelooflijk snel waren. Maar in de laatste twee bochten maakte hij uit het niets het verschil", besluit Wolff.

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